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Дмитрий Плотников

Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада

4:00
Силовые структуры » Военные новости

Крылатая ракета Х-101 — частый "гость" военных заводов, оборонных баз и энергетической инфраструктуры на Украине.

Ту-160
Фото: commons.wikimedia.org by Lorianna1978, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ту-160

О чём речь

За время специальной военной операции "хашками" были поражены объекты противника во всех украинских областях: от Львова до Сум. Крылатые ракеты Х-101 имеют специальное покрытие, снижающее её заметность для вражеских РЛС. На расстоянии в 5,5 тысяч километров Х-101 попадает в десятку — круговой вероятное отклонение ракеты — 7 м.

Интеллектуальная начинка даёт возможность этим боеприпасам при групповом пуске вместе корректировать полёт, отталкиваясь от условий. Также они могут выбирать себе "ведущего стаи".

"Крылатые ракеты Х-101 значительно превосходят британские Storm Shadow, французские SCALP и немецкие Taurus", — в ноябре 2024 года отметил президент России Владимир Путин.

Среди всего высокоточного в российского вооружения дальних ударов, ракеты Х-101 отличаются малой уязвимостью и высокой эффективностью. Эти крылатые боеприпасы не раз доказали свои неоспоримые преимущества на специальной военной операции. Все помнят лето 2024 года, когда шесть этих ракет атаковали в Киеве военный завод "Артём".

Западная пресса жалуется, что русские в восемь раз увеличили выпуск к этих крылатых ракет.

Эволюция

Во время специальной операции, разумеется, боеприпас эволюционировал. Сейчас к нему добавили ещё одну боевую часть и ракета теперь имеет вес 800 кг. Изменена и компоновка системы навигации, увеличена мощность двигателя. Х-101 также оснастили тепловыми ловушками для преодоления противоракетной системы противника.

"Рестайлинговая" ракета стала невероятно опасным оружием, а западные спецслужбы отмечают, что ракета стала настоящей их головной болью.

Сколько их у России

Точных данных о количестве ракет в армии РФ нет. То что пишут украинские порталы, они берут с потолка. Об этом не знают даже российские военные аналитики, поскольку это является секретной информацией. Однако можно понять, что ракет Х-101 более чем достаточно чтобы продолжать "кошмарить" бандеровцев в соседнем государстве.

Кстати, первое применение Х-101 состоялась осенью 2015 года. С борта стратегического бомбардировщика Ту-160 в Сирии было выпущено 16 ракет. Спустя год ещё один стратег Ту-95МС также в Сирии ещё раз ударил по террористам.

Описание крылатой ракеты

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования. Вот некоторая ключевая информация о ней:

  • Назначение: Х-101 предназначена для поражения наземных целей на больших расстояниях.
  • Разработка: разработана в конструкторском бюро "Радуга".

Особенности

  • Использует технологии снижения радиолокационной заметности.
  • Обладает высокой точностью.
  • Имеет большую дальность полёта.

Характеристики

  • Дальность: до 5500 километров.
  • Масса боевой части: около 400 килограммов.
  • Длина: 7,45 метра.

Использование

  • Применяется в ходе военной операции в Украине.
  • По последней информации, ракеты Х-101 были модернизированы и несут две боевые части.
  • Статус — находится на вооружении России.

Вывод

Ракеты Х-101 вызывают серьёзные опасения из-за своей точности и разрушительной силы. Боеприпас считается уникальным оружием, не имеющим прямых аналогов в мире, и планируется к использованию на перспективном дальнем бомбардировщике ПАК ДА.

Российская ракета Х-101 показала как защищается от ПВО
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ракета владимир путин
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