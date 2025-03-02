Кокон горячей плазмы: как работает уникальная российская ракета Орешник

4:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российский президент Владимир Путин на Форуме будущих технологий сказал, что сегодня весь мир обсуждает ракетную систему "Орешник".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

От отметил, что температура на боевых головках ракет "соответствует температуре Солнца", подчеркнув, что такие системы в России пытались сделать и ранее — но не было необходимых материалов.

Позже генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв продемонстрировал главе страны наконечник ракеты от комплекса "Орешник", который как раз и выдерживает эту температуру.

Принцип работы

Видео применения баллистической ракеты "Орешник" позволяют охарактеризовать принцип действия комплекса. Аналитик Владимир Гундаров обратил своё внимание, что перед самым ударом на кадрах видна вспышка над облаками, затем на цель падают светящиеся блоки.

Он отмечает, что в этот момент происходит отделение боевой части ракеты средней дальности. Компоновка разделяющихся частей в этих ракетах позволяет элементам отделяться один за другим.

К моменту выхода ракеты на орбитальную высоту она разгоняется до 11-ти махов и оттуда летит к цели в коконе горячей плазмы, что является дополнительной естественной защитой для этих боеголовок. Преодолевая атмосферу Земли, блок нескольку теряет в скорости, однако остаётся неуязвим для ЗРК и ПРО.

Путин отмечал, что блоки "Орешника" атакуют цель со скоростью до 10-ти махов или около 3 км/секунду на дальности до 5, 5 тысяч километров, а у противоракетной обороны Запада просто нет возможности для перехвата.

О чём речь

"Орешник" — новейший российский подвижный грунтовый ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности, впервые применённый 21 ноября 2024 года. В этот день Владимир Путин объявил об ударе "Орешником" по объекту военно-промышленного комплекса в Днепропетровске, что стало ответом на использование Киевом натовских ракет по территории РФ.

Основные характеристики

Дальность полёта: до 5500 км

Скорость: до 10 Махов (примерно 12 300 км/ч или 3,4 км/с)

Боевая часть: масса до 1,5 тонн; в ядерном оснащении — суммарная мощность до 900 килотонн (эквивалентно 45 бомбам, сброшенным на Хиросиму)

Головная часть: разделяющаяся, с несколькими боевыми блоками индивидуального наведения.

Ракета способна поражать высокозащищённые и глубоко расположенные объекты. При этом температура поражающих элементов достигает 4000 градусов Цельсия, что обеспечивает значительное разрушительное воздействие.

Преимущества и стратегическое значение

"Орешник" обладает высокой мобильностью благодаря размещению на колёсном шасси, что затрудняет его обнаружение и уничтожение противником. Высокая скорость и манёвренность боевых блоков делают перехват ракеты современными системами ПРО практически невозможным. Время подлёта до ключевых объектов в Европе составляет:

до базы ПРО США в польском Редзиково — около 11 минут

до авиабазы Рамштайн в Германии — около 15 минут

до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — около 17 минут.

Это обеспечивает России стратегическое преимущество в европейском театре военных действий.

Перспективы

После успешного применения "Орешника" в ноябре было объявлено о начале его серийного производства. Путин подчеркнул, что это современная разработка, не являющаяся модернизацией старых советских систем. В ближайшее время планируется продолжение испытаний и постановка комплекса на боевое дежурство в различных регионах страны.

Таким образом, "Орешник" представляет собой значительный шаг в развитии российских ракетных технологий, обеспечивая эффективное сдерживание и защиту национальных интересов.

Перехватить "Орешник" способна только Россия