Могучий дрон С-70 Охотник. Ускользающий от радаров и атакующий роем

4:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На недавних испытаниях Су-57 вместе с ним в совместной боевой работе испытывали и новый ударный беспилотный аппарат С-70 "Охотник".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Минобороны РФ Су-57 с БПЛА С-70 "Охотник"

Министерство обороны России выкладывало фото первого совместного полёта новейшего истребителя с этим мощным беспилотником.

О чём речь

С-70 "Охотник" — это российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

С-70 "Охотник" — стелс-беспилотник большой дальности, разработанный компанией "Сухой" в рамках программы по созданию ударных беспилотных систем для Воздушно-космических сил (ВКС) России. Он предназначен для нанесения ударов по наземным и воздушным целям, ведения разведки и выполнения задач в составе единой системы с истребителями пятого поколения, а также радиоэлектронной борьбы.

Основные характеристики С-70 "Охотник"

Максимальная взлётная масса: 20 тонн,

Длина: 14 метров,

Размах крыла: 19 метров,

Максимальная скорость полёта: 1000 км/час,

Дальность полёта: до 3800 км.

Тип: Ударный беспилотник (БПЛА)

Дальность полёта: до 6 000 км,

Максимальная боевая нагрузка: до 2 800 кг.

Если сравнивать с аналогами, то С-70 "Охотник" по многим параметрам превосходит конкурентов: RQ-170 Sentinel (США), Shenyang FH-97 (Китай) и X-47B (США).

К примеру, дальность полёта у него выше, чем у американских и китайского собратьев. Да и боевую нагрузку "Охотник" несёт намного больше. А совместная работа с пилотируемыми платформами Су-57 вообще является уникальной.

Вооружение

Боезапас С-70 "Охотник" размещается во внутренних отсеках, что снижает радиолокационную заметность:

Управляемые ракеты

Х-59МК2 (дальнобойные авиационные ракеты класса "воздух-поверхность"),

Х-58УШК (ракеты для уничтожения РЛС),

Х-74М2 (тактическая ракета с модульной боевой частью).

Авиабомбы

КАБ-500 (корректируемая авиабомба),

КАБ-1500 (тяжёлая бомба),

Новые стелс-боеприпасы малой заметности.

Ядерное оружие

Возможна адаптация для тактических ядерных зарядов.

Особенности конструкции

Стелс-технологии: для снижения радиолокационной заметности,

Дизайн по схеме "Летающее крыло",

Сетевая интеграция с Су-57,

Двигатель с плоским соплом (использует модернизированный двигатель от истребителя Су-57 — АЛ-41Ф1)

Внутренние отсеки вооружения: для размещения бомб и ракет,

Система автоматического взлёта и посадки: для упрощения эксплуатации.

Перспективы применения

С-70 "Охотник" рассматривается как перспективный ударный БПЛА, который сможет действовать как самостоятельно, так и в составе группы с другими летательными аппаратами, включая истребители пятого поколения Су-57. Он должен будет решать задачи по поражению важных целей на большой дальности, а также обеспечивать поддержку сухопутным и военно-морским силам.

Интересные факты

Первый полёт С-70 "Охотник" состоялся 3 августа 2019 года.

В 2021 году начались лётные испытания С-70 с применением авиационных бомб.

С-70 "Охотник" может нести гиперзвуковые ракеты.

Вывод

С-70 "Охотник" — это современный ударный БПЛА, который обладает большим потенциалом и может стать важным элементом российской военной авиации. Он сочетает в себе передовые технологии, высокую скорость и манёвренность, а также широкий спектр вооружения.

Уточнения

Стелс (англ. stealth), также стелс-технология, технология малозаметности — комплекс способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения посредством специально разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих материалов и покрытий, что заметно уменьшает радиус обнаружения и тем самым повышает выживаемость боевой машины.



С-70 «Охотник» - все что мы знаем про новый беспилотник