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Петр Ермилин

В США оценили последствия запрета на передачу разведданных Украине

2:43
Силовые структуры » Военные новости

США запретили Великобритании передавать американскую разведывательную информацию Украине, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о решении Вашингтона.

Разведка ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Разведка ВСУ

Соединенные Штаты отдали четкие распоряжения о том, что полученные американцами разведданные, которыми они делились с Соединенным Королевством, не должны были передаваться другим странам после замораживания прямого обмена разведданными с Украиной. Ряд западных СМИ широко освещали приостановку обмена разведданными, прежде чем 5 марта это подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, а британские СМИ раскритиковали эти шаги как "ослепляющие" украинские силы и наносящие им "сокрушительный удар".

Эти события произошли после визита президента Украины (срок полномочий истек в мае 2024 года. — Pravda.Ru) Владимира Зеленского в Вашингтон, который, по всеобщему мнению, был катастрофическим и усугубил и без того значительный раскол между Вашингтоном и европейскими государствами относительно их позиции по отношению к войне. Невозможность делиться разведданными, полученными от США, закрывает для Украины серьезную потенциальную лазейку для продолжения получения ключевой информации для достижения своих военных целей, поскольку Соединенное Королевство не только является одной из наиболее поддерживающих стран, но и извлекает выгоду из особенно высокого уровня обмена разведданными с Соединенными Штатами.

Наряду с сокращением обмена разведданными, Вашингтон также прекратил оказывать военную помощь Украине, в то время как специальный посланник Соединенных Штатов по Украине и России Джозеф Кит Келлогг-младший в конце февраля пригрозил "неминуемым отключением" спутниковой службы Starlink, если Киев не пойдет на уступки в вопросе передачи в собственность значительной части редкоземельные металлы Украины.

Потеря Starlink потенциально может подорвать возможности командования и контроля Вооруженных сил Украины, которые в условиях растущих потерь и наступления России могут оказаться решающими. На фоне растущего продвижения России изменение позиции Вашингтона в отношении военных действий на Украине сделало позицию Киева все более неопределенной, поскольку другие члены НАТО, включая Великобританию, продолжали выражать решительную поддержку продолжению конфликта, одновременно наращивая свою собственную материальную поддержку.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы всу military watch magazine владимир зеленский
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