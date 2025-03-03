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Дмитрий Плотников

Разваливающийся альянс. По каким причинам США могут выйти из НАТО

3:21
Силовые структуры » Военные новости

Ещё на предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп говорил, что обязательно будет рассматривать возможность выхода страны из НАТО.

литва
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
литва

Это тем более произойдёт, если страны-члены альянса не увеличат свои оборонные расходы.

Предпосылки

Для Соединённых Штатов выход из военного блока — серьёзные сокращения расходов. Сейчас американцы покрывают около 66 процентов расходов НАТО. Выход из организации даст возможность перераспределить эти деньги на здравоохранение, образование и инфраструктуру страны.

Также Вашингтон без обязательств перед военным блоком сможет в дальнейшем сам определять свой внешнеполитический курс. Он может не учитывать коллективное решение блока, а значит, начинать и заканчивать военные компании самостоятельно. Освободившись от обязательств, Белый дом сможет оптимизировать международные соглашения, применяя современные реалии жизни к нацинтересам.

Кстати, бывший главком ВМС США Джеймс Ставридис уже предупреждал о возможности исчезновения альянса НАТО. По информации издания The Telegraph, адмирал заявил, что теперь Европе надо активизировать собственную деятельность и увеличивать поддержку Киева, поскольку Трамп чётко дал понять, что помощь Украине может быть "огромным просчётом в геополитики".

"Возможно, мы становимся свидетелями последних дней существования НАТО, а также появления новой организации, подобной Европейскому договору", — прокомментировал Ставридис тезис о том, может ли решение Дональда Трампа вывести Соединённые Штаты из альянса быть "началом конца" для западного военного блока.

Что будет с альянсом после выхода американцев

Заявление американского адмирала вызывало весьма широкий резонанс, породив немало вопросов о будущем НАТО.

А причин для переживаний у Европы немало.

Ставридис убеждён, если Соединённые Штаты действительно выйдут из Североатлантического блока, то он столкнётся с весьма серьёзными проблемами. Америка является самым крупным донором альянса и играет основную роль в обеспечении европейской безопасности. Без Штатов военный блок потеряет огромную часть военного потенциала. Сюда входит и немалая доля противоядерного зонтика, и прочих высокотехнологических вещей.

Но это вовсе не значит, что организация полностью прекратит существование. Вполне возможно, что НАТО в случае выхода США, ждут изменения, вследствие адаптации к новым реальности.

Вывод

Если американцы выйдут из военного блока, Европа будет вынуждена в одиночку отвечать за свою безопасность. Это, несомненно, приведёт к увеличению расходов европейских государств, пишет "Военная хроника".

Возможно, что альянс разделится на несколько блоков по регионам. Каждый из этих блоков будет отвечать за свою часть Европы. И возможно, что в дальнейшем Вашингтон будет договариваться с каждым "филиалом" НАТО опираясь на свои интересы в Старом Свете.

Сегодня самыми вероятными кандидатами на лидерство в новый организации являются Британия, Франция, ФРГ, Италия и Польша.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы нато европа дональд трамп
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