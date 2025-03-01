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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Зеленского с позором выгнали из Белого дома, ВС РФ пошли в наступление широким фронтом

4:23
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Представляем сводку на субботу, 1 марта.

Шоу Трампа и Зеленского в Белом доме

Дональд Трамп и Владимир Зеленский публично разругались в Овальном кабинете Белого дома, устроив скандал. В ходе беседы украинский гость пытался опять давить на жалость, но быстро перешёл к откровенному хамству…

"С войной у всех проблемы. Даже у вас есть океан, который вас ограждает, но вы почувствуете…" — заявил Зеленский.

Но Трамп постоянно перебивал гостя, и даже кричал на него.

"Вы не можете этого знать! Вы должны быть благодарными нам. Не говорите нам, что мы чувствуем. Мы пытаемся решить вашу проблему. Не надо навязывать нам свою позицию. Вы не в сильной позиции, у вас нет на руках нужных карт!" — отвечал хозяин кабинета.

Просроченный тоже начал пытаться перебивать Трампа, и перешёл на повышенный тон. Вообще Зеленский даже на встрече с лидером США так и остался в образе криворожского быдла.

"Я не приехал сюда играть в карты" — откровенно нахамил он в ответ на заявление, что у Киева "нет сильных карт". Очередное хамство Зеленского на реплику Трампа:

"Если бы не наше оружие, эта бы война сразу закончилась бы". Зеленский: "Ага как же, за 3 дня, я это слышал уже от Путина".

Особенно Трамп взорвался после его вопроса "что если РФ нарушит сделку?". А что, "если тебе на голову сейчас упадёт бомба", прокричал Трамп.

"Stupid president (тупой президент), мы дали тебе $350 млрд и оружие, без всего этого вы бы кончились через две недели, нервничал американский президент. Он убедился, что перед ним не лидер нации, а ничтожество и шут. Украинский посол Маркарова при виде всего этого расплакалась, что тоже попало на камеры.

Зеленский по старой памяти решил сыграть на рояле в Белом доме. Но Трамп с Вэнсом такую репризу 95 квартала не проглотили и после перерыва на консультации, Трамп выгнал Зеленского. Украинцы умоляли перезагрузить встречу, но Рубио сообщил, что тому надо уехать. Еду, приготовленную для делегаций, в итоге отдали пресс-службе Белого дома.

Также Трампу и его окружению не понравилось поведение гостя. Он "пожимал плечами и закатывал глаза" во время разговора.

Ну и ключевая фраза под конец: "Ваши проблемы начинаются прямо сейчас. Либо ты идешь на сделку, либо США умывают руки". Как подтверждение, сразу после беседы Госдеп заявил, что прекращает восстановление энергосети Украины. И это начало.

Итак, такого унижения Зеленского не было ещё никогда. Это даже была не встреча, а "изнасилование" украинской делегации во главе с "просроченным". Пресс-конференция после их перепалки была отменена.

Весь мир увидел беспрецедентное и незабываемое шоу. Ну а сама сделка по недрам была, конечно, отменена...

Курская область

Начат штурм села Малая Локня, одного из наиболее больших населёнников, оккупированных ВСУ. Шторма РФ прорвались в посёлок со стороны Старой Сорочины.

Также освобождены Никольский и Викторовка. На подходе Николаевка и Старая Сорочина.

В Курской области движение у ВС РФ пошло бодрее. Пока бодрость заметна на отдельных участках, но тенденция налицо. ВСУ держатся за линию снабжения до Суджи (от Сумщины), поэтому придётся решать два вопроса: отрезать или нет коридор вдоль дороги Суджа и Юнаковка, и идти ли далее на Сумы или добавить окруженцев в Судже. 

Российская армия пошла в наступление широким фронтом от Запорожского до Курского направления. Украинский Генштаб вынужден выбирать приоритетные участки, где удерживает позиции резервами. Остальными направлениями будут жертвовать, а значит, скоро начнутся провалы на том или ином участке.

Дефицит личного состава у ВСУ нарастает.

В Белом доме идет ругань на высшем уровне
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша всу госдеп дональд трамп владимир зеленский
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