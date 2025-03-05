Диверсии в Крыму. Что приготовили украинские формирования

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На данный момент существуют некие признаки, что Вооружённые силы Украины готовятся к атаке на полуостров Крым.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Крым

Они уже у побережья собрали довольно значительное количество катеров, тренируют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из состава сил специального назначения (ССО) и Главного управления разведки (ГУР), накапливают безэкипажные катера (БЭК).

По российской информации, подразделение ВСУ готовы к новым провокациям в Чёрном море. Причём эти провокации будут комплексные, и будут включать не только налёты дронов и удары БЭКами, но и высадка десанта. Тактика и логика подсказывает, что этот вариант возможен лишь на западном берегу полуострова. Именно там есть удобный берег, на котором можно осуществлять высадку ДРГ. Здесь хорошо подходят мыс Тарханкут, печально известный для Киева, где ГУР попытался высадиться в 2023-м году. И маловероятно, что националисты опять сделают попытку атаковать на этом направлении.

Ещё один вариант — это города Саки и Евпатория. Берег там тоже удобный и населённики важны находящимися там аэродромом морской авиации ЧФ РФ и позициями противовоздушной обороны (ПВО).

Ещё один вариант — север Крыма. Например, в Черноморском есть удобный берег и возможность для развития атаки. Также возможны попытки в Скадовске для перерезания логистики и в Херсонской области.

Конечно, всё это выглядит самоубийственно. Но при ударе комбинированного варианта с атаками дронами, БЭКами, и с применением ракет Storm Shadow и ATACMS, эти две версии могут нести в себе угрозу, хотя бы чтобы создать хаос на южных рубежах России.

Ну и самое главное, Киев продемонстрирует сохранение своего боевого потенциала, а все операции будут поддерживаться Западом, в первую очередь Великобританией.

История заявлений

Весной 2023 года советник главы ОПУ Михаил Подоляк уже говорил, что Украина может захватить полуостров за 5-7 месяцев, и разрушит Крымский мост. Своё мнение советник главы офиса президента высказывал в интервью западным СМИ.

"Мы точно за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало, 6 месяцев, 5 или 7 месяцев, мы будем находиться в Крыму", — обещал Подоляк.

Он тогда ещё подчёркивал, что это "математический выверенный оптимизм", отмечая, что украинская армия снесёт Крымский мост и искоренит на полуострове всё русское.

А ещё раньше, летом 2022 года тогдашний президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении к народу рассказывал о планах Украины вернуть под контроль полуостров. Он сделал такое заявление после взрывов в районе села Новофёдоровка (Сакский район) на западе Крыма. Зеленский указал, что война началась именно с Крыма и должна там же закончиться.

"Россия превратила наш полуостров, который всегда был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест", — подчеркнул Зеленский, добавив, что Украина никогда не откажется от полуострова.

Вывод

Науськиваемый глобалистами киевский режим сегодня пойдёт на любые кровавые провокации. Особенно в условиях тотального отступления на фронте. Банковая никогда не считалась с потерями, не будет считаться она с ними и в этот раз, бросая на верную гибель лучшие диверсионные группы.

Однако даже ради трёхдневного триумфа Зеленский готов уничтожать собственный народ. Уверен, что в Генштабе армии России всё прекрасно понимают и делают соответствующие выводы…

Уточнения

Черномо́рское — приморский посёлок городского типа на западной оконечности Крыма — Тарханкутском полуострове. Центр Черноморского района Крыма. Образует Черноморское сельское поселение (Черноморский поселковый совет) как единственный населённый пункт в его составе. Узкая бухта омывает Черноморское. В северной части городской застройки пгт у пляжа расположено пресное Ак-Мечетское озеро, а в северо-западной — солёное Маякское озеро.

