Уникальный истребитель Су-35С. Современная авионика и фантастическая манёвренность

Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российский истребитель Су-35С в небе над Средиземным морем напугал французский беспилотник MQ-9 Reaper.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Pichugin is licensed under GFDL 1.2 Sukhoi Su-35S in 2009

Министерство обороны Франции заявило, что в воскресенье, 2 марта российский самолёт Су-35 совершил "опасное действие по отношению к французскому беспилотному аппарату MQ-9 Reaper, выполнявшему разведывательную миссию в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземного моря".

Русская "сушка" сделала три пролёта над Reaper. В Минобороны Франции жалуются, что дрон мог потерять управление и рухнуть в международные воды.

О чём речь

Су-35С — российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++. Разработан в ОКБ Сухого и является одним из основных истребителей ВВС России.

Ключевые особенности

Благодаря двигателям с управляемым вектором тяги, Су-35С способен выполнять сложные фигуры пилотажа и обладает высокой манёвренностью в ближнем бою.

Оснащён современной авионикой, включая мощную радиолокационную станцию (РЛС) с фазированной антенной решеткой, что позволяет обнаруживать и сопровождать большое количество целей.

Может нести широкий спектр вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также бомбы и неуправляемые ракеты.

Обладает большой дальностью полёта, что позволяет ему выполнять задачи на значительном удалении от аэродрома базирования.

Су-35С предназначен для завоевания господства в воздухе, ерехвата и уничтожения воздушных целей и нанесения ударов по наземным и надводным целям.

Технические характеристики

Экипаж: 1 человек.

Размах крыла: 14,75 метров.

Высота: 5,9 метров.

Масса пустого самолета — 19 000 кг.

Масса топлива — 11 500 кг.

Тип двигателей — турбореактивные двухконтурные с форсажной камерой и управляемым вектором тяги.

История

История создания этой "сушки" началась в 1970-х годах. Весной 1971 года инженеры ОКБ Сухого получили задание разработать принципиально новую машину, которая могла бы одинаково эффективно вести воздушные бои и выполнять работу по противовоздушной обороне.

Первый этап реализации этой идеи привел к созданию Су-27. Постановление о его разработке было принято в январе 1976 года. Однако первые испытания показали, что самолет, хотя и превосходил американский F-15 в боевых качествах, немного уступал ему в лётных характеристиках. Потребовалась серьёзная доработка, в результате которой от первоначальной версии остались только кресло-катапульта и колёса на стойках шасси.

Параллельно с разработкой Су-27 началась работа над его модернизированной версией. В декабре 1983 года Совет министров СССР принял постановление о создании обновленной версии Су-27. Первоначально она получила обозначение Су-27М.

В новой версии были существенно улучшены характеристики:

Увеличена хвостовая часть для размещения нового оборудования

Добавлены лазерный дальномер-целеуказатель и тепловизор

Установлена РЛС для обнаружения 24 целей одновременно

Внедрены жидкокристаллические экраны с управлением кнопками

Расширен арсенал вооружения.

Первый полёт Су-27М (будущего Су-35) состоялся в 1988 году. В 1992 году машина получила название Су-35 для экспортных поставок. В 1996 году три опытных образца прошли испытания в испытательном центре.

Дальнейшее развитие проекта было приостановлено из-за кризиса 1990-х годов. Только в 2005 году началась работа над версией с большой модернизацией (Су-35БМ). Первый полет модернизированного самолета состоялся в феврале 2008 года. Серийное производство Су-35С началось на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Итог

Сегодняшний Су-35С представляет собой сверхманёвренный самолёт длиной 22 метра, способный развивать максимальную скорость до 2500 км/час на высоте и 1400 км/час у земли.

Истребитель оснащён двумя турбореактивными двигателями с ресурсом работы 4 тысячи часов и может нести боекомплект весом до 8 тонн, включая различные типы ракет и пушку.

Российский истребитель Су-35 потряс