Военный аналитик Таран оценил последствия заморозки поставок американского оружия Украине

ВСУ смогут продержаться без американской помощи около двух месяцев, считает военный аналитик Дмитрий Таран. Он обрисовал три сценария развития событий в интервью Pravda.Ru.

Фото: wsmr-history.org by Армия США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ATACAMS

В чём критичность решения США заморозить поставки вооружений Украине

Вашингтон приостановил с 3 марта поставки Киеву военной помощи, включая то оружие, что уже находится в Польше. Об этом сообщили ряд влиятельных американских изданий со ссылкой на свои источники в администрации президента Дональда Трампа. Решение было принято на совещании, на котором присутствовали также вице-президент Джей Ди Вэнс, шеф Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, директор Национальной разведки Тулси Габбард и спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Эта мера будет действовать до тех пор, пока Дональд Трамп не определит, что Владимир Зеленский взял на себя обязательство вести мирные переговоры, говорят американские источники. Это лимитирующее условие, и его Киеву надо выполнять как можно быстрее, потому что чем больше территорий освобождают ВС РФ, тем меньше шансов у США получить долю украинских редких металлов.

Критичными для Украины выглядят поставки ракет Patriot (противоракетная оборона), ATACMS (дальнобойные управляемые ракеты), HIMARS (реактивные системы залпового огня), Javelin (противотанковые ракеты), Stinger (противовоздушные переносные комплексы), а также артиллеристских снарядов, бронетехники (Bradley) и запасных частей к ней. Американские эксперты считают, что Евросоюз совместно с Великобританией не смогут компенсировать выпадение американских поставок, что в конечном итоге отразится на линии фронта.

Военный аналитик Дмитрий Таран сказал Pravda.Ru, что ВСУ смогут без американской помощи продержаться максимум два месяца. По его словам, решение Вашингтона — это результат политической борьбы между трампистами и антитрампистами, куда входят "партия Байдена, Обамы и британская MI6".

"Это (борьба) серьёзно и надолго, поскольку Трамп имеет влияние на финансовый грант", — подчеркнул аналитик.

"И сейчас, если американцы эту линию выдержат, то начнётся сворачивание конфликта на Украине", — сказал Дмитрий Таран.

Украинские политики закапывают Украину всё глубже

Администрация Трампа также добивается от Зеленского извинений за разрыв отношений после пятничной перепалки в Овальном кабинете и срыва подписания соглашения о минералах. Однако пока украинцы сами себя всё глубже закапывают. Так, Зеленский вчера заявил, что "война будет продолжаться ещё долго", а председатель комитета Рады по иностранным делам Александр Мережко отметил, что решение администрации Трампа напоминает "умиротворение Адольфа Гитлера Мюнхенским соглашением 1938 года". Такое сравнение Трампу не понравится, как и заявление министра французского правительства Бенджамина Хаддада о том, что решение США делает мир "более отдалённым".

Три варианта развития событий

Дмитрий Таран даёт три варианта развития событий.

Если Трамп будет стоять на своём и выполнит обещания "мир за сто дней", то СВО может закончиться "даже к Пасхе". "Если что-то случится с Трампом или какие-то события произойдут, вплоть до применения "грязного" ядерного оружия по линии соприкосновения, то мы можем войти в новую фазу войны с вовлечением в конфликт европейцев". "Если по каким-то причинам Трамп откажется от миротворческой повестки и возобновит снабжение ВСУ взамен на что-то", то конфликт затянется.

С 2022 года США предоставили, по данным Пентагона, сумму в 182,8 млрд долларов на военную помощь Украине. Эта цифра учитывает все расходы на операцию "Атлантическая решимость". Кроме поставок вооружений, сюда также входят военные учения США в Европе и пополнение оборонных запасов США.

Администрация Трампа уже перекрыла невоенную помощь Киеву, предоставляемую через Агентство США по международному развитию (USAID). Однако все заявленные меры не имеют независимой проверки, что на самом деле станет очевидным, вероятно, к лету.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель.

