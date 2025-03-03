Разваливающийся альянс. По каким причинам США могут выйти из НАТО

Ещё на предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп говорил, что обязательно будет рассматривать возможность выхода страны из НАТО.
Это тем более произойдёт, если страны-члены альянса не увеличат свои оборонные расходы.
Для Соединённых Штатов выход из военного блока — серьёзные сокращения расходов. Сейчас американцы покрывают около 66 процентов расходов НАТО. Выход из организации даст возможность перераспределить эти деньги на здравоохранение, образование и инфраструктуру страны.
Также Вашингтон без обязательств перед военным блоком сможет в дальнейшем сам определять свой внешнеполитический курс. Он может не учитывать коллективное решение блока, а значит, начинать и заканчивать военные компании самостоятельно. Освободившись от обязательств, Белый дом сможет оптимизировать международные соглашения, применяя современные реалии жизни к нацинтересам.
Кстати, бывший главком ВМС США Джеймс Ставридис уже предупреждал о возможности исчезновения альянса НАТО. По информации издания The Telegraph, адмирал заявил, что теперь Европе надо активизировать собственную деятельность и увеличивать поддержку Киева, поскольку Трамп чётко дал понять, что помощь Украине может быть "огромным просчётом в геополитики".
"Возможно, мы становимся свидетелями последних дней существования НАТО, а также появления новой организации, подобной Европейскому договору", — прокомментировал Ставридис тезис о том, может ли решение Дональда Трампа вывести Соединённые Штаты из альянса быть "началом конца" для западного военного блока.
Заявление американского адмирала вызывало весьма широкий резонанс, породив немало вопросов о будущем НАТО.
А причин для переживаний у Европы немало.
Ставридис убеждён, если Соединённые Штаты действительно выйдут из Североатлантического блока, то он столкнётся с весьма серьёзными проблемами. Америка является самым крупным донором альянса и играет основную роль в обеспечении европейской безопасности. Без Штатов военный блок потеряет огромную часть военного потенциала. Сюда входит и немалая доля противоядерного зонтика, и прочих высокотехнологических вещей.
Но это вовсе не значит, что организация полностью прекратит существование. Вполне возможно, что НАТО в случае выхода США, ждут изменения, вследствие адаптации к новым реальности.
Если американцы выйдут из военного блока, Европа будет вынуждена в одиночку отвечать за свою безопасность. Это, несомненно, приведёт к увеличению расходов европейских государств, пишет "Военная хроника".
Возможно, что альянс разделится на несколько блоков по регионам. Каждый из этих блоков будет отвечать за свою часть Европы. И возможно, что в дальнейшем Вашингтон будет договариваться с каждым "филиалом" НАТО опираясь на свои интересы в Старом Свете.
Сегодня самыми вероятными кандидатами на лидерство в новый организации являются Британия, Франция, ФРГ, Италия и Польша.
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