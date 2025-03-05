В США раскрыли подробности о разработке истребителей шестого поколения

3:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

ВМС США не приняли проект истребителя шестого поколения компании Lockheed Martin, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, какая компания может получить заказ на разработку, авторы рассуждают в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Official_U.S._Navy_Imagery_-_USS_Kidd_(DDG_100),_USS_Dewey_(DDG_105),_and_USS_Pinckney_(DDG_91)_are_underway_in_the_Pacific_Ocean..jpg by Flinfo ВМС США

Крупнейший в мире оборонный производитель Lockheed Martin был исключен из программы ВМС США по созданию истребителей шестого поколения F/A-XX, согласно информированным источникам, которые общались с Breaking Defense. Как сообщается, заявка фирмы не соответствовала критериям Военно-морского флота, в результате чего Northrop Grumman и Boeing остались последними претендентами на получение первичных контрактов на разработку самолета.

Неудача Lockheed Martin в тендере является беспрецедентным событием, поскольку все три предыдущих американских истребителя-невидимки - F-117, F-22 и F-35 были разработаны этой компанией. Компании также было оказано предпочтение в разработке собственного истребителя шестого поколения для ВВС США в рамках программы Next Generation Air Dominance Fighter, хотя будущее этой программы в настоящее время остается весьма неопределенным, в основном из-за бюджетного кризиса и ограниченных возможностей для финансирования разработки.

В отличие от Военно-воздушных сил, военно-морской флот не вложил значительных средств в приобретение истребителя пятого поколения F-35, поскольку было запланировано всего 273 самолета, что оставляло значительное пространство для размещения истребителя шестого поколения.

В настоящее время Northrop Grumman разрабатывает стратегический бомбардировщик B-21 для ВВС США, а ранее представила истребитель пятого поколения YF-23 в качестве конкурента тому, что позже стало F-22.

Boeing представил X-32 в качестве конкурента тому, что позже стало F-35, одновременно разрабатывая истребитель четвертого поколения F-18E/F, который в настоящее время составляет основу истребительного парка ВМС, и F-15EX, который в настоящее время заказывается ВВС. У

Northrop Grumman значительно больше опыта в разработке малозаметных самолетов: стратегический бомбардировщик B-2 и B-21 стали главными вехами в развитии технологий малозаметности, а YF-23 считался более дорогим, малозаметным, быстрым и менее консервативным вариантом по сравнению с конкурирующим YF-22 от Lockheed Martin.

В связи с тем, что будущее парка истребителей шестого поколения ВВС становится все более неопределенным, а Китай собирается начать поставки своих первых истребителей шестого поколения в начале 2030-х годов, важность, придаваемая программе Военно-морского флота F/A-XX, продолжает расти.