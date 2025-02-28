В США рассказали о грядущих "опасных" переменах на фоне чисток в Пенатгоне

6:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Чистки президента США Дональда Трампа в Пентагоне — это признак надвигающихся опасных перемен, пишет бывший главнокомандующий Тихоокеанским командованием США и директор Национальной разведки Деннис Блэр в статье для американского издания Breaking Defense (BD). В статье для газеты Блэр пишет о причинах и последствиях изменениях в высшем военном руководстве Вашингтона. Pravda.Ru публикует перевод материала BD.

Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пентагон

Недавние изменения в руководстве Министерства обороны в администрации Трампа беспрецедентны по своим масштабам и рискованности. Они не только не привносят свежие и разумные перспективы в национальную безопасность, но, скорее всего, ослабят боеспособность вооруженных сил в опасное для Соединенных Штатов время.

Разнообразный офицерский состав всех рангов обеспечивает более высокую боевую эффективность, поскольку он формируется из более широкого и разностороннего кадрового резерва. За прошедшие годы Вооруженные силы поняли, что не все лучшие военачальники — белые мужчины, и что нам нужно использовать лучшие лидерские качества 35 процентов американцев, которые не являются белыми, и 50 процентов, которые не являются мужчинами.

Вооруженные силы набирают лучших людей, которых они могут привлечь, с самого начала применения очень конкурентной системы продвижения по службе, основанной на заслугах. Чем больше кадровый резерв, из которого отбираются кандидаты, находящиеся в самом низу списка, тем лучше будут выглядеть лидеры на всех уровнях, занимающие самые высокие должности.

Полковники сухопутных войск, ВВС и морской пехоты, а также капитаны военно-морского флота прошли тестирование и получили высокую оценку, и лучшие из них за двадцать пять лет карьеры сменили дюжину должностей. Только 3 процента из них получили звания генералов и адмиралов. Дальнейшее продвижение по службе становится все более избирательным по мере усложнения условий работы: Из примерно 300 "однозвездочных" флагманов и генералов-офицеров в конечном счете осталось всего 38 "четырехзвездочных" генералов и адмиралов на высших уровнях командования.

Старшие офицеры были и должны быть уволены за плохую работу и нарушение субординации. Однако решение уволить ряд военных без обоснования, основанного на результатах работы, ослабит веру всех нынешних и потенциальных офицеров в справедливость системы продвижения по службе и сократит кадровый резерв будущих военачальников.

Произвольные кадровые решения в старшем офицерском корпусе наносят ущерб, не ограничивающийся сокращением кадрового резерва офицеров, в то время как вооруженные силы борются за таланты. Они также перемещают менее компетентных руководителей на руководящие должности.

Основанием для повышения в офицерском звании является высокая успеваемость, особенно при выполнении оперативных заданий, и потенциал для роста в качестве лидера. Что не было важным фактором, так это связи или спонсорство со стороны гражданских политиков или политических партий. Традициями американской военной профессии являются оперативная компетентность, политический нейтралитет и институциональная лояльность, а не политическая или личная лояльность или связи. Политизация офицерского корпуса приведет к выдвижению не тех людей на высшие военные посты, где они будут давать некомпетентные и льстивые военные советы политическим лидерам и плохо руководить войсками.

Опыт, накопленный в системе продвижения по службе, основанной на заслугах, имеет решающее значение. Министр обороны Пит Хегсет и новый кандидат на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн станут наименее опытной командой руководителей оборонного ведомства в современной истории. Какими бы ни были их личные качества и успехи в начале карьеры, они не проходили проверку на ответственных руководящих должностях в сфере национальной безопасности — должностях, где мудрость вырабатывается под давлением, где неудача влечет за собой реальные последствия.

История дает убедительные примеры того, как дорого обходится неопытность на самом верху. Генерал Амброуз Бернсайд, генерал Джордж Кастер, адмирал Ральф Гормли, генерал Рикардо Санчес — все они обладали замечательными личными качествами и рано сделали карьеру, но не были готовы к тому, чтобы их назначили на более высокие должности.

Проблемы, с которыми столкнутся неопытные руководители на самом верху, усугубятся из-за увольнения гражданских экспертов. Сочетание принудительного досрочного выхода на пенсию высокопоставленных чиновников и моратория на набор новых государственных служащих - это недальновидный шаг, который сэкономит немного денег, но, вероятно, поставит под угрозу Пентагон.

Да, реформа необходима для модернизации ведомства. Однако проблема заключается не в размерах государственной службы, а в ее устаревшей кадровой системе, которая затрудняет увольнение неэффективных сотрудников и поощрение наиболее талантливых. Вместо того чтобы реформировать эту систему, администрация выбирает неизбирательные сокращения, которые лишают специалистов, когда они больше всего нужны.

Не сомневайтесь, более слабая гражданская рабочая сила означает более слабое Министерство обороны — точно так же, как угрозы со стороны Китая, России и государств-изгоев требуют более четкого стратегического мышления.

Нынешняя администрация утверждает, что поддерживает сильную армию. Вы могли бы меня одурачить. Выбор неопытных сотрудников на самых высоких уровнях, сокращение гражданского персонала без повышения его квалификации, увольнение уважаемых лидеров без причины и политизация продвижения по службе в армии — все это указывает на ослабление сил, а не на усиление.

Это ошибки с длительными последствиями, которые поставят под угрозу национальную безопасность, и, если верить истории, для их исправления потребуются кровь и средства.