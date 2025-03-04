В США рассказали о поставленных Украине Польшей танках Т-72

5:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина получила крупную партию танков Т-72 из Польши, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о том, как Варшава продолжает организовывать поставки.

Фото: commons.wikimedia.org by Міністерство оборони України, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский танк Т-72

Сообщается, что украинская армия получила новую партию модернизированных основных боевых танков Т-72 из Польши в рамках 46-го пакета военной помощи, предоставляемого Варшавой стране. Согласно сообщениям, было доставлено около 60 танков, которые уже поступили в передовые подразделения.

Украина получила более 280 танков Т-72М и Т-72М1 из Польши и еще по меньшей мере 194 танка Т-72 из Чехии, а также дополнительные единицы, поставленные Болгарией и Марокко. До начала боевых действий с Россией в феврале 2022 года украинская армия имела на вооружении лишь ограниченное количество танков Т-72, а более боеспособные Т-64 составляли костяк бронетанковых подразделений страны.

Однако отсутствие советского экспорта танков Т-64 означает, что они не получили широкого распространения в странах, ориентированных на Запад, в отличие от Т-72, которые в значительном количестве были унаследованы членами Варшавского договора, такими как Польша. Этот танк производился по лицензии в Чехословакии, Польше и Югославии и был разработан как менее дорогостоящее и простое производное от Т-64.

Поставки новых танков Т-72 считаются жизненно важными для поддержания боеспособности Украины, в частности, из-за очень высокого уровня потерь, которые понесли подразделения украинской армии в Курской области.

Возможности Польши по поставке танков Т-72 Украине продолжают быстро увеличиваться благодаря устойчивым поставкам танков M1 Abrams из Соединенных Штатов и танков K2 Black Panther из Южной Кореи, которые перевооружают подразделения польской армии и таким образом способствуют массовому отказу от Т-72. Планируется, что польская армия получит 96 K2 из Южной Кореи в 2025 году, завершив заказ на 180 машин стоимостью 3,4 миллиарда долларов, размещенный в августе 2022 года. Уникально высокие производственные мощности Южной Кореи по производству основных боевых танков, совместимых с НАТО, оказывают ключевую косвенную поддержку военным усилиям Украины. Поставка 96 K2 в 2025 году будет представлять собой более чем трехкратное увеличение объемов поставок по сравнению с предыдущими двумя годами.

После завершения поставок первых 180 танков K2 в 2025 году польская армия с 2026 года начнет получать первые из 820 дополнительных танков из Южной Кореи, что позволит довести общий парк до 1000 танков. Танки, поставляемые с 2026 года, будут собираться в Польше на месте и будут оснащены усиленной броней, новой системой активной защиты и системой управления на поле боя местной разработки. Их поставка еще больше повысит возможности Польши по снабжению украинских войск.

Наряду с танками Т-72 Украина получила значительное количество танков Leopard, Leopard 2, Challenger 2 и M1A1 Abrams западного производства. Хотя западные источники широко приветствовали поставку этих машин как кардинально изменившую ситуацию на театре военных действий, они быстро понесли значительные потери, что привело к переоценке их эффективности.

В декабре 2024 года советник по национальной безопасности США Джейк Салливан пришел к выводу, что танки Abrams бесполезны для военных действий на Украине, приведя этот класс танков в качестве примера того, как многие виды американского оружия не оказывают желаемого воздействия на театре военных действий.

"Что касается танков "Абрамс", то мы отправили танки "Абрамс" на Украину… На самом деле в этих танковых подразделениях ”Абрамс" не хватает людей, потому что это не самая полезная часть техники для них в этой войне", — заявил он.

Подводя итог проблемам, связанным с эксплуатацией этого класса танков, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль ранее предупреждал: "Проблема с "Абрамсом" в том, что он дорогой. На нем сложно тренироваться. Его очень сложно поддерживать. У него огромный, сложный газотурбинный двигатель, для которого требуется реактивное топливо"

Это отразило аналогичную критику западных танков, поставляемых на Украину, а именно Challenger 2 и Leopard 2. Более 20 из 31 танка Abrams, поставленного в Украину, в настоящее время считаются уничтоженными, выведенными из строя или захваченными в плен. Таким образом, простота обслуживания танка Т-72 и меньшие требования к экипажу сделали его особенно ценным.