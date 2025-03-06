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Петр Ермилин

В США объяснили применение крупных ракет на истребителе F-35

Силовые структуры » Военные новости

Истребитель пятого поколения ВВС США F-35В планируется оснастить европейской ракетой большой дальности Meteor, пишут журналисты американского военного журнала The National Interest (NI). В своей статье они рассказываю о том, как Meteor повлиять на эффективность применения одного из самых популярных боевых самолетов США. Pravda.Ru публикует перевод материала NI.

B-61
Фото: https://www.lanl.gov/ by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
B-61

Реактивный истребитель-невидимка F-35B Lightning II Корпуса морской пехоты США впервые совершил полет, оснащенный ракетой Meteor класса "воздух-воздух" .

Ракета Meteor, произведенная европейской компанией MBDA Systems, является мощным боеприпасом, поражающим в дальности видимости. Использование версии истребителя-невидимки F-35В  с ракетой Meteor сделало бы самолет более мощным. 

Характеристики ракеты Meteor

В феврале военные США, Великобритании и Lockheed Martin провели первые испытательные полеты ракеты Meteor на борту истребителя F-35B. В ходе испытаний инертный боеприпас использовался для сбора данных об окружающей среде — это первый шаг к тому, чтобы использовать его на самолетах-невидимках. 

Ракета Meteor является основным боеприпасом класса "воздух-воздух" для Королевских военно-воздушных сил и Королевского военно-морского флота. В настоящее время она используется истребителями Eurofighter Typhoon, но британские военные стремятся квалифицировать F-35B как носитель этой ракеты, чтобы ее мог использовать их парк истребителей F-35B.

"Это является свидетельством эффективного сотрудничества между многонациональными правительственными и промышленными структурами, которое у нас сложилось", — заявил в заявлении для прессы глава подразделения ракет класса "воздух-воздух" ВВС Великобритании Эл Робертс.

Meteor, являющийся относительно крупным боеприпасом, весит 190 килограммов (420 фунтов) и имеет длину 12 футов (3,6 метра. — Pravda.Ru). Что касается дальности полета, то он может поражать цели, летящие на расстоянии до 120 миль (193 километра. — Pravda.Ru), и развивать скорость свыше 4 Махов (около 3000 миль в час) (около 5 тысяч километров в час. — Pravda.Ru).

 "Включение Meteor в состав Lightning II позволит Великобритании и растущему парку истребителей F-35 использовать эти мощные боевые возможности в воздухе, что значительно повысит безопасность союзников", — добавил командующий ВВС Робертс. 

В дополнение к F-35 Lightning II, ракета Meteor уже одобрена для установки на истребители Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen и Dassault Rafale. Оснащение F-35 Lightning II ракетой Meteor значительно повысило бы боевые возможности многих военно-воздушных сил, эксплуатирующих реактивные истребители-невидимки. 

Италия также настаивает на включении Meteor в версию "А" истребителя F-35 Lightning II, который она также эксплуатирует. Великобритания возглавляет процесс интеграции F-35B, в то время как Италия спонсирует процесс интеграции F-35A.

F-35 Lightning II: версии A, B и C

Многоцелевой самолет-невидимка F-35 Lightning II является самым современным реактивным истребителем в мире. Самолет выпускается в трех модификациях: A, B и C. Хотя по сути это один и тот же самолет, каждая модификация обладает различными возможностями. 

F-35A — это обычная версия самолета, который приземляется на обычные взлетно-посадочные полосы. F-35B — это версия самолета с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, который может приземляться и взлетать как вертолет, но летать как реактивный истребитель. Наконец, F-35C предназначен для полетов с авианосцев. 

Из этих модификаций наиболее широко используется версия "А", за которой следует "В". Однако пока что только ВМС США и корпус морской пехоты эксплуатируют версию "С".

С точки зрения набора задач, все три версии истребителя-невидимки могут эффективно выполнять широкий спектр задач: стратегическая атака, завоевание превосходства в воздухе, непосредственная поддержка с воздуха, радиоэлектронная борьба, разведка, наблюдение и рекогносцировка, подавление противовоздушной обороны противника и уничтожение средств ПВО противника.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы вмс сша ввс сша
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