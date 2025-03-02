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Дмитрий Плотников

ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе

4:53
Силовые структуры » Военные новости

В ходе специальной военной операции на Украине российская армия применяет различные виды вооружений, многие из которых вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе.

Основной боевой танк Т-90МС
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Основной боевой танк Т-90МС

Вот ТОП-десятка наиболее примечательных образцов, с чем наши западные "партнёры" никогда не хотели бы встретиться.

1. Гиперзвуковые ракеты "Циркон": данные боеприпасы развивают скорость, в несколько раз превышающую скорость звука, что делает их практически неуязвимыми для современных систем ПВО. "Циркон" способен поражать как надводные, так и наземные цели на большой дальности, что представляет серьёзную угрозу для военно-морских сил и критической инфраструктуры противника.

2. Крылатые ракеты "Калибр": семейство высокоточных ракет морского базирования, способных поражать цель на расстоянии до 2 тысяч км. "Калибры" запускаются с подводных лодок и надводных кораблей, что обеспечивает скрытность и неожиданность удара. Они могут использоваться для уничтожения командных пунктов, складов боеприпасов, объектов инфраструктуры и других важных целей.

3. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М": данная система способна поражать цель на расстоянии до 500 километров с высокой точностью. "Искандеры" могут нести различные типы боеголовок, включая ядерные, что делает их универсальным средством поражения. Комплекс отличается мобильностью и скрытностью, что затрудняет его обнаружение и уничтожение.

4. Реактивные системы залпового огня "Торнадо-С": это модернизированная версия РСЗО "Смерч", отличающаяся повышенной дальностью стрельбы (до 120 км) и точностью. Система оснащена автоматизированной системой управления огнём, что позволяет быстро и эффективно поражать цели. "Торнадо-С" может использовать различные типы боеприпасов, включая кассетные и осколочно-фугасные.

5. Боевые танки Т-90М "Прорыв-3": танк Т-90М — это глубоко модернизированный вариант Т-90, оснащённый новой башней, более мощным двигателем и улучшенной системой управления огнём. Танк обладает повышенной защитой от противотанковых средств и способен эффективно поражать цели на больших расстояниях. "Прорыв" является одним из самых современных танков, стоящих на вооружении российской армии.

6. Зенитная ракетная система С-400 "Триумф": данная система ПВО большой дальности способна поражать самолёты, крылатые ракеты и баллистические ракеты на расстоянии до 400 км. С-400 обеспечивает надёжную защиту от воздушных атак и считается одной из лучших систем ПВО в мире.

7. Истребители пятого поколения Су-57: Су-57 — это многоцелевой истребитель, обладающий технологией малозаметности, высокой манёвренностью и современным комплексом вооружения. Самолёт способен решать широкий спектр задач, включая завоевание превосходства в воздухе, нанесение ударов по наземным и морским целям, а также разведку и целеуказание. Су-57 является одним из самых перспективных образцов российской военной авиации.

8. Беспилотные летательные аппараты "Орлан-10": это разведывательный беспилотник, способный выполнять широкий спектр задач, включая разведку, корректировку огня артиллерии и наблюдение за полем боя. "Орлан-10" широко используется российской армией в ходе СВО и уже доказал свою эффективность.

9. Противотанковые ракетные комплексы "Корнет": это современный ПТРК, способный поражать танки и другие бронированные цели на расстоянии до 5,5 км. Комплекс отличается высокой точностью и надёжностью, что делает его эффективным средством борьбы с бронетехникой врага.

10. Ну и, наконец, "Орешник". Это баллистическая ракета средней дальности, о которой впервые стало известно 21 ноября 2024 г. Тогда об ударе ракетным комплексом "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военному заводу в Днепропетровске сообщил Владимир Путин.

Западные эксперты неоднократно выражали обеспокоенность по поводу применения этих вооружений российской армией в ходе СВО. Они отмечают, что эти системы обладают высокой эффективностью и представляют серьёзную угрозу для сил НАТО.

«Совбез»: ракета «Циркон»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы сша нато запад владимир путин
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