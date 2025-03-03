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Петр Ермилин

В США высказались о мощи новых иранских танков

4:05
Силовые структуры » Военные новости

Иранская армия получила новые танки "Сулейман-402", пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, насколько они боеспособны, авторы рассказывают в своей статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Военные учения «Зульфикар-99»
Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные учения «Зульфикар-99»

Иранская армия начала получать новые основные боевые танки "Сулейман-402", которые поставляются в рамках комплексной модернизации танков M60, поставленных Соединенными Штатами в 1970-х годах. Танк наиболее заметно отличается от оригинального M60 использованием новой дистанционно управляемой боевой установки, улучшенной композитной и реактивной брони, а также более крупной гладкоствольной пушки калибра 120-мм или 125-мм, которая заменила более старую 105-миллиметровую нарезную пушку. Модернизированные системы управления огнем танка включают в себя более совершенные датчики наведения на цель, баллистические вычислители и приборы ночного видения, а его двигатель, как сообщается, также был заменен на более мощный и экономичный. 

Танковый парк Ирана в настоящее время считается одним из наименее совершенных среди крупнейших военных держав мира, и из более чем 1500 танков, находящихся на вооружении, более 1000 являются устаревшими. 

Ранее ожидалось, что иранская армия постепенно откажется от своих устаревших западных танков в 1990-х и 2000-х годах, заменив их более чем 1000 советскими танками Т-72, произведенными по лицензии. Однако после распада СССР давление Запада на Москву вынудило ее расторгнуть сделку, и к тому времени было построено менее 500 танков Т-72.

Ожидается, что "Сулейман-402" не будет обладать возможностями, сравнимыми ни с современными вариантами Т-72, ни с производным от Т-72 танком "Каррар", который, как утверждали иранские источники, был разработан внутри страны, но никогда не производился в массовом масштабе.

На начальном этапе войны иракский танковый батальон, оснащенный танками Т-72, нейтрализовал иранскую бронетехнику в нескольких боях, по сообщениям, не понеся никаких потерь, и даже иранские противотанковые орудия М68 и противотанковые ракеты TOW оказались совершенно неэффективными. По крайней мере в одном столкновении иракских танков Т-62 и Т-72 с иранской бронетехникой, включая M60, иранцы потеряли более 100 танков, в то время как иракские потери составили около десятка, большинство из которых были Т-62. 

Ожидается, что модернизация M60 до стандарта "Сулейман-402" не позволит этим машинам составить серьезную конкуренцию современным классам основных боевых танков, выпускаемых за рубежом, но может значительно повысить их возможности в плане поддержки пехоты. Вероятно, основным обоснованием для инвестиций в модернизацию парка M60 является способность Ирана обслуживать и производить запчасти для машин, не полагаясь на зарубежные поставки, при этом ожидается, что стоимость и экономические преимущества инвестиций в полностью местное решение проблемы устаревания бронетехники в стране будут значительными.

Эти модернизации могут проводиться параллельно с усилиями по закупке современных основных боевых танков за рубежом, при этом китайский VT-4 и северокорейский "Чхонма-2" считаются ведущими претендентами на получение новых иранских заказов. Учитывая, что в ходе ирано-иракской войны было потеряно несколько сотен танков M60, остается неясным, какая часть из примерно 150 оставшихся танков будет модернизирована.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы иран танки military watch magazine
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