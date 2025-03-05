В США раскрыли подробности о разработке истребителей шестого поколения

ВМС США не приняли проект истребителя шестого поколения компании Lockheed Martin, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). О том, какая компания может получить заказ на разработку, авторы рассуждают в своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru.
Крупнейший в мире оборонный производитель Lockheed Martin был исключен из программы ВМС США по созданию истребителей шестого поколения F/A-XX, согласно информированным источникам, которые общались с Breaking Defense. Как сообщается, заявка фирмы не соответствовала критериям Военно-морского флота, в результате чего Northrop Grumman и Boeing остались последними претендентами на получение первичных контрактов на разработку самолета.
Неудача Lockheed Martin в тендере является беспрецедентным событием, поскольку все три предыдущих американских истребителя-невидимки - F-117, F-22 и F-35 были разработаны этой компанией. Компании также было оказано предпочтение в разработке собственного истребителя шестого поколения для ВВС США в рамках программы Next Generation Air Dominance Fighter, хотя будущее этой программы в настоящее время остается весьма неопределенным, в основном из-за бюджетного кризиса и ограниченных возможностей для финансирования разработки.
В отличие от Военно-воздушных сил, военно-морской флот не вложил значительных средств в приобретение истребителя пятого поколения F-35, поскольку было запланировано всего 273 самолета, что оставляло значительное пространство для размещения истребителя шестого поколения.
В настоящее время Northrop Grumman разрабатывает стратегический бомбардировщик B-21 для ВВС США, а ранее представила истребитель пятого поколения YF-23 в качестве конкурента тому, что позже стало F-22.
Boeing представил X-32 в качестве конкурента тому, что позже стало F-35, одновременно разрабатывая истребитель четвертого поколения F-18E/F, который в настоящее время составляет основу истребительного парка ВМС, и F-15EX, который в настоящее время заказывается ВВС. У
Northrop Grumman значительно больше опыта в разработке малозаметных самолетов: стратегический бомбардировщик B-2 и B-21 стали главными вехами в развитии технологий малозаметности, а YF-23 считался более дорогим, малозаметным, быстрым и менее консервативным вариантом по сравнению с конкурирующим YF-22 от Lockheed Martin.
В связи с тем, что будущее парка истребителей шестого поколения ВВС становится все более неопределенным, а Китай собирается начать поставки своих первых истребителей шестого поколения в начале 2030-х годов, важность, придаваемая программе Военно-морского флота F/A-XX, продолжает расти.
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