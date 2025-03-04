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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: США остановили военное сотрудничество с ВСУ, армия РФ может сделать рывок в Полтаву или Днепр

3:50
Силовые структуры » Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Рабочая поездка Владимира Зеленского в Харьковскую область
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Владимира Зеленского в Харьковскую область

Представляем сводку на понедельник, 3 марта.

Курская область

Бойцы группировки войск "Север" продолжают освобождать российские территории от оккупантов. Морские пехотинцы "северян" с боями продвинулись по лесным массивам к Малой Локне, сейчас они закрепляются на южных окраинах. Поддержку морпехам оказывают мотострелки "Бесстрашных", выбивших врага из нескольких опорников в лесопосадках на северном фланге посёлка.

В южной части Суджанского района морпехи армии России продолжают уничтожать бандеровцев, для Киева массово "пропадающих без вести". В окрестностях посёлка Куриловка противник пять раз неудачно контратаковал. После огневого поражения основная часть штурмовиков уничтожена в лесу, один националист сдался в плен.

Десантники "Севера" продолжают бои у села Лебедевка, заканчивая освобождение населённика. Также продолжаются бои в лесах на границе Сумской и Курской областей. Общее продвижение "Бесстрашных" в Курской области — более 2600 м.

Донбасс

На Новопавловском направлении подразделения группировки "Восток" в Привольном отразили контратаки ВСУ. В посёлке идёт зачистка. Севернее армия России продвигается к населённым пунктам Вольное Поле и Шевченко. Восточнее шторма ВС РФ атакуют в направлении села Весёлое. Также идут бои в районе Днепроэнергии.

На Покровском направлении идут встречные бои на правом фланге в районе Берёзовки, Тарасовки, Малиновской развязки, Елизаветовки и в направлении Александрополя. ВСУ перебросили сюда резерв и ведут активную оборону. Неонацисты пытались прорваться от Новой Полтавки к Водяному Второму.

Фронт может посыпаться, российские войска могут сделать рывок в Днепропетровск или Полтаву, или же попробуют наступать со стороны Белоруссии на Киев через Житомир, заявили украинские боевики.

Риторика Трампа

Пентагон полностью приостанавливает военное сотрудничество с Украиной. С пометкой "временно" остановлены поставки вооружения и военной техники, а также приостановлено сотрудничество в обмене разведывательной информацией и данными по наведению вооружения. Остановлены ремонт техники и вооружения, а также меры тылового обеспечения.

Работа США приостановлена только в рамках мест боевых действий. В рамках сотрудничества Киева с НАТО так же.
Однако в инспекции затрат Пентагона на армию Украины американцы продолжают работать.

Всю разведку и работу по спутникам взяли на себя Франция и Великобритания. Германия, Польша и Италия, как и другие страны, пока не участвуют.

Лондон и Париж сможет дать не более 40 процентов от того, что в плане ведения боёв, давали США. Запасы вооружения и военной техники на европейских складах истощены. Пополняются они не в полном объёме. Европа сейчас запросила у Турции и США помощь в рамках соглашений НАТО по вооружению, но Пентагон не торопится прекрасно осознавая, что всё опять уйдёт на Украину.

А тем временем, американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети анонсировал сегодня какую-то большую новость.

"Завтрашний вечер будет грандиозным. Я расскажу всё как есть!" — отметил лидер США.

Сообщается, что вечером он выступит перед Конгрессом.

Перехватить "Орешник" способна только Россия
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу сша курск пентагон куриловка дональд трамп
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