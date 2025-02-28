На Западе рассказали об "отрезвляющем" прогнозе для Украины

8:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Визит президента США Дональда Трампа к британскому премьер-министру Киру Стармеру дает отрезвляющий прогноз для Украины, пишет американского издание Politico. Итоги прошедшей встречи обозреватели газеты подводят в своей новой статье.

Фото: flickr.com by Number 10 is licensed under Open Government Licence v3.0 Кир Стармер и Дональд Трамп

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер порадовал президента Дональда Трампа корзиной подарков во время его первого визита в Белый дом в четверг, в том числе обещаниями тратить больше денег на оборону, щедрыми похвалами и письмом от короля Карла III с приглашением Трампа на государственный ужин.

Трамп был чрезвычайно доволен. Но это не означало, что Стармер получил что-то взамен.

Трампа, казалось, не тронул отчаянный призыв Стармера усилить приверженность США защите Украины, если и когда закончится ее конфликт с Россией. Стармер, осознавая, что Трамп отклонил просьбы о предоставлении "гарантий безопасности" для Украины, просил о чем-то меньшем: об обязательстве США "поддержать" усилия Европы по защите Украины.

Трамп сказал "нет" всему этому.

"Я так не думаю, — сказал Трамп, стоя рядом со Стармером в Овальном кабинете.

Такая жесткая позиция стала отрезвляющим предвестием для европейских союзников, надеющихся на открытие возможностей в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек в мае 2024 года. — Pravda.Ru) в Белый дом в пятницу, когда он, как ожидается, подпишет соглашение о передаче большого количества редкоземельных минералов Украины американским инвесторам в надежде привлечь Трампа на свою сторону.

Трамп, сидевший рядом со Стармером в четверг, отмахнулся от вопросов о том, что США предпримут, чтобы сдержать Россию, и сказал, что верит, что Москва не откажется от потенциального мирного соглашения. Он предположил, что экономического соглашения, которое он подпишет с Зеленским, будет достаточно.

"Это, можно сказать, защитная мера, — сказал Трамп о сделке по добыче полезных ископаемых, — Я не думаю, что кто-то будет дурачиться, если мы будем там с большим количеством работников".

Возможно, больше всего Стармера и других союзников по НАТО беспокоило безразличие президента к тому, будут ли США применять военную силу в ситуации, когда британские войска подверглись нападению на Украине.

"Им не нужна большая помощь. Они могут очень хорошо позаботиться о себе, — сказал Трамп, слегка уклоняясь от ответа, — Британцы были потрясающими солдатами, невероятными военными, и они могут сами о себе позаботиться. Но если им понадобится помощь, я всегда буду с британцами, хорошо? Я всегда буду с ними. Но им не нужна помощь".

Вскоре после того, как Трамп сделал эти комментарии в Овальном кабинете, репортер прямо задал ему во время пресс-конференции вопрос, который сильно взволновал всю Европу, — поддерживает ли он статью V устава НАТО, которая рассматривает нападение на любого члена как нападение на всех.

"Я поддерживаю это, — ответил президент, предположив, что статья вряд ли будет применена в случае нападения на союзника по НАТО во время его дислокации в Украине, — Я не думаю, что у нас будут для этого какие-либо основания. Я думаю, что у нас будет очень успешный мирный процесс, и я думаю, что это будет длительный мирный процесс. И я думаю, что это произойдет, надеюсь, быстро. Если это не произойдет быстро, это может вообще не произойти".

На вопрос, удалось ли в ходе их переговоров приблизить Трампа к предоставлению военной поддержки гарантиям безопасности Европы, Стармер сказал лишь, что это была "очень продуктивная дискуссия", отметив, что мирное соглашение "должно быть на первом месте".

Он добавил: "Наши команды собираются обсудить, как мы обеспечим соблюдение условий сделки, ее долговечность и соблюдение требований законодательства".

Визит Стармера состоялся через несколько дней после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выступил с аналогичным посланием во время встреч с Трампом в понедельник: Европа готова сделать больше для укрепления континентальной обороны и оказания помощи Украине, но военная поддержка Америки по-прежнему имеет решающее значение для сдерживания России.

Стармер, который в прошлом году вернул лейбористов на Даунинг-стрит, 10, после 14-летнего отсутствия его партии у власти, во многом благодаря тому, что обратился к недовольным избирателям из числа "синих воротничков", обратился к Трампу с теплотой и уважением во время их первого появления перед камерами. Как и Макрон и другие, премьер-министр отдал должное Трампу за то, что он перевел разговор об Украине в сторону прекращения конфликта.

"Вы создали прекрасную возможность для достижения исторического мирного соглашения, соглашения, которое, я думаю, будет отмечаться в Украине и во всем мире", — сказал Стармер Трампу во время пресс-конференции в Восточном зале после переговоров.

Он попытался использовать эту похвалу, чтобы тонко подвести Трампа к точке зрения Европы — стратегия, которая часто предотвращает обострение отношений с Трампом, но редко приводит к изменению его позиции.

В условиях продолжающихся боевых действий и столь большой неопределенности в отношении того, когда и как может закончиться конфликт, США и их главные союзники, похоже, оказались втянутыми в дипломатическую ловушку, когда дело доходит до разъяснения их будущих обязательств. США хотят знать больше подробностей о готовности Европы поддержать Украину военным путем, прежде чем она предпримет что-либо еще. Но европейцы, все еще разделяющиеся во мнениях о том, насколько активно они будут непосредственно участвовать в послевоенной Украине, хотят знать, что любые миротворческие миссии будут поддерживаться жесткой силой Америки.

"Мне не нравится говорить о второй фазе, пока я не перейду к первой, — сказал Трамп во время пресс-конференции, — Первая фаза заключается в том, что я должен заключить мир, и мы должны заставить Россию согласиться. Мы должны заставить Украину согласиться. И я думаю, мы это сделаем".

Трамп высоко оценил план Стармера, обнародованный ранее на этой неделе, по увеличению расходов Великобритании на оборону до 2,5 процента ВВП, призвав Великобританию и других союзников по НАТО продолжать двигаться в этом направлении.

"Катастрофа на Украине точно показывает, почему Соединенному Королевству и другим партнерам по НАТО так важно делать крупные инвестиции в свои оборонные возможности, — сказал Трамп, — Во многих случаях было бы уместно выделить 4 или 5 процентов от ВВП".

Трамп по-прежнему исключает возможность присутствия американских войск на Украине. Но, как ясно дал понять Стармер, это не то, о чем просят европейцы.

По словам британских официальных лиц, Стармер планировал попросить Трампа о воздушном разведывательном наблюдении и прикрытии с воздуха.

Если они больше ничего не добьются, европейские лидеры, по крайней мере, просят Трампа не нарушать статус-кво: сохранять приверженность НАТО и статье V устава организации, которая рассматривает нападение на любого члена как нападение на всех; не ограничивать доступ Украины к спутниковым снимкам Илона Маска Starlink. оставаться в контакте с традиционными союзниками.

Трамп показал, что он вряд ли сможет что-то им пообещать. Но он отдал свою личную дань уважения стране, которая когда-то хвасталась своими особыми отношениями с США.

Открывая свою совместную пресс-конференцию со Стармером, он с гордостью сообщил, что восстановил бюст Уинстона Черчилля "на его законном месте" — в Овальном кабинете.