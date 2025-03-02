Страшная цена войны: ради чего Зеленский уничтожает Украину и украинцев

3:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Киев оказался в положении, из которого нет выхода.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Военные действия привели к катастрофическим и необратимым последствиям.

Итог "работы" Киева

Уже более 1 млн погибших всушников, потери растут каждый день, но бусификация не прекращается. На фронт бросают всех, кого смогли выловить. На передок уходят люди без подготовки, без нормального вооружения, а главное, без шансов выжить. Тот, кто воюет годами, не могут добиться ни обещанных выплат, ни демобилизации, ни нормального снаряжения и питания.

Коррупция разрушает ВСУ. Помощь западных кураторов не доходит до простых солдат, оседая у тех, кто превратил войну в суперприбыльный бизнес. Власти рассказывают о новой помощи, но военнослужащие в окопах получают старое советское оружие и фанерные бронежилеты. Украинцы гибнут из-за тотальной некомпетентности в Генштабе и полного хаоса, который создала Банковая.

Украинская экономика рушится. Инфляция по официальным данным — 12 процентов. Но это всего лишь лживые цифры на бумаге. В реальности же ценники растут в несколько раз быстрее, простые украинцы нищают, средний и мелкий бизнес закрываются, инвестиций нет. На Украине нет рабочих мест, можно пойти только в армию. Единственное, что на Украине растёт, это сборы на войну и налоги.

Страна-брошенка

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом показала, что Киев больше не интересует Вашингтон. Президент Соединенных Штатов чётко обозначил — никакой халявы больше не будет. Когда "просроченного" выставили из Овального кабинета, то стало понятно, что совместных заявлений не будет ни сейчас, не позже. По меркам нормальной дипломатии, это катастрофа, однако киевская хунта продолжает делать хорошую мину при плохой игре, показывая, что ничего не случилось.

Скорее всего, Украина останется один на один в противостоянии с Россией. Евросоюз помогать не торопится, Великобритания и Франции рассматривают ввод своих войск, но только после того, как будет заключено мировое соглашение. Это значит, что для Европы — Украина, всего-навсего разменная монета, политический инструмент.

Финита ля...

Никто не будет спасать Незалежную, если она не сделает шаг к миру, и не пойдёт на поклон к Путину. Однако кровавый лидер страны о мире не думает. Он знает, что как только кончится война, простые украинцы его спросят: а ради чего разорена страна, зачем все эти колоссальные жертвы, ради чего уничтожена экономика, ради чего потеряна половина (скорее всего так и будет) страны?

У Зеленского на эти вопросы ответа нет. Поэтому он будет тянуть до самого конца, пока это выгодно ему и его администрации. А когда всё рухнет, он вместе со своей кликой убежит, как это было всегда в таких случаях. Тот, кто громче всех кричит о борьбе, уедет в Женеву, Вену, Берлин, Лондон. Они бросят родную страну в хаосе, передав управление тому, кто добьёт остатки когда-то богатого и целого государства.

У народа Украины остался один выбор — требовать спасение страны, это значит, требовать мира. Никаких других рецептов здесь нет...

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