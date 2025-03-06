Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: ослепшая армия Украины, глобалистам и Зеленскому нужна вечная война

3:59
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Снайпер ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Снайпер ВС РФ

Представляем сводку на четверг, 6 марта.

Донбасс

На Покровском направлении ВСУ сосредоточили резервы с целью не допустить окружения своей группировки в Покровско-Мирноградской агломерации и дальнейшего прорыва ВС РФ к Днепропетровску. Враг перешёл к активной обороне. Обе стороны сосредотачивают здесь резервы, готовясь к решительным действиям.

ВСУ ведут серию контратак, прорвавшись на окраины села Шевченко. Группировка "Центр" ведёт ответные штурмовые действия, зачищает здания, в которых закрепились националисты, и допрашивают пленных штурмовиков противника.

Курская область

Накануне бойцы группировки войск "Север" продолжили зачистку восточного фланга посёлка Лебедевка, а также окрестности населённика. Преодолевая сопротивление врага, мотострелки-"северяне" продвинулись по лесу в направлении посёлка Малая Локня. Морпехи "бесстрашных" также продвинулись на юге Суджанского района, сумев захватить в плен 11 боевиков армии Украины.

Бандеровцы малыми группами пытаются перебросить прибывший резерв в Суджанский район. Главным образом — это насильно мобилизованные молодые люди от 18 до 25 лет. Общее продвижение бойцов "Севера" в Курской области — более 6100 м.

Ростки СВО

Накануне нанесён мощный удар по отелю в Кривом Роге. Сейчас в гостиницах могут располагаться только иностранные наёмники и натовские инструкторы. В Кривом Роге армия России постоянно бьёт по гостиницам, которые превращены в места дислокации вражеских солдат.

США прекратили обмен разведывательными данными с Киевом полностью, а не частично. Об этом пишут западные СМИ. Ранее сообщалось, что ограничения касались лишь данных, которые использовались для ударов по территории РФ.

Ограничение обмена разведдаными повлияет на оборонительные и наступательные операции ВСУ, а также на работу ПВО, отмечает пресса. Также журналисты Запада пишут, что Вашингтон прервал основной канал для работы РСЗО HIMARS. Теперь Киев для дальних ударов в реальном времени не получает данных о целях.

Города Незалежной могут остаться без защиты от российских баллистических ракет — запасы ракет для ЗРК Patriot закончатся уже в ближайшие недели, сообщают СМИ со ссылкой на американских чиновников.

После приостановки американской помощи Банковая оказалась в критической ситуации. Экс-президент Зеленский раньше требовал 25 батарей ЗРК "Пэтриот", но сегодня их не хватает. ЕС не торопится восполнять дефицит, а в РФ лишь наращивают производство ракет.

А тем временем, Минобороны ФРГ заявило, что они достигли предела возможностей по передаче Киеву оружия из арсеналов. По видимому, Германия не намерена принимать участие в альянсе Британия-Франция для поддержки Украины. Экономика ФРГ, разутая тупыми решениями Олафа Шольца, стоит на коленях. Евро существует лишь благодаря печатным станкам. Главный выгодополучатель от ситуации "старый друг" — Британия.

Зеленский и не собирается идти на условия Дональда Трампа. Он тянет время, пока евроглобалисты продавливают новую финансовую помощь Украине от ЕС. Как только "просроченный" поймёт, что денежки "на месте", он опять включит режим невменяемого оппонента Трампа. 

Глобалистам и Зеленскому нужна война. Остальное просто игра.

Майдан. Итоги
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу франция германия олаф шольц
Обсудить
Новости Все >
Аренда — это рынок, а не аукцион: как выбить максимальную скидку у хозяина квартиры
Турботаймер в 2025 году — это как будильник на выходных: бесполезная штука
Зеркало врёт, а организм нет: как килограммы крадут годы жизни
Не думает, что оправится: что чувствует Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом?
Какие растения нельзя сажать вместе? Ошибка, которая губит урожай
Башкирский алхимик: Взрыв самогонного аппарата отправил пару россиян в больницу
Факт, который изменит ваше отношение к паукам навсегда
Слишком удобен для соперника: названа причина поражения Асу Алмабаева на турнире UFC
Пейте и худейте: цельное молоко способно творить чудеса с фигурой
Новый метод борьбы с инсультом: как стволовые клетки помогают мозгу
Сейчас читают
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска
Военные новости
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска Аудио 
Чёрный песок вместо золотого: Анапа потеряла 80% туристов
Туризм
Чёрный песок вместо золотого: Анапа потеряла 80% туристов Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Могучий дрон С-70 Охотник. Ускользающий от радаров и атакующий роем Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Аренда — это рынок, а не аукцион: как выбить максимальную скидку у хозяина квартиры
Турботаймер в 2025 году — это как будильник на выходных: бесполезная штука
Зеркало врёт, а организм нет: как килограммы крадут годы жизни
Не думает, что оправится: что чувствует Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом?
Какие растения нельзя сажать вместе? Ошибка, которая губит урожай
Башкирский алхимик: Взрыв самогонного аппарата отправил пару россиян в больницу
Факт, который изменит ваше отношение к паукам навсегда
Слишком удобен для соперника: названа причина поражения Асу Алмабаева на турнире UFC
Пейте и худейте: цельное молоко способно творить чудеса с фигурой
Новый метод борьбы с инсультом: как стволовые клетки помогают мозгу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.