Жёсткий ответ России. Что будет, если Британия отправит свои войска на Украину

3:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Британский премьер Кир Стармер накануне озвучил планы по отправке своих военных в качестве миротворческих сил на Украину.

Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center. 1994, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Британские солдаты

Но их количественный состав, качество солдат и выживаемость в зоне спецоперации, порождает немало вопросов.

Итак, премьер-министр Великобритании допустил, что Лондон может решиться на отправку своих Вооружённых сил на Украину. Также он заявил, что Британия может попытаться закрыть украинское воздушное пространство. Но эти решения могут повлечь за собой весьма серьёзные последствия как для Соединённого Королевства, так и для Евросоюза.

Риски для Британии

Развертывание английских войск в Незалежной будет требовать весьма серьёзных усилий. По самым первичным оценкам, на Украине нужно будет разместить от 40 до 90 тысяч солдат. Но есть нюанс.

Отправка такого количества военных ослабит обороноспособность самой Британии. Надо напомнить, что численность армии Великобритании всего около 80 тысяч человек. И гибель в зоне спецоперации 40 тысяч, фактически уничтожает британские Вооружённые силы до размеров полицейского контингента небольшой страны.

К бабке не ходи, что российские войска сразу отдадут должное внимание приезду британцев на Украину. В условиях активных боевых действий против хорошо оснащённых русских бойцов и в боях высокой интенсивности, шанс выжить у британцев стремится к нулю.

Вооружённые силы Великобритании, несмотря на некоторый опыт в контртеррористических операциях, никогда не попадали в такой уровень интенсивности боевых действий. Сегодня война — это активные использования беспилотников, артиллерийское противостояние, работа противовоздушной обороны и высокоточного оружия.

Когда первые гробы с бриттами поедут на родину, это обязательно скажется на общественном мнении внутри Великобритании. Тем более, что российские войска в прямой контакт сразу с ними вступать не собираются. Разбитый Яворовский полигон может "рассказать", что любые подразделения реально уничтожаются ещё на этапе их переброски.

Проводить полномасштабные бои у российской границы без надёжного снабжения и тыла — смерти подобно. Англичане не имеют такой глубины поддержки, как имеет Россия, использующая для этого новые территории и Крым. Это значит, что после переброски британских солдат может сложиться ситуация, при которой сохранность "гастролёров" может спасти только вмешательства всего блока НАТО.

Англичанам по приезду на Украину потребуется различные вспомогательные каналы: доставка запчастей, боеприпасов, топлива, провианта и медикаментов. Вся эта логистика может быть атакована Россией. Без доставки всего этого солдаты Туманного Альбиона потеряют боеспособность, быстро сдувшись, пишет "Военная хроника".

Риски для Европы

Итак, поскольку введение армии Британии невозможно без тыла и втаскивания остальной группировки альянса, это можно расценить как прямое вмешательство НАТО. В результате всё может перерасти в серьёзную эскалацию и расширение конфликта на многие страны ЕС.

Сегодня есть мнение, что если Британия отправит солдат, Россия нанесёт ответный удар не только по украинским базам, но и по базам НАТО в Евросоюзе, включая объекты в Румынии, Польше и самой Великобритании.

Конфликт сразу приобретёт статус международного. А значит, всякие дипломатические пути для его урегулирования будут исключены...

Уточнения

Яворовский военный полигон — украинский полигон, расположенный в 30 км к северо-западу от Львова, на территории Яворовского района Львовской области, в центральной части Украинского Расточья.

