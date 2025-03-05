Остановка военной помощи Украине. Стоит ли верить словам США

Не знаю как другие, а, например, я не очень верил, что Соединенные Штаты прекратят поставлять вооружение на Украину.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Вашингтону бросать Зеленского один на один с Россией невыгодно по нескольким причинам.

Геополитический расклад

Хоть помощь американцев и сократилась, Белый дом всё-таки заинтересован, чтобы Киев не потерпел на войне полного краха. Это несомненно укрепит позиции Российской Федерации и ослабит влияние Штатов на европейском континенте. Даже при новом президенте Министерство обороны США и спецслужбы будут лоббировать поддержку Киева (пусть и ограниченную), чтобы не допустить полного разгрома на всей линии фронта.

А вот в воспитательных целях, для публичной порки Владимира Зеленского, может произойти и обратное. Вооружённые силы Украины (хоть и на время) отключат от финансовой и военной помощи. И пока Украина лишится ещё пару областей, примерное наказание будет действовать.

Внутриполитический кейс в США

В конгрессе недовольство Киевом растёт. Многочисленные коррупционные скандалы, поведение Зеленского с его психическими расстройствами, его непомерные требования, хамство и "наезды" в адрес многих членов американского правительства — это тот барьер, который стоит для выделения новых поставок.

Если ситуация в зоне спецоперации ухудшится до катастрофы, Соединённые Штаты могут пересмотреть собственную позицию, опасаясь стратегических последствий. Однако это ударит по имиджу трампистов, которым надо будет спасать Зеленского, которого в Белом доме унижали на глазах миллионов людей. Правда, это ерунда по сравнению с обвалом на местах боевых действий.

Работа Трампа над ошибками

В своем первом президентском сроке Трамп критиковал помощь Киеву, однако не останавливал её. Теперь он может использовать украинский кейс, как средство давление на европейских союзников. Он будет требовать, чтобы они полностью взяли на себя содержание Украины. У Европейского союза не очень много ходов для ответных действий. Это значит, что такой инструмент Вашингтона может сработать. И пока всё подается как выволочка "просроченного", но Трамп со своей администрацией - специалисты по придумыванию новых нарративов. Поэтому тут нужно смотреть в оба.

Функция Европы

Киев заявил, что запасов имеющегося вооружения ему хватит на месяцев шесть. Но здесь много неправды. Вполне вероятно, что все это иссякнет раньше, потому что без поставок запчастей, техники и БК запасы боеготовного вооружения будут таять намного быстрее, пишет "Военная хроника". И затем обязательно потребуются очередные поставки, которые сейчас (пока не точно) на паузе.

Вывод

Хотя Евросоюз постепенно хочет наращивать производство оружия, в Белом доме нет уверенности, что члены НАТО взвалят на себя украинскую ношу и начнут снабжать киевский режим в том объёме, в котором снабжали его американцы.

Однако Кремль понимает, что без участия Вашингтона процесс снабжения Киева будет идти медленнее, чем всегда. А Украина столкнётся с трудностями, намного бОльшми, чем это было до скандала в Овальном кабинете. Это даст российским войскам неоспоримое преимущество в зоне боевых действий. Самое главное, чтобы его успешно реализовать…