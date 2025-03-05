Сводка с фронта: армия РФ двигается на города Харьков и Днепр, Зеленский выдвинул дикие требования

4:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Бойцы армии РФ

Представляем сводку на среду, 5 марта.

Курская область

В области ВСУ накапливают силы перед очередной попыткой контрнаступа на северо-восток от Суджи. Эта авантюра покажет, что Киев ещё "боеспособен" и может наступать, а не только окапываться под русскими ударами. Весьма сомнительный способ блефа: главная трасса снабжения находится под нашим огневым контролем, а поля и рокадные дороги уже превращаются в кашу.

Зеленский пытается ценой тысяч жизней украинцев выторговать гарантии личной безопасности.

Армия России освободила хутор Локня и продвинулась севернее Лебедевки. Также завершена зачистка Куриловки. Сейчас армия РФ продолжает подрубать противнику линию снабжения и продвигается в Меловое в сторону той самой дороги на Суджу. На Сумском направлении русская армия выбила бандеровцев из хутора Охочий, выровняв фронт между Лебедевкой и Никольским.

Ситуация для ВСУ у Суджи стремительно ухудшается, они теряют не только населённики, но и контроль над всей логистикой. Теперь фронт давления на Юнаковку и Басовку удлинился, это создаёт условия для окружения неонацистов, брошенных командованием без поддержки.

Сырский когда-то уверял, что операция в Курской области нужна для "усиления украинских переговорных позиций", однако на деле она превратилась в жуткую мясорубку для лучших резервистов. Украина потерпела там не просто поражение — оно обернётся катастрофой, поскольку перед Украиной теперь встаёт новая головная боль — Сумское направление.

Донбасс

На Южнодонецком направлении ГВ "Восток" освободила Привольное. Подразделения группировки продолжают прорывать оборону националистов, продвигаясь по всему фронту. Днём ресурс врага признал, что на Бурлацком участке армия РФ ведёт штурм в направлении Днепроэнергии и закрыла "карман" юго-западнее Бурлацкого.

Наступая от Курахово к Днепропетровску, 114-я бригада РФ освободила Андреевку — над ней водружены флаги РФ и бригады.

Враг пытался удержаться, но ни маскировка, ни укрытия не спасли противника. Артиллерия, БПЛА и слаженная работа частей ВС РФ позволила сломить украинское сопротивление.

Также русские воины в Харьковской области пересекли российско-украинскую границу. Сделано это в районе Нехотеевки. Здесь расположен погранпункт Нехотеевка — Гоптовка, далее расположена Козачья Лопань. Раньше враг жаловался, что русские ДРГ прорывали границу у КПП, прощупывая его оборону.

Киевская хунта

Очередное заявление Зеленского, что он готов работать по мирному вопросу, опять невыполнимо и подтверждает, что он будет срывать мирные переговоры, выдвигая то, что Россия никогда не примет.

Обмена пленными не будет, но Москва была готова обменяться пленными по формуле 1 к 1. Киев отказывался всегда на эту схему, запрашивая в десятки раз больше, специально всё срывая.

Немедленное перемирие в небе: запрет дальнобойных БПЛА, ракет, бомбардировок энерго- и другой гражданской инфраструктуры. Это выгодно Киеву, который испытывает дефицит систем ПВО, и лишится поставок от Штатов. Сейчас ВСУ несут огромные потери от Фракет, бомб и БПЛА. Скоро вся инфраструктура Незалежной "рухнет".

Немедленное перемирие на море. Опять-таки, это выгодно для открытия портов и переброски Киеву вооружения, БК, запчастей и т. д.

При этом на земле война продолжится, а эти все пункты уравнивают шансы сторон и выгодны Украине, где пытается стабилизировать фронт. Зеленскому все эти пункты выгодны поскольку его армия воюет на 90 процентов пехотой и беспилотниками.

По всей вероятности, криворожские "дипломаты" полагают, что кругом одни идиоты.

Так кричали или нет?!