У врага нет шансов: Су-30 получили ракеты Р-77-1, способные уничтожать цели на расстоянии до 110 км

Российские самолёты Су-30 стали оснащать ракетами Р-77-1.
История создания и развития ракеты Р-77 началась в 1980 году, когда в СССР была принята правительственная программа по её разработке. Проект был инициирован для обеспечения паритета с США в области вооружения класса "воздух-воздух”.
Проект разработки поручили Государственному машиностроительному конструкторскому бюро "Вымпел”, НПО "Молния”, Государственному НИИАС и ЦАГИ.
Главная задача — создание ракеты для нового истребителя МиГ-29
Особое внимание уделялось способности поражать американские ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-54 Phoenix.
Начались испытания в 1983 году, в то время пока без системы наведения. С 1988 по 1991 год проводились пуски по реальным мишеням. Использовались БПЛА Ла-17 и беспилотные версии Ту-16 и МиГ-21.
23 февраля 1994 года официально принята на вооружение ВВС и ПВО России. Разработана и экспортная версия РВВ-АЕ для Индии
Может оснащаться различными типами боевых частей (осколочно-фугасная, стержневая с микрокумулятивными элементами).
Р-77-1 (экспортное обозначение РВВ-СД) — это российская ракета класса "воздух-воздух" средней дальности.
При подлёте к цели на несколько метров бесконтактный лазерный взрыватель даёт команду на подрыв боевой части, создавая мощное поле осколков, способное поразить даже крупные воздушные цели.
Х-образное крыло, цельноповоротное Х-образное оперение с решётчатыми аэродинамическими поверхностями.
Воздушные бои на средней дальности, поражение самолётов, уничтожение вертолётов, перехват крылатых ракет.
Также эффективна против целей, выполненных с использованием технологий малозаметности (стелс).
Реализован принцип "выстрелил и забыл”. Эффективна против высокоманёвренных целей. Может применяться в любое время суток Устойчива к радиоэлектронным помехам. Р-77 стала одним из самых успешных проектов в области авиационного вооружения России, получив широкое распространение на различных типах боевых самолётов оперативно-тактической авиации.
По своим характеристикам Р-77-1 соответствует современным натовским аналогам и значительно повышает эффективность российских истребителей в воздушных боях на средней дистанции, а также тогда, когда самолёты "не видят" друг друга..
Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И. И. Торопова, ГосМКБ «Вымпел» — советское, затем российское предприятие по разработке и серийному производству авиационного вооружения. Занимается разработкой управляемых ракет класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», зенитных ракет для систем ПВО и ПРО, а также их производством.
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