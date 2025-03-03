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Дмитрий Плотников

БМПТ "Терминатор" обновит имя. Уникальная машина, помогающая российским танкам

4:06
Силовые структуры » Военные новости

Ростех предложил варианты нового имени боевой машины поддержки танков "Терминатор".

Tank support combat vehicle "Terminator"
Фото: commons.wikimedia.org by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tank support combat vehicle "Terminator"

БМПТ сегодня традиционно называют "Терминатор". Как заявили в концерне, грозная отечественная боевая машина может скоро поменять имя на русское — более привычное для РФ.

Компания предложила свои варианты для переименования "Терминатора":

  1. "СТИМ" или "С-ТИМ" (Союз Танка И Машины),
  2. "Добрыня",
  3. "Пересвет".

Боевая машина поддержки танков успешно применяется при разрешении военных конфликтов для уничтожения противотанковых средств и эффективного подавления личного состава врага. "Терминатор" с лёгкостью убирает с пути всё: от легкобронированной военной техники и гранатометчиков до непосредственно танков, БТР и БМП. При атаке он может заменить целое отделение мотострелков.

О чём речь

БМПТ "Терминатор" — это броневая машина, созданная для сопровождения танков, подавления живой силы противника, расчётов ПТРК и другой опасной техники.

История развития

История развития БМПТ "Терминатор" — это история поиска оптимального решения для поддержки танков в условиях современных боевых действий, особенно в городских условиях.

Основные этапы истории машины

1. Предпосылки и ранние разработки (1980-е — 1990-е годы):

Идея создания специализированной машины для поддержки танков возникла в 1980-х годах, после анализа опыта боевых действий в Афганистане, где танки часто оказывались уязвимыми перед пехотой, вооружённой гранатомётами.

Первые разработки БМПТ велись на базе танка Т-72. Распад СССР в начале 1990-х годов привёл к приостановке работ над проектом.

2. Возрождение проекта (конец 1990-х — начало 2000-х годов):

В конце 1990-х годов работы над БМПТ были возобновлены. Первый прототип "Терминатора" был представлен в 2000 году. Он имел мощное вооружение, включавшее 30-мм пушки, противотанковые ракеты и гранатомёты.

В дальнейшем конструкция машины совершенствовалась, и в 2002 году появился вариант с двумя 30-мм пушками.

Основные характеристики

  • Экипаж: 5 человек (командир, наводчик-оператор, водитель, два оператора вооружения),
  • Броня: усиленная, на танковой базе Т-72 или Т-90, с динамической защитой,
  • Двигатель: дизельный В-92С2Ф (1 000 лошадиных сил),
  • Скорость: до 65 км/час,
  • Запас хода: 550 километров,
  • Масса: 48 тонн.

Вооружение

  • 2x30-мм пушки 2А42 (боезапас 900 снарядов),
  • 4 x ПТУР (противотанковая управляемая ракета) "Атака-Т" (дальность 6 км, бронепробитие до 800 мм),
  • 2 x Автоматических гранатомёта АГС-17Д (боезапас 600 гранат),
  • 1 пулемёт 7,62 мм ПКТМ (пулемёт Калашникова танковый модернизированный).

Особенности и преимущества

Высокая огневая мощь — одновременно работает по нескольким целям. Сильная защита — броня уровня танка с динамической защитой. Способность воевать в городе — эффективно подавляет пехоту и ПТРК. Высокая манёвренность и мобильность.

Где применяется?

  • Принята на вооружение ВС РФ,
  • Использовалась в Сирии и Украине,
  • Есть экспортные версии для Казахстана и Алжира.

Вывод

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" является уникальной машиной, способной значительно повысить боевую эффективность танковых подразделений.

Бмпт Терминатор в бою
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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