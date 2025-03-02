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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: на границе пропала 21-я бригада ВСУ, США прекращают переговоры с Зеленским

4:28
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

Представляем сводку на воскресенье, 2 марта.

Курская область

Армия РФ продолжает развивать успех по освобождению Курщины от ВСУ. Враг несёт огромные потери на фоне почти невозможной логистики. Остатки банд ВСУ пытаются контратаковать севернее Суджи. Русские воины при этом атакуют в районе Малой Локни, Колесниковки, Дарьино и Локни.

ВСУ готовят прорыв в зоне работы СпН "Ахмат" у сёл Новосотницкое и Бердин. Насчитывается 20 единиц техники и 200 боевиков. Разведка РФ всё видит, дронщики тоже готовы.

А на границе Сумской и Курской областей "потерялась" 21-я омбр ВСУ. В окрестностях Николаево-Дарьино (самая граница) в феврале потерялся 3-й мехбатальон 21-й бригады ВСУ. В сети насчитали более 50-ти объявлений о пропавших без вести солдат этого подразделения, а также десятки некрологов. Остатки были выведены в Сумскую область, где также несли колоссальные потери. В соцсетях опубликован ролик из мобильного госпиталя, куда ежедневно поступают десятки бандеровцев.

Тем временем, колонна натовской техники не может эвакуироваться из Суджанского котла из-за чернозёма — бронетехника увязла. За последние сутки враг потерял более 10 единиц техники, которую он попытался направить по новому пути снабжения — через Олешню, поскольку дорога Суджа — Юнаковка находится под контролем ВС РФ.

Но русские бойцы вычислили новый путь, заметив, что Киев столкнулся с отсутствием переправ и вспаханным техникой чернозёмом. Среди увязшей техники — два MRAP, БТР M113, БТР "Козак" и УАЗ. Сейчас по ним активно работают дроны.

Удары по Украине

Накануне "Искандеры" в Одессе нанесли групповой удар по кораблям. С контейнеровоза ПУ ATACMS планировали ударить по РФ. Судно уничтожено. Также БПЛА уничтожили терминал, в котором запускали на воду БЭКи.

А в Днепропетровской области "Искандер" нанёс удар по полигону Новомосковский, где находилась 157-я ОМБр ВСУ. В результате уничтожено до 150 боевиков, из них 30 инструкторов.

Зеленский весной готовит усиления мобилизации. Усталость армии Украины достигла критических показателей. Банковой предстоит трудный выбор — снизить призывной возраст до 18 лет.

Отголоски скандала между Трампом и Зеленским

Не стихают дебаты после ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме. Вчера администрация президента США единогласно проголосовала за прекращение переговоров с Зеленским, сообщил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

Кстати, Киеву пришлось оплатить пребывание делегации в США. Трамп впервые отказал зарубежной делегации в покрытии расходов.

Журналист Такер Карлсон требует официального обвинения Зеленского в незаконной продаже оружия и политических убийствах.

"За три года Киев совершил значительное количество серьёзных преступлений. Украинцы продали огромное количество оружия США на чёрном рынке… Украинцы также убили несколько человек в разных странах в ходе политических убийств и пытались убить других, включая американских журналистов и главу европейского государства", — пишет Карлсон.

Вторит ему и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор:

"Зеленский преступник. Не заблуждайтесь! Он мошенник, он много лгал обо всем, что происходит на поле боя, и он хорошо известный кокаинщик".

Нейросеть Илона Маска Grok предсказала Зеленскому тюрьму: по запросу "сгенерировать картинки будущего Зеленского" выдано изображение с ним в суде в оранжевой робе, а потом выдана картинка: Зеленский за решеткой. Картинки показаны на баннерах в Нью-Йорке в рекламе ИИ под девизом: "Grok знает лучше".

Администрация Трампа единогласно высказалась за прекращение переговоров с Зеленским
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу дуглас макгрегор
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