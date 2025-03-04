США перестали давать оружие Украине. Как будут доказательства?

Вашингтон анонимно сообщает некоторым изданиям, что Белый дом якобы приостановил поставки военной помощи Киеву.

Фото: defense.gov by U.S. Department of Defense, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Помощь в области безопасности, которую США предоставляют Украине

Поставки оружия будут заморожены пока Штаты не убедятся в желании Владимира Зеленского заключить мирное соглашение.

О чём речь

Военную помощь ВСУ в США приостанавливают и пересматривают, чтобы убедиться, что это поспособствует скорейшему окончанию конфликта на Украине. Помимо этого, СМИ Запада сейчас активно вбрасывают, что Пентагон останавливает и будущие поставки, и те, которые находятся в пути: на кораблях, самолётах или в Польше. Отмечается, что речь идёт о "критических боеприпасах" (для РСЗО HIMARS), а также о противотанковом оружии.

В Америке есть несколько механизмов, которые остановят или существенно ограничат передачу Киеву вооружений из своих запасов. Эти механизмы включают законодательные и исполнительные инструменты, пишет "Военная хроника". Главный механизм передачи вооружения ВСУ — PDA (Presidential Drawdown Authority), который даёт возможность Трампу выделять оружие из запасов армии США без одобрения конгрессменов.

Конгресс может блокировать новую поставку через голосование и принятие закона, запрещающего или ограничивающего отгрузку вооружения. Однако Трамп может обойти эту волокиту и прикрыть лавочку самостоятельно, потому что обладает правом приостановки или прекращения передачи вооружения без Конгресса. Это будет сделано, если он решит, что это отвечает национальным интересам.

Что он и сделал.

Второй путь

Ещё один механизм снабжения киевской хунты оружием и БК называется USAI.

В отличие от PDA, он не предусматривает немедленного изъятия вооружения с американских складов. Вместо этого USAI финансирует приобретение нового оружия у производителей США или у партнёров по альянсу НАТО.

Оба механизма играют серьёзную роль в боеспособности украинской армии, но остановка по этим программам окажет различное влияние. Конечно, опаснее для Киева остановка PDA. Этот механизм — главный источник бронетехники, БК, комплексов противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов. При остановке данной программы Украина моментально ощутит нехватку систем ПВО, беспилотников, снарядов и запчастей.

Основные системы ПВО — это Patriot, NASAMS и Avenger поставляют Киеву как раз через PDA. Плюс ВСУ полностью зависят от 155-мм снарядов, в основном тоже передаваемых через PDA. Ну и этим же механизмом на Украину идёт бронетехника (БТР Stryker и БМП Bradley).

Прекращение программы USAI для Киева опаснее в долгосрочной перспективе. Этот механизм стимулирует военную промышленность самих Штатов и Европы. Работа USAI мгновенного эффекта не даёт, она обеспечивает долгосрочные поставки. Остановка данного механизма ударит по Украине через полгода, именно на то время придётся пик нехватки вооружений.

Вывод

Признаки остановки снабжения киевской хунты оружием — это резкое уменьшение артиллерийских снарядов, прекращение поставок ракет для ЗРК Patriot, IRIS-T и NASAMS, а также прекращение поставок бронетехники и запчастей для неё. Эти ограничения достаточно быстро отразятся в зоне боевых действий: темп продвижения армии России несомненно ускорится. Также при отказе американцев от снабжения быстро "сдуется" и Курская авантюра Зеленского, требующая всё больше ресурсов.