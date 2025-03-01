Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Красиво оформленный слив. Как поссорились в Белом доме поссорились Трамп и Зеленский

4:19
Силовые структуры » Военные новости

Итак, экс-президент Украины съездил в гости к президенту США.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

И гость не подвел, выступил весьма феерично.

Первоначальная цель встречи была — подписание соглашения по "недрам". Последние два дня не очень была ясна мотивация американского президента Дональда Трампа, который почему-то пошел на многие условия Владимира Зеленского, и даже согласился из договора сделать меморандумом. Он даже согласился (сперва не хотел, но Макрон упросил) на личную встречу с главой киевского режима.

Трамп и школа дипломатии Кривого Рога

Казалось бы, для мира президенту США нельзя было этого делать. Но теперь всё встало на свои места. Он изначально не собирался подписывать никаких договоров!

Очень похоже, что всё это было по сценарию — это была заранее продуманная ссора. Отрежессированная и исполненная провокация.

В роли задиры выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который спровоцировал гостя с Украины. А тот, благодаря тому, что сегодня является самым прилежным выпускником школы дипломатии Кривого Рога, не подвёл и выдал Трампу беседу в стиле "Сам дурак!". А дальше Трамп уже сыграл разъярённого.

В результате всё выглядит позорно и скандально как раз со стороны Зеленского. Вашингтону этот скандал был необходим, чтобы теперь совсем по-другому беседовать с ним.

Пока науськиваемый Лондоном-Парижем Зеленский думал, что он сейчас заманит в ловушку Трампа, американский лидер заманил в ловушку самого Зеленского.

Немного конспирологии

Предположим, что президенты России и США договорились, что Вашингтон сливает Владимира Зеленского. После этого США выходят из украинского конфликта. Однако нельзя просто сказать "мы уходим". Слив нужно красиво оформить. Для этого "просроченного" зовут на встречу с Дональдом Трампом, где показательно, но дипломатическими инструментами хлещут по щекам, именно до подписания сделки о недрах Украины.

Экс-президент Украины психует, уезжает, и почти сразу Америка начинает выходить из конфликта. Сперва отключаются "Старлинки", замораживаются все поставки военной техники, отрубаются финансирования украинского бюджета. Киев в этом случае оказывается брошенным на произвол судьбы. И Европа с Британией вынуждено подберут Украину.

По ощущениям от перепалки Зеленского и Трампа, ехать киевской хунте далее придётся исключительно на горбу у ЕС и Лондона. Как в военном плане, так и финансово.

Русским бойцам в этом случае останется просто доделать работу, пишет "Военная хроника".

Помощь от США

Напомним, что получала Украина от Белого дома.

  • Переносные зенитные ракетные комплексы FIM-92 Stinger,
  • Зенитные ракетные комплексы Patriot с боеприпасами,
  • Истребители F-16,
  • Противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin,
  • Противотанковые ракетные комплексы TOW,
  • Гаубицы калибра 155 мм M777 и снаряды к ним,
  • Реактивные системы залпового огня HIMARS,
  • Оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS,
  • Боевые машины пехоты M2 Bradley,
  • Бронетранспортёры Stryker,
  • Броневики HMMWV,
  • Броневики MaxxPro,
  • Бронетранспортёры M1117,
  • Бронетранспортёры M113,
  • Танки M1 "Абрамс",
  • Беспилотники Switchblade,
  • Ракеты RIM-7 Sea Sparrow,
  • Зенитные ракетные комплексы Avenger,
  • Контрбатарейные радары AN/TPQ-36.

И это не считая БК, данных радиолокационной и космической разведки и т. д.

Вывод

Шоу года оценили все, и агент Трампа сейчас горько жалеет, что не продавал на него билеты. И по всей вероятности, Зеленский последний раз виделся с Трампом.

А ведь американский лидер говорил Макрону, что во встрече нет смысла. Теперь Макрон выиграл ещё немного времени. Однако не более того…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу владимир зеленский
Обсудить
Новости Все >
Как сохранить лицо без прыщей и обрести здоровую кожу
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Катастрофа, которая спасла мир: ледниковый период мог стать главным двигателем эволюции
Физическая активность школьников: что говорит наука?
92-летний Гран-Рекс вне конкуренции: этот парижский кинотеатр признан самым красивым в мире
Если вашему автомобилю 15 лет — поздравляем, он ещё молодой
90% непривитых кошек умирают от этого: смертельные вирусы в вашей квартире
Хотите выглядеть моложе? Не забудьте добавить этот ингредиент в свой рацион
От винтажа до подиума: как ретро-узор стал главным трендом сезона
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Сейчас читают
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Недвижимость
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее Аудио 
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены
Российский шоу-бизнес
В фонде Натальи Водяновой ответили обидевшейся Светлане Бондарчук: были ограничены Аудио 
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Здоровье
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Красиво оформленный слив. Как поссорились в Белом доме поссорились Трамп и Зеленский Дмитрий Плотников Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Хотите выглядеть моложе? Не забудьте добавить этот ингредиент в свой рацион
От винтажа до подиума: как ретро-узор стал главным трендом сезона
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Как личинки мух научились маскироваться под термитов и внедряться в термитники
Криптоинвесторы ликуют: ссора Трампа и Зеленского обогатила держателей токена OFFICIAL TRUMP
Забудьте о спортзале: этот простой метод сжигает жир не хуже интенсивных тренировок
Неожиданная красота Сент-Люсии: что скрывает пляж Анс-Шастанет
Обычный фермер, обычный день… Но то, что он нашёл, перевернуло всё
Они должны были летать, но передумали — теперь крылья просто для красоты
Чай с шиповником или просто горячая вода с ягодным намёком: всё зависит от одного нюанса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.