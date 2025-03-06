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Дмитрий Плотников

Могучий дрон С-70 Охотник. Ускользающий от радаров и атакующий роем

4:08
Силовые структуры » Военные новости

На недавних испытаниях Су-57 вместе с ним в совместной боевой работе испытывали и новый ударный беспилотный аппарат С-70 "Охотник".

Су-57 с БПЛА С-70 "Охотник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Минобороны РФ
Су-57 с БПЛА С-70 "Охотник"

Министерство обороны России выкладывало фото первого совместного полёта новейшего истребителя с этим мощным беспилотником.

О чём речь

С-70 "Охотник" — это российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

С-70 "Охотник" — стелс-беспилотник большой дальности, разработанный компанией "Сухой" в рамках программы по созданию ударных беспилотных систем для Воздушно-космических сил (ВКС) России. Он предназначен для нанесения ударов по наземным и воздушным целям, ведения разведки и выполнения задач в составе единой системы с истребителями пятого поколения, а также радиоэлектронной борьбы.

Основные характеристики С-70 "Охотник"

  • Максимальная взлётная масса: 20 тонн,
  • Длина: 14 метров,
  • Размах крыла: 19 метров,
  • Максимальная скорость полёта: 1000 км/час,
  • Дальность полёта: до 3800 км.
  • Тип: Ударный беспилотник (БПЛА)
  • Дальность полёта: до 6 000 км,
  • Максимальная боевая нагрузка: до 2 800 кг.

Если сравнивать с аналогами, то С-70 "Охотник" по многим параметрам превосходит конкурентов:  RQ-170 Sentinel (США), Shenyang FH-97 (Китай) и X-47B (США).

К примеру, дальность полёта у него выше, чем у американских и китайского собратьев. Да и боевую нагрузку "Охотник" несёт намного больше. А совместная работа с пилотируемыми платформами Су-57 вообще является уникальной.

Вооружение

Боезапас С-70 "Охотник" размещается во внутренних отсеках, что снижает радиолокационную заметность:

Управляемые ракеты

  • Х-59МК2 (дальнобойные авиационные ракеты класса "воздух-поверхность"),
  • Х-58УШК (ракеты для уничтожения РЛС),
  • Х-74М2 (тактическая ракета с модульной боевой частью).

Авиабомбы

  • КАБ-500 (корректируемая авиабомба),
  • КАБ-1500 (тяжёлая бомба),
  • Новые стелс-боеприпасы малой заметности.

Ядерное оружие

Возможна адаптация для тактических ядерных зарядов.

Особенности конструкции

  • Стелс-технологии: для снижения радиолокационной заметности,
  • Дизайн по схеме "Летающее крыло",
  • Сетевая интеграция с Су-57,
  • Двигатель с плоским соплом (использует модернизированный двигатель от истребителя Су-57 — АЛ-41Ф1)
  • Внутренние отсеки вооружения: для размещения бомб и ракет,
  • Система автоматического взлёта и посадки: для упрощения эксплуатации.

Перспективы применения

С-70 "Охотник" рассматривается как перспективный ударный БПЛА, который сможет действовать как самостоятельно, так и в составе группы с другими летательными аппаратами, включая истребители пятого поколения Су-57. Он должен будет решать задачи по поражению важных целей на большой дальности, а также обеспечивать поддержку сухопутным и военно-морским силам.

Интересные факты

  • Первый полёт С-70 "Охотник" состоялся 3 августа 2019 года.
  • В 2021 году начались лётные испытания С-70 с применением авиационных бомб.
  • С-70 "Охотник" может нести гиперзвуковые ракеты.

Вывод

С-70 "Охотник" — это современный ударный БПЛА, который обладает большим потенциалом и может стать важным элементом российской военной авиации. Он сочетает в себе передовые технологии, высокую скорость и манёвренность, а также широкий спектр вооружения.

Уточнения

Стелс (англ. stealth), также стелс-технологиятехнология малозаметности — комплекс способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения посредством специально разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих материалов и покрытий, что заметно уменьшает радиус обнаружения и тем самым повышает выживаемость боевой машины.

С-70 «Охотник» - все что мы знаем про новый беспилотник
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы су-57 бпла
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