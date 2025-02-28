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Дмитрий Плотников

Очарованным Трампом посвящается. США с союзниками будут продолжать накачивать Киев оружием

Силовые структуры » Военные новости

Лондон и Париж (да и Вашингтон) держат всех за дураков. И они прекрасно это, если не декларируют, то дают понять.

Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эмманюэль Макрон

Например, по мнению кланов Ротшильдов и Соросов разум на планете Земля определяется только размером кошелька. Для них априори человек, который беднее, не может быть умнее. Логика проста — мы смогли наворовать эти деньги, смогли заработать на крови и на глобальных спекуляциях. А вы — нет.

А если украденные деньги никто не забрал обратно, никто не отсудил назад, то и украденными они не считаются. Таковые сегодня реалии современного мира. А вслед за этими мыслями у них пришли и другие, более мерзкие и людоедские. А вернее, мысль будет одна — мы теперь можем сами объяснять людям, что такое хорошо, а что такое плохо.

Ложь и цинизм Запада

Роль мирового гегемона, читай жандарма, сладкая и увлекательная. И ещё никто добровольно не отказывался от неё. И плевать на какие-то прошлые каноны морали. Пустое это, нынче каноны эти буду формировать я сам, полагает Запад.

И самое главное, в чем не стоит заблуждаться, это то, что Запад перестанет помогать Киеву. И США, и Британия, и остальная Европа будут накачивать Украину оружием, пока та ещё трепыхается и в состоянии сопротивляться России. Мало того, они могут заставить пойти Киев на страшные и кровавые провокации: от внутренних, типа расстрела своих граждан в Буче, до подрыва одной из атомных энергетических станций.

Пока существует киевская хунта, она будет выполнять все безумные приказы своих кураторов. И только эти самые кураторы будут определять, насколько безумными они будут.

Я не понимаю, почему многие очарованы Трампом. Никогда он нам не будет другом, и даже товарищем. Чего стоит вчерашняя его безумная логика: "Мы продлеваем на год санкции за СВО, но вы в начале СВО не виноваты!". Это как понимать?

Тем более, говоря о каком-то там "мире", Соединённые Штаты продолжают накачивать оружием киевскую хунту, прекрасно осознавая, что пока есть это оружие, Киев будет воевать, и не подпишет никаких мирных переговоров.

Вооружены "до зубов"

За первый месяц трамповского президентства в город Жешув (Польша), выступающий ключевым перевалочным пунктом, было отправлено 70 рейсов с американским оружием и БК.

Из них шесть рейсов были выполнены самолётами-транспортниками АН-124, которые принадлежат Украине. Это намного больше, чем в прошлые периоды, когда транспортные "Русланы" использовали 1-3 раза в месяц. Остальные авиарейсы (более 50-ти) организовали коммерческие компании. И что уже не является секретом, основные маршруты пролегали из США и Ближнего Востока.

Весьма любопытна логистическая цепь через датскую авиационную базу Каруп, откуда груз следует в Жешув. Например, Канада воспользовалась этим маршрутом и отправила в Данию более 10 транспортников. Можно предполагать, что страны-члены НАТО тестируют альтернативный путь снабжения ВСУ, используя страны с более лояльной им политической позицией.

В результате, несмотря на изменения в логистике, поставки вооружения Украине продолжаются без перебоев. Обновлённый путь доставки говорит о работе НАТО по поиску оптимальных решений для продолжения войны.

А значит, цели СВО будут выполнены полностью...

Уточнения

Дина́стия Ро́тшильдов (нем. Rothschild; известна также как Дом Ротшильдов или просто Ротшильды) — европейская династия банкиров еврейского происхождения, чья история восходит к концу XVIII века.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сша нато киев дания канада
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