Красиво оформленный слив. Как поссорились в Белом доме поссорились Трамп и Зеленский

4:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Итак, экс-президент Украины съездил в гости к президенту США.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский и Дональд Трамп

И гость не подвел, выступил весьма феерично.

Первоначальная цель встречи была — подписание соглашения по "недрам". Последние два дня не очень была ясна мотивация американского президента Дональда Трампа, который почему-то пошел на многие условия Владимира Зеленского, и даже согласился из договора сделать меморандумом. Он даже согласился (сперва не хотел, но Макрон упросил) на личную встречу с главой киевского режима.

Трамп и школа дипломатии Кривого Рога

Казалось бы, для мира президенту США нельзя было этого делать. Но теперь всё встало на свои места. Он изначально не собирался подписывать никаких договоров!

Очень похоже, что всё это было по сценарию — это была заранее продуманная ссора. Отрежессированная и исполненная провокация.

В роли задиры выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, который спровоцировал гостя с Украины. А тот, благодаря тому, что сегодня является самым прилежным выпускником школы дипломатии Кривого Рога, не подвёл и выдал Трампу беседу в стиле "Сам дурак!". А дальше Трамп уже сыграл разъярённого.

В результате всё выглядит позорно и скандально как раз со стороны Зеленского. Вашингтону этот скандал был необходим, чтобы теперь совсем по-другому беседовать с ним.

Пока науськиваемый Лондоном-Парижем Зеленский думал, что он сейчас заманит в ловушку Трампа, американский лидер заманил в ловушку самого Зеленского.

Немного конспирологии

Предположим, что президенты России и США договорились, что Вашингтон сливает Владимира Зеленского. После этого США выходят из украинского конфликта. Однако нельзя просто сказать "мы уходим". Слив нужно красиво оформить. Для этого "просроченного" зовут на встречу с Дональдом Трампом, где показательно, но дипломатическими инструментами хлещут по щекам, именно до подписания сделки о недрах Украины.

Экс-президент Украины психует, уезжает, и почти сразу Америка начинает выходить из конфликта. Сперва отключаются "Старлинки", замораживаются все поставки военной техники, отрубаются финансирования украинского бюджета. Киев в этом случае оказывается брошенным на произвол судьбы. И Европа с Британией вынуждено подберут Украину.

По ощущениям от перепалки Зеленского и Трампа, ехать киевской хунте далее придётся исключительно на горбу у ЕС и Лондона. Как в военном плане, так и финансово.

Русским бойцам в этом случае останется просто доделать работу, пишет "Военная хроника".

Помощь от США

Напомним, что получала Украина от Белого дома.

Переносные зенитные ракетные комплексы FIM-92 Stinger,

Зенитные ракетные комплексы Patriot с боеприпасами,

Истребители F-16,

Противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin,

Противотанковые ракетные комплексы TOW,

Гаубицы калибра 155 мм M777 и снаряды к ним,

Реактивные системы залпового огня HIMARS,

Оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS,

Боевые машины пехоты M2 Bradley,

Бронетранспортёры Stryker,

Броневики HMMWV,

Броневики MaxxPro,

Бронетранспортёры M1117,

Бронетранспортёры M113,

Танки M1 "Абрамс",

Беспилотники Switchblade,

Ракеты RIM-7 Sea Sparrow,

Зенитные ракетные комплексы Avenger,

Контрбатарейные радары AN/TPQ-36.

И это не считая БК, данных радиолокационной и космической разведки и т. д.

Вывод

Шоу года оценили все, и агент Трампа сейчас горько жалеет, что не продавал на него билеты. И по всей вероятности, Зеленский последний раз виделся с Трампом.

А ведь американский лидер говорил Макрону, что во встрече нет смысла. Теперь Макрон выиграл ещё немного времени. Однако не более того…