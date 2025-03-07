Сводка с фронта: в Курской области исчезла очередная рота ВСУ, ракеты и дроны ВС РФ передают привет Зеленскому

4:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Бойцы армии РФ

Представляем сводку на пятницу, 7 марта.

Курская область

Продолжается уничтожение техники и живой силы ВСУ на участке дороги Юнаковка — Суджа. Похоже, что через день-два по ней уже нельзя будет проехать не только из-за точных ударов ВС РФ, но и из-за того, что трасса завалена техникой — от машин до БМП. Расчёты беспилотников русских бойцов не дают боевикам отбуксировать её. Но командование ВСУ это не останавливает — в Суджанский район из Сумской области "мясо" идёт потоком, благо ресурс Киеву ещё позволяет.

В Курской области "исчезла" очередная рота ВСУ. Родственники солдат 2-й роты 1-го батальона "медийной" 47-й бригады объединились для требования обнародовать данные о судьбах уничтоженных и пропавших без вести солдат ВСУ в районе Никольского. Подразделение 47 омбр состояло преимущественно из опытных неонацистов, которых недавно разбавили насильно мобилизованными. Но независимо от боевого опыта всех бандеровцев ожидал один конец.

ГВ "Север" с упорными боями выбила ВСУ из лесопосадок в районе н. п. Малая Локня, закрепляется. Общее продвижение "Бесстрашных" в Курской области — более 3600 м.

Донбасс

На Покровском направлении в Удачном армия РФ ведёт встречные бои на востоке посёлка, немного потеснила врага юго-западнее Котлино. В Шевченко и Песчаном ВСУ предпринимают тщетные попытки контратаковать. Даже, если враг проскакивает к окраинам, его блокируют и уничтожают (кто-то успевает сдаться).

На Днепропетровском направлении идёт противоборство за Успеновку. Штурмовики потеснили противника, вернув ранее занимаемые позиции. Контроль в посёлке 50/50. ВС РФ атакуют в направлении Преображенки и Котляровки. В селе Запорожье русские "шторма" зачистили фермы. Идут бои за лесопосадки. Южнее армия РФ атакует в направлении балки Ставковая.

На Богатырском направлении армия России продолжает бои за Константинополь. Дроны выковыривают пехоту врага из домов и подвалов, подготовленных к обороне. Южнее идут бои в районе н. п. Разлив. ВСУ выбиты из лесопосадок западнее балки Капитан, которая находится в направлении Богатыря, между Раздольным и Разливом.

Ответ Зеленскому и... остальным

Накануне Зеленский опубликовал "мирный план" с требованием от РФ вообще прекратить удары ракет и БПЛА по объектам энергоинфраструктуры. В ответ на его требование, утром над Украиной десятки ракет и беспилотников, а также ВКС РФ утюжат территорию Незалежной (так продолжалось и всю ночь), в небо поднялись и самолёты МиГ-31 с ракетами "Кинжала". Удары "по его просьбе" наносятся по энергетической инфраструктуре, в том числе газовой.

В Тернополе атаковано и весело горит газохранилище. Местные сообщают, что после ракетного удара огнём охвачен газопровод.

Очевидцы также признали поражение стратегически важной цели. А тем временем, новые ракеты заходят на цели.

Между тем, на петушиное выступление Макрона о "ядерной защите" пришёл окрик из-за океана.

"Соединённым Штатам придётся рассматривать ядерную Францию ​​как экзистенциальную угрозу и действовать соответствующим образом," — сказали в американской разведке, передав привет французскому "наполеончику".

И ещё пару очень знаковых заявлений.

Украина работает над альтернативными источниками разведывательных данных, планируется запрашивать их в том числе у ФРГ, сказал глава минобороны Украины Умеров.

А Трамп заявил, что скоро примет решение о статусе временного пребывания граждан Украины в США. Мы были правы и бесноватым гостям скоро отрежут легальный статус.

Майдан. Итоги