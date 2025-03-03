В США дали оценку планам Британии создать "западную коалицию" для помощи ВСУ

5:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Великобритания планирует создать "западную коалицию" для развертывания европейских сухопутных войск на Украине, пишут журналисты американского военного журнала Milirary Watch Magazine (MWM). В своей новой статье они дают плачевный прогноз планам Лондона и его союзников по украинскому вопросу. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by Dave Kellam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ The Union Jack and the european flag in a building of London

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 2 марта объявил, что Соединенное Королевство и Франция готовы возглавить "коалицию желающих" поддержать продолжающиеся военные действия Украины против России, в том числе путем развертывания сухопутных войск и авиации для обеспечения безопасности позиций страны на линии фронта.

Это заявление последовало за визитом украинского лидера (срок полномочий истек в мае 2024 года. — Pravda.Ru) Владимира Зеленского в Вашингтон, который, по всеобщему мнению, был катастрофическим и усугубил и без того значительный раскол между Вашингтоном и европейскими государствами относительно их позиции по отношению к конфликту.

Стармер подчеркнул, что для Европейского союза жизненно важно играть более активную роль в поддержке военных действий на Украине, подчеркнув актуальность ситуации.

"Не каждая страна будет чувствовать себя способной внести свой вклад, но это не значит, что мы будем сидеть сложа руки. Вместо этого те, кто желает, будут активизировать планирование сейчас, причем в срочном порядке. Великобритания готова поддержать это, задействовав наземные силы и самолеты в воздухе, вместе с другими", — заявлял британский лидер.

Наряду с Францией и Великобританией премьер-министр Канады Джастин Трюдо поднял вопрос о возможности развертывания войск, заявив, что Оттава "изучила способы, которыми она может наилучшим образом помочь".

В отчете Associated Press, опубликованном в середине февраля, отмечалось, что Великобритания и Франция остаются "на переднем крае усилий" ряда стран Европейского союза по подготовке к развертыванию сухопутных войск на Украине, и что победа президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября активизировала переговоры в Европе о вмешательстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон в 2024 году неоднократно заявлял, что развертывание сухопутных войск остается возможным в рамках политики "сделать все необходимое, чтобы помешать России выиграть" в то время как президент Украины Владимир Зеленский в январе настаивал на том, что европейским государствам необходимо будет направить в его страну 200 000 военнослужащих.

"Это минимум, в противном случае это ничто", — заявлял он.

Призывы рассмотреть вопрос о крупномасштабном вмешательстве наземных сил неоднократно высказывались европейскими лидерами, такими как премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Способность европейских государств начать эффективное вмешательство остается под вопросом из-за ограниченных возможностей их наземных сил, при этом один европейский дипломатический источник сообщил Times, что участие США было бы необходимо, поскольку "у них есть возможности, которых не хватает всей Европе" включая "способность нанести ответный удар в необходимом масштабе, если это потребуется".

Генерал-лейтенант армии США в отставке и бывший советник по национальной безопасности в Белом доме Герберт Макмастер 7 февраля замечал, что европейским армиям не хватает необходимого потенциала для проведения крупномасштабных наземных операций, приводя в пример Великобританию: "Посмотрите на британскую армию прямо сейчас. Я имею в виду, что мне почти хочется плакать от этого".

В ноябре 2024 года Служба внешней разведки России раскрыла информацию о планах членов НАТО начать крупное развертывание сухопутных войск для временного приостановления продолжающихся боевых действий с целью сокращения потерь Украины и наращивания местных сил для последующего возобновления боевых действий на более выгодных условиях. Отмечалось, что по мере того, как шансы на восстановление Украины на линии фронта уменьшались, европейские члены НАТО все чаще выступали за замораживание военных действий, чтобы ограничить территорию, на которую может претендовать Россия, с намерением "подготовить ее к попытке реванша".

В то время члены НАТО уже начали создавать новые учебные центры для подготовки по меньшей мере миллиона новых украинских призывников, а стратегические партнеры Украины на Западе настаивали на том, чтобы Киев снизил призывной возраст с 25 до 18 лет.

"Чтобы решить эти задачи, Западу нужно будет, по сути, оккупировать Украину. Естественно, это будет сделано под видом размещения в стране "миротворческого контингента". […] Согласно плану, на Украине будет развернуто в общей сложности 100 000 так называемых миротворцев", — добавляло ведомство, подчеркивая, что Польша, Германия и Великобритания будут играть ведущую роль.