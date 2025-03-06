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Дмитрий Плотников

Какую провокацию на Украине выберет Лондон для дальнейшей войны с Россией

Силовые структуры » Военные новости

Если произойдёт так, что Вашингтон выйдет из военных действий на Украине и лишит Зеленского военной помощи, то британцам придётся брать на себя роль лидера.

Британские солдаты
Фото: commons.wikimedia.org by Department of Defense. American Forces Information Service. Defense Visual Information Center. 1994, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Британские солдаты

Причём ведущую роль они должны брать и в планировании боевых операций, и в снабжении, и в поддержке.

Но тактика Лондона, по всей вероятности, будет отличаться от тактики США. Американцы делали ставку на масштабные насыщения армии Украины военной техникой и БК. А вот военные Соединённого Королевства традиционно будут опираться на ограниченные операции и гибридные методы.

О чём речь

Спецоперации и гибридные провокации. Любимый приём Лондона. Акцент делается на малые мобильные группы. Использование спецподразделений для точечного удара, рейда и набега на командные пункты — в этой стратегии могут быть расширены удары по приграничью Курской, Брянской и Белгородской областей. Именно так британцы будут дестабилизировать ситуацию.

Информационное психологическое воздействие. Здесь всё будет сфокусировано на дезинформацию и пропаганду, как это было в Курской авантюре. Великобритания постоянно использует такие кампании для деморализации населения, и это можно было видеть во Второй мировой войне, а также в колониальных войнах.

Если Лондон полностью возьмёт под контроль украинскую информационку, то начнётся работа с аудиторией из России. Будет раскачиваться внутренняя стабильность, использоваться различные Telegram-каналы, создаваться атмосфера неопределённости и страха.

В чём суть

Провальная акция националистов в Крынках, попытка наступления в Белгородской области и авантюра в Курском приграничье, освещаемые СМИ Запада — за всем этим торчат уши бриттов. Реабилитироваться в Крынках Лондон, несомненно, хочет, но вполне вероятно, что будет это сделано только при мощном прикрытии.

Однако есть нюанс.

Соединённое Королевство не сможет компенсировать военные поставки США в полном объёме. Именно поэтому Британия серьёзно ограничено в кейсе планирование боёв с Россией. Как сюда можно понять, что набеги на государственную границу Российской Федерации (на Курск и Белгород) — самый приемлемый для Лондона вариант.

Ведь именно такие вылазки требуют не очень больших ресурсов, пишет "Военная хроника". Разрабатывая такие провокации, Великобритания рассчитывает добиться временного эффекта, отвлечение армии России и создание напряжённости на нашей госгранице. Ну и не нужно забывать о маниакальной мечте "гадящей англичанки" — уничтожение Крымского моста. Поэтому исключать это нельзя.

Что ждать нам

Кроме диверсий, точечных ударов, психологического давления, от англичан параллельно стоит ждать рост активности ударных беспилотников, морских и гибридных ударов по энергетической и топливной инфраструктуре. Возможно Британия пытается парализовать торговый флот России и порты. Логика британцев — в скрытных действиях и в минимальном количестве фронтовых операций. Ну а второе контрнаступление Лондон может организовать на той технике из США, которая ещё осталась у Киева в наличии.

И можно быть уверенным, что Зеленский пойдёт на любую кровавую провокацию, в которую окунут его британские кураторы...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу киев великобритания
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