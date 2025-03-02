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Дмитрий Плотников

Выбор Зеленского. Война до последнего украинца во Львове

3:52
Силовые структуры » Военные новости

Каждый раз, выходя из различных соглашений и отказываясь от переговоров, Украина, как государство, только уменьшалось в границах. 

похороны
Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
похороны

Стартом скукоживания страны стал госпереворот в 2014 году и отказ так называемой оппозиции от своих обязательств в договоренностях с Виктором Януковичем. Затем были "Минск-1" и "Минск-2", стамбульское соглашение и другие попытки мирных договоров.

Ненародная власть

Накануне ночью Банковая снова приняла решение воевать "до последнего украинца". Сейчас неважно, заговор ли это глобалистов, спектакль от администрации Дональда Трампа или же спланированная провокация от науськиваемого Лондоном Зеленского. Понятно одно, боевые действия продолжатся, пока не будет свергнута киевская хунта в бывшей УССР.

Сами украинцы и военнослужащие армии Украины должны понять, что каждый день войны принесёт им только новые могилы, новые списки пропавших без вести, которых уже бесконечное количество. И что-то изменить в стране уже сегодня могут лишь сами граждане Украины, если снесут Зеленского со своей компрадорой, наживающихся на трупах своих граждан.

А публичный отказ Зеленского от любых переговоров с России по мирному урегулированию обязательно приведёт к ответной реакции руководства РФ.

Гипотетический расклад по спецоперации

Специальная военная операция будет продолжаться с ранее заявленными целями: освобождение оккупированных территорий, денацификация и демилитаризация Украины. Заодно российская армия будет разбивать критическую инфраструктуру Украины. Также будут разбиваться военные училища, штабы ТЦК и промышленные предприятия.

К бабке не ходи, ещё до освобождения Донбасса, и даже до изгнания боевиков из Курской области, активные бои начнутся в Сумской и Днепропетровской областях. Это будет сделано для создания так называемых санитарных зон, которые будут подразумевать возможные присоединения к России.

Это может означать только одно, появятся новые направления на фронте, и они могут возникнуть в самых различных украинских регионах: от Волыни до Черниговщины.

А вместе с этим, нельзя упускать из виду, что загнанная в угол крыса (Зеленский и его администрация) пойдут на всевозможные кровавые провокации. Публичный разрыв отношений с США снимет ответственность Вашингтона за использование Киевом дальнобойных ракет по "старой" территории РФ.

Любопытна позиция Европы. Она выступает за продолжение войны, и хочет воевать руками украинцев ещё год. Непонятна только цель европейцев. Может быть Евросоюз желает, чтобы русские воины освободили как можно больше территории Украины, а в разбитой стране осталось как можно меньше людей, которые нахлебниками обязательно хлынут в Европу, став бременем для простых граждан-налогоплательщиков, пишет "Северный Ветер".

Продолжая тему бесчисленных украинских мигрантов, надо отметить, что накануне американский президент инициировал высылку украинских мигрантов. Сделано это было за масштабные митинги в городах США, после встреч Трампа и Зеленского в Белом доме. Сообщается, что организовывали митинги украинские криминальные структуры, центры которых находятся в Пенсильвании, Чикаго и Вирджинии. Именно они занимаются легализацией украинцев, въезжающих в Штаты по туристической визе, а после этого остающихся в США, имея фальшивые документы.

Словом, Европе ждать наплыва уголовного элемента из такой любимой ею Украины…

Администрация Трампа единогласно высказалась за прекращение переговоров с Зеленским
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша киев дональд трамп виктор янукович владимир зеленский
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