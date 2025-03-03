Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада

Крылатая ракета Х-101 — частый "гость" военных заводов, оборонных баз и энергетической инфраструктуры на Украине.
За время специальной военной операции "хашками" были поражены объекты противника во всех украинских областях: от Львова до Сум. Крылатые ракеты Х-101 имеют специальное покрытие, снижающее её заметность для вражеских РЛС. На расстоянии в 5,5 тысяч километров Х-101 попадает в десятку — круговой вероятное отклонение ракеты — 7 м.
Интеллектуальная начинка даёт возможность этим боеприпасам при групповом пуске вместе корректировать полёт, отталкиваясь от условий. Также они могут выбирать себе "ведущего стаи".
"Крылатые ракеты Х-101 значительно превосходят британские Storm Shadow, французские SCALP и немецкие Taurus", — в ноябре 2024 года отметил президент России Владимир Путин.
Среди всего высокоточного в российского вооружения дальних ударов, ракеты Х-101 отличаются малой уязвимостью и высокой эффективностью. Эти крылатые боеприпасы не раз доказали свои неоспоримые преимущества на специальной военной операции. Все помнят лето 2024 года, когда шесть этих ракет атаковали в Киеве военный завод "Артём".
Западная пресса жалуется, что русские в восемь раз увеличили выпуск к этих крылатых ракет.
Во время специальной операции, разумеется, боеприпас эволюционировал. Сейчас к нему добавили ещё одну боевую часть и ракета теперь имеет вес 800 кг. Изменена и компоновка системы навигации, увеличена мощность двигателя. Х-101 также оснастили тепловыми ловушками для преодоления противоракетной системы противника.
"Рестайлинговая" ракета стала невероятно опасным оружием, а западные спецслужбы отмечают, что ракета стала настоящей их головной болью.
Точных данных о количестве ракет в армии РФ нет. То что пишут украинские порталы, они берут с потолка. Об этом не знают даже российские военные аналитики, поскольку это является секретной информацией. Однако можно понять, что ракет Х-101 более чем достаточно чтобы продолжать "кошмарить" бандеровцев в соседнем государстве.
Кстати, первое применение Х-101 состоялась осенью 2015 года. С борта стратегического бомбардировщика Ту-160 в Сирии было выпущено 16 ракет. Спустя год ещё один стратег Ту-95МС также в Сирии ещё раз ударил по террористам.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования. Вот некоторая ключевая информация о ней:
Ракеты Х-101 вызывают серьёзные опасения из-за своей точности и разрушительной силы. Боеприпас считается уникальным оружием, не имеющим прямых аналогов в мире, и планируется к использованию на перспективном дальнем бомбардировщике ПАК ДА.
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