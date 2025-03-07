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Петр Ермилин

Американский F-16 случайно разбомбил деревню в Южной Корее

Силовые структуры » Военные новости

Американские самолеты-истребители F-16 случайно сбросили восемь бомб на южнокорейскую деревню, подтверждено пятнадцать жертв, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magzine (MWM). В своей новой статье они раскрывают подробности инцидента. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

F-16, американский многоцелевой истребитель
Фото: commons.wikimedia.org by Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-16, американский многоцелевой истребитель

Южнокорейский истребитель F-16 случайно разбомбил деревню Пхочхон в ходе инцидента, который совпал с началом совместных с Соединенными Штатами военных учений "Щит свободы". Сообщалось, что причиной инцидента стал неправильный ввод координат пилотами, в результате чего два истребителя F-16 сбросили восемь бомб Mark 82. В результате инцидента погибло пятнадцать гражданских лиц и был причинен значительный материальный ущерб. Это произошло после многолетних жалоб местных жителей на массовые беспорядки, вызванные военными учениями. Опасения по поводу опасности для гражданского населения со стороны местных и американских вооруженных сил были серьезной и давней проблемой, и последний инцидент стал последним в длинной череде противоречий.

В октябре 2022 года южнокорейская баллистическая ракета малой дальности Hyunmoo-2, запущенная в 2022 году, случайно упала на поле для гольфа в восточной провинции Канвондо, после того как она должна была послужить демонстрацией силы Северной Корее в период усиления напряженности в том году. Однако наиболее важным является то, что развертывание армией США системы противовоздушной обороны большой дальности THAAD с 2017 года вызвало обеспокоенность не только тем, что излучение от этих систем может негативно сказаться на здоровье местных жителей, но и тем, что это ставит их на линию огня в случае региональной войны. Результатом стала серия крупных протестов и попытки армии США скрыть развертывание новых систем THAAD от новоизбранного президента Мун Чжэ Ина в начале 2017 года.

В прошлом возникали серьезные вопросы, касающиеся безопасности самолетов F-16 в Южной Корее, хотя в первую очередь это касалось тех, которые эксплуатируются ВВС США на авиабазе Кунсан. Всего за девять месяцев, с мая 2023 по январь 2024 года, на объекте произошло три авиакатастрофы F-16. Однако показатели безопасности полетов самолетов F-16 ВВС Республики Корея значительно улучшились.

В настоящее время F-16 является вторым по распространенности классом истребителей в стране после F-5. На вооружении находится 161 самолет, подавляющее большинство из которых было произведено на местном уровне по лицензии. Хотя в 1980-х годах считалось, что истребители значительно уступали советским МиГ-29, поставлявшимся в Северную Корею, и имели более ограниченные возможности по дальности видимости, чем даже более старые истребители МиГ-23ML, стоявшие на вооружении Северной Кореи, их положение значительно улучшится с постепенной модернизацией и интеграцией ракет класса "воздух-воздух" AIM-120.

Южнокорейские истребители F-16 недавно были модернизированы до стандарта F-16U, корейской версии предлагаемого на международном уровне пакета обновления F-16V, в рамках которого в самолет была интегрирована авионика пятого поколения, включая новый бортовой компьютер, совершенно новые дисплеи в кабине пилота и новый комплекс радиоэлектронной борьбы, а также большинство других компонентов,  в частности, радар с активной антенной решеткой электронного сканирования AN/APG-83 (AESA).

В отличие от большинства эксплуатантов F-16 в развитых странах, которые последовательно предпочитают заменять истребители на истребители пятого поколения F-35, ВВС Республики Корея заказали F-35 только в ограниченном количестве и вместо этого заменят большинство своих F-16 на истребители-невидимки местной разработки KF-21.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы ввс сша южная корея military watch magazine северная корея военные учения
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