Сводка с фронта: курское село завалено трупами боевиков ВСУ, армия РФ хочет возвратить Херсон

3:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бойцы СВО

Представляем сводку на понедельник, 3 марта.

Курская область

Бойцы группировки "Север" продолжают выполнять задачи по освобождению российской территории. Десантники армии России наступают в лесопосадках на границе Курской и Сумской областей. Бойцы ВДВ с боями продвинулись более на чем на 1000 м, сейчас закрепляются. Продолжаются бои на окраинах посёлка Лебедевка и в его окрестностях. Там "Бесстрашные" выбили Вооружённые силы Украины из нескольких опорников.

Российские морские пехотинцы и мотострелки ведут наступление в лесопосадках у хутора Никольский и села Малая Локня. Здесь за сутки ВС РФ продвинулись более чем на 1500 м. Также "северяне" продолжают зачищать лесные массивы около Куриловки, лишая противника использовать даже лесные тропинки для снабжения Суджанского гарнизона. Общее продвижение группировки "Север" в области — более 4100 м.

В селе Погребки русские бойцы сорвали попытку прорыва врага, нанеся ему тяжёлые потери. Улицы населённика завалены трупами боевиков, уничтожена натовская бронетехника. Также сообщается, что 21-я бригада ВСУ потеряла тут около 80 процентов личного состава и выведена в тыл.

Российские войска взяли под огневой контроль всю украинскую логистику, уничтожив множество техники. Это признаёт украинский военно-аналитический портал Deep State.

Донбасс

На Богатырском направлении продолжаются бои за Константинополь. ВСУ понимают, что населённому пункту долго не продержаться, что противник в любой момент посыплется, тем не менее, бандеровцы любой ценой стремятся продлить агонию.

Падение Константинополя даст возможность российской армии выйти к Богатырю с востока, где оборона националистов более слабая, чем с южного направления. Идут бои в Разливе, где штурмовые группы армии России пытаются закрепиться на юго-восточном фланге. Утеря данного посёлка ставит крест на снабжении ВСУ в Константинополе.

С северной части наши штурмовики ведут бои за окраины Алексеевки. В районе села Раздольное подразделения армии РФ атакуют в направлении Отрадного.

Складывается благоприятная ситуация для повторного взятия под контроль города Херсон и правобережья реки Днепр во всем регионе, сказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Отголоски скандала в Белом доме

Владимир Зеленский на встрече с Трампом заикнулся про "самые большие хранилища газа в Европе". Накануне ночью их не стало — отработали ракеты и дроны ВС РФ.

А между тем госсекретарь США заявил, что украинцам не раз говорили, что сперва нужно установить мир, а затем говорить о гарантиях безопасности. Ну и наконец, министр торговли Штатов Латни отметил, что США не дадут Украине денег, пока Киев не придет с миром.

Соединённым Штатам нужен украинский лидер, с кем можно вести дела, заявил помощник президента США по национальной безопасности Уолтц, отвечая на вопрос, хочет ли Дональд Трамп отставки Зеленского.

"Зеленский, как бывшая, которая просто хочет поспорить о том, что вы сказали 9 лет назад, вместо того, чтобы развивать отношения", — подытожил Уолтц.

Он подчеркнул, что Зеленский не осознал, что "в городе новый шериф", и привык получать пустые чеки от Байдена.

Ударные дроны группировки "Центр" продолжают уничтожать противника на Покровском направлении