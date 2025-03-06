Сводка с фронта: ослепшая армия Украины, глобалистам и Зеленскому нужна вечная война

3:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Снайпер ВС РФ

Представляем сводку на четверг, 6 марта.

Донбасс

На Покровском направлении ВСУ сосредоточили резервы с целью не допустить окружения своей группировки в Покровско-Мирноградской агломерации и дальнейшего прорыва ВС РФ к Днепропетровску. Враг перешёл к активной обороне. Обе стороны сосредотачивают здесь резервы, готовясь к решительным действиям.

ВСУ ведут серию контратак, прорвавшись на окраины села Шевченко. Группировка "Центр" ведёт ответные штурмовые действия, зачищает здания, в которых закрепились националисты, и допрашивают пленных штурмовиков противника.

Курская область

Накануне бойцы группировки войск "Север" продолжили зачистку восточного фланга посёлка Лебедевка, а также окрестности населённика. Преодолевая сопротивление врага, мотострелки-"северяне" продвинулись по лесу в направлении посёлка Малая Локня. Морпехи "бесстрашных" также продвинулись на юге Суджанского района, сумев захватить в плен 11 боевиков армии Украины.

Бандеровцы малыми группами пытаются перебросить прибывший резерв в Суджанский район. Главным образом — это насильно мобилизованные молодые люди от 18 до 25 лет. Общее продвижение бойцов "Севера" в Курской области — более 6100 м.

Ростки СВО

Накануне нанесён мощный удар по отелю в Кривом Роге. Сейчас в гостиницах могут располагаться только иностранные наёмники и натовские инструкторы. В Кривом Роге армия России постоянно бьёт по гостиницам, которые превращены в места дислокации вражеских солдат.

США прекратили обмен разведывательными данными с Киевом полностью, а не частично. Об этом пишут западные СМИ. Ранее сообщалось, что ограничения касались лишь данных, которые использовались для ударов по территории РФ.

Ограничение обмена разведдаными повлияет на оборонительные и наступательные операции ВСУ, а также на работу ПВО, отмечает пресса. Также журналисты Запада пишут, что Вашингтон прервал основной канал для работы РСЗО HIMARS. Теперь Киев для дальних ударов в реальном времени не получает данных о целях.

Города Незалежной могут остаться без защиты от российских баллистических ракет — запасы ракет для ЗРК Patriot закончатся уже в ближайшие недели, сообщают СМИ со ссылкой на американских чиновников.

После приостановки американской помощи Банковая оказалась в критической ситуации. Экс-президент Зеленский раньше требовал 25 батарей ЗРК "Пэтриот", но сегодня их не хватает. ЕС не торопится восполнять дефицит, а в РФ лишь наращивают производство ракет.

А тем временем, Минобороны ФРГ заявило, что они достигли предела возможностей по передаче Киеву оружия из арсеналов. По видимому, Германия не намерена принимать участие в альянсе Британия-Франция для поддержки Украины. Экономика ФРГ, разутая тупыми решениями Олафа Шольца, стоит на коленях. Евро существует лишь благодаря печатным станкам. Главный выгодополучатель от ситуации "старый друг" — Британия.

Зеленский и не собирается идти на условия Дональда Трампа. Он тянет время, пока евроглобалисты продавливают новую финансовую помощь Украине от ЕС. Как только "просроченный" поймёт, что денежки "на месте", он опять включит режим невменяемого оппонента Трампа.

Глобалистам и Зеленскому нужна война. Остальное просто игра.

Майдан. Итоги