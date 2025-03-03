БМПТ "Терминатор" обновит имя. Уникальная машина, помогающая российским танкам

Ростех предложил варианты нового имени боевой машины поддержки танков "Терминатор".
БМПТ сегодня традиционно называют "Терминатор". Как заявили в концерне, грозная отечественная боевая машина может скоро поменять имя на русское — более привычное для РФ.
Компания предложила свои варианты для переименования "Терминатора":
Боевая машина поддержки танков успешно применяется при разрешении военных конфликтов для уничтожения противотанковых средств и эффективного подавления личного состава врага. "Терминатор" с лёгкостью убирает с пути всё: от легкобронированной военной техники и гранатометчиков до непосредственно танков, БТР и БМП. При атаке он может заменить целое отделение мотострелков.
БМПТ "Терминатор" — это броневая машина, созданная для сопровождения танков, подавления живой силы противника, расчётов ПТРК и другой опасной техники.
История развития БМПТ "Терминатор" — это история поиска оптимального решения для поддержки танков в условиях современных боевых действий, особенно в городских условиях.
Основные этапы истории машины
1. Предпосылки и ранние разработки (1980-е — 1990-е годы):
Идея создания специализированной машины для поддержки танков возникла в 1980-х годах, после анализа опыта боевых действий в Афганистане, где танки часто оказывались уязвимыми перед пехотой, вооружённой гранатомётами.
Первые разработки БМПТ велись на базе танка Т-72. Распад СССР в начале 1990-х годов привёл к приостановке работ над проектом.
2. Возрождение проекта (конец 1990-х — начало 2000-х годов):
В конце 1990-х годов работы над БМПТ были возобновлены. Первый прототип "Терминатора" был представлен в 2000 году. Он имел мощное вооружение, включавшее 30-мм пушки, противотанковые ракеты и гранатомёты.
В дальнейшем конструкция машины совершенствовалась, и в 2002 году появился вариант с двумя 30-мм пушками.
Высокая огневая мощь — одновременно работает по нескольким целям. Сильная защита — броня уровня танка с динамической защитой. Способность воевать в городе — эффективно подавляет пехоту и ПТРК. Высокая манёвренность и мобильность.
Боевая машина поддержки танков "Терминатор" является уникальной машиной, способной значительно повысить боевую эффективность танковых подразделений.
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