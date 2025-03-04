Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации

Украинская авиация в зоне СВО применяет французские и американские корректируемые авиабомбы.

Фото: commons.wikimedia.org by VALEX54, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Су-25

Используют они для этого штурмовую авиацию, в основном, самолёты Су-25. Данные воздушные машины Украина адаптировала для управляемых бомб AASM Hammer (производства Франции), после модернизации и появления на них пилонов, которые использовались на самолётах МиГ-29.

О чём речь

AASM Hammer — это навесной комплект, который превращает неуправляемые боеприпасы в управляемые. Базовый вариант бомбы имеет массу 250 кг. А после установки модулей общая масса увеличилась до 340 кг. Хвостовой ускоритель даёт возможность увеличивать дальность полёта бомбы до 60 км. И только с учётом того, что они используются на относительно простых штурмовиках, в реальности показатель дальности полёта ниже.

Механизм сброса управляемых бомб с самолёта Су-25 схож с применением их на Мигах: сброс проводится с кабрирования (полёт самолёта с набором высоты и задранным выше горизонта носом). Это не всегда эффективно, однако именно в условиях плотного насыщения фронта средствами противовоздушной обороны — решение оригинальное. Характерно, что на фоне модернизации Су-25 под высокоточный боеприпас, ВКС РФ из кабрирования продолжают применять неуправляемые снаряды.

Даже спустя три года спецоперации массового решения для применения фугасных авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции на самолёт Су-25 всё ещё нет. Штурмовик сохраняет возможность бить ракетами с лазерным наведением, однако учитывая специфику задач штурмовиков на земле, да и воздухе — а это быстрая зачистка лесопосадок, опорников и укрепрайонов, главной потребностью остаётся как раз применение ФАБов.

Главная проблема

Сегодня для использования любой фугасной бомбы с УМПК в зоне боёв приходится поднимать бомбардировщик Су-34. Помимо этого, на ЛБС из-за применения неуправляемых авиационных ракет С-8 с кабрирования самолёт Су-25СМ часто попадает в зоны поражения переносных зенитных ракетных комплексов ПЗРК "Стингер" и "Игла". Если британцы передадут Киеву системы LMM Martlet, то ситуация для наших "сушек" ухудшится. Поскольку британские комплексы имеют помехозащищённую лазеро-лучевую систему наведения, а также дальность пуска до 8 км.

Да, фугасные бомбы с УМПК, которые применяют Су-34, могут решать много задач на линии боевого соприкосновения, однако такие решения надо масштабировать и распространить на самолёты Су-25, пишет "Военная хроника". И чем будет раньше это сделано, тем лучше.

Разумеется, сделать это не так-то просто, слабая энергетика полёта этой "сушки" и прочие ограничения не дадут применить его также как фронтовой бомбардировщик Су-34. Но внедрение в боекомплект тех же ФАБ-250 у МПК или УМПБ Д-30СН (которые близки по характеристикам к "Хаммерам") решил бы немало проблем, а именно, поддержку штурмовых отрядов на земле.

Вывод

Очевидно, что разработка и внедрение нового оборудования на самолёт — процесс сложный. Но потребность для Су-25 в высокоточных вооружениях появилась ещё в прошлом веке. А в условиях спецоперации она просто жизненно необходима. Поэтому и удивление, и недоумение вызывает тот факт, что российские 25-е "сушки" по-прежнему не применяют бомбы с модулем коррекции.

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