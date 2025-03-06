Могучий дрон С-70 Охотник. Ускользающий от радаров и атакующий роем

На недавних испытаниях Су-57 вместе с ним в совместной боевой работе испытывали и новый ударный беспилотный аппарат С-70 "Охотник".
Министерство обороны России выкладывало фото первого совместного полёта новейшего истребителя с этим мощным беспилотником.
С-70 "Охотник" — это российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
С-70 "Охотник" — стелс-беспилотник большой дальности, разработанный компанией "Сухой" в рамках программы по созданию ударных беспилотных систем для Воздушно-космических сил (ВКС) России. Он предназначен для нанесения ударов по наземным и воздушным целям, ведения разведки и выполнения задач в составе единой системы с истребителями пятого поколения, а также радиоэлектронной борьбы.
Если сравнивать с аналогами, то С-70 "Охотник" по многим параметрам превосходит конкурентов: RQ-170 Sentinel (США), Shenyang FH-97 (Китай) и X-47B (США).
К примеру, дальность полёта у него выше, чем у американских и китайского собратьев. Да и боевую нагрузку "Охотник" несёт намного больше. А совместная работа с пилотируемыми платформами Су-57 вообще является уникальной.
Боезапас С-70 "Охотник" размещается во внутренних отсеках, что снижает радиолокационную заметность:
Возможна адаптация для тактических ядерных зарядов.
С-70 "Охотник" рассматривается как перспективный ударный БПЛА, который сможет действовать как самостоятельно, так и в составе группы с другими летательными аппаратами, включая истребители пятого поколения Су-57. Он должен будет решать задачи по поражению важных целей на большой дальности, а также обеспечивать поддержку сухопутным и военно-морским силам.
С-70 "Охотник" — это современный ударный БПЛА, который обладает большим потенциалом и может стать важным элементом российской военной авиации. Он сочетает в себе передовые технологии, высокую скорость и манёвренность, а также широкий спектр вооружения.
Стелс (англ. stealth), также стелс-технология, технология малозаметности — комплекс способов снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения посредством специально разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих материалов и покрытий, что заметно уменьшает радиус обнаружения и тем самым повышает выживаемость боевой машины.
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