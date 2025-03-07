В США опасаются разработки Китаем истребителей шестого поколения

3:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В руководстве ВВС США заявили, что ведомство ждет "трудный выбор" в связи с разработкой Китаем первого в мире истребителя шестого поколения, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они раскрывают опасения Вашингтона. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Истребитель J-20

Выступая на ежегодном военном симпозиуме Ассоциации воздушно-космических сил, командующий воздушными силами США Кеннет Уилсбах подчеркнул серьезные опасения, которые возникли в связи с прогрессом Китая в создании истребителя шестого поколения.

"У нас есть выбор, который мы должны сделать, наблюдая за тем, что производит Китай, и мы можем предположить, что знаем, для чего это нужно — для завоевания превосходства в воздухе, — заявил он, — Что мы собираемся с этим делать? Я не верю, что ничего нельзя сделать", — подчеркнул Уилсбах, указывая на необходимость того, чтобы Военно-воздушные силы продвигались вперед с собственной программой истребителей шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).

Разработка NGAD была приостановлена в 2024 году, поскольку Военно-воздушные силы столкнулись с обостряющимся бюджетным кризисом из-за значительного перерасхода средств на истребитель F-35 и межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel. Это в сочетании с ощущением острой необходимости в малозаметном топливозаправщике, способном эффективно действовать над Тихим океаном, E-7 AEW&C для обеспечения ситуационной осведомленности против китайских истребителей пятого поколения, и бомбардировщике-невидимке B-21 привело к тому, что на вооружении осталось мало средств для финансирования разработки NGAD.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид У. Оллвин 17 января аналогичным образом сослался на то, что Китай представил два новых истребителя шестого поколения, утверждая, что его служба требует значительно большего внимания и инвестиций для решения возникающих проблем.

"В прошлом месяце Китайская Народная Республика (КНР) опубликовала видеозаписи не одного, а двух новых самолетов шестого поколения", — заявил он, добавив, что он "искренне надеется, что это привлекло внимание Америки и послужило тревожным сигналом, потому что нам нужна помощь нации".

Ведущий эксперт по китайским программам истребителей нового поколения и автор книги "Китайский истребитель-невидимка: J-20 "Могучий дракон" и растущий вызов господству Запада в воздухе", Абрахам Абрамс, впоследствии отметил, что весьма вероятно, что Китай представит истребитель шестого поколения раньше Соединенных Штатов, подчеркнув, что оборонный сектор восточноазиатского государства доказал свою способность разрабатывать новые поколения боевых самолетов гораздо быстрее, чем это было возможно в США.

На разработку J-20, отметил он, ушло всего шесть лет на разработку между его первым полетом и поступлением на вооружение, в то время как американским F-22 и F-35 потребовалось 15 лет. Это позволило Китаю приступить к созданию истребителя шестого поколения в начале 2030-х годов, а Соединенным Штатам — гораздо ближе к 2040 году.