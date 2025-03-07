Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

ВСУ беспорядочно отступают из Курской области. Её освобождение дело нескольких дней

Силовые структуры » Военные новости

Отличные новости продолжают поступать из зоны КТО в Курской области. Украинские части побежали, попав в оперативное окружение.

Схема наступления ВС РФ в Курской области
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Схема наступления ВС РФ в Курской области

ВС РФ близки к освобождению Курской области

7 марта, по данным российских военкоров, освобождены населённые пункты Викторовка, Никольский, Старая Сорочина и Николаевка на севере Суджанского района. Как подчёркивалось в предыдущем отчёте, там для ВСУ образовался "котёл" после взрыва мостов на севере от Суджи и перекрытиия основной логистики в Сумскую область.

Поступают данные, что ВС РФ уже вошли в Малую Локню. С востока на этот населённый пункт идёт продвижение от Русского Поречного, за сегодня оно составило до 1 км. Опасаясь физического окружения, противник, согласно разведывательным данным, стал отступать к Казачьей Локне, от этого села до Суджи остаётся уже около 7 километров.

Тем временем на юге Суджанского района от Куриловки на запад морпехи из 810-й бригады прошли около девяти километров до почти до границы с Сумской области. Об этом сообщает украинский осинт-паблик DeepState.

Перейдя ранее границу области, российские подразделения уже "накапливаются" в селе Новенькое и пытаются двигаться южнее на Басовку, за которой откроется путь на КПП "Суджа", пишет DeepState. Если посмотреть на карту, то возможно продвижение на Басовку не только с севера, но и с и запада и даже шире — прямо до Юнаковки. По некоторым данным, в Курской области остались до 6000 бойцов ВСУ, почти лишённых возможности отхода и эвакуации.

Прогноз на ближайшие несколько дней — очень позитивный, поскольку видно, что ВСУ побежали. Этого следовало ожидать и не только в связи с грамотными действиями Генштаба МО и российских бойцов, а также — с последними событиями на переговорном треке. Позиции в Курской области потеряли для Украины всякое значение, как козырь для "обмена территориями".

Прорыв ВС РФ в Днепропетровскую область

Наступление ВС РФ на новопавловском направлении
Наступление ВС РФ на новопавловском направлении

После освобождения Курской области, возможно, ВС РФ ещё более активизируются на южно-донецком направлении. Это сейчас второй по активности участок фронта. Великая Новосёлка уже стала тылом, от неё на север и северо-запад идёт штурм последней линии обороны ВСУ перед заходом в Днепропетровскую область. Сейчас стоит задача полностью взять под контроль район Шевченко-Бурлацкое-Привольное-Вольное Поле, прорваться к дороге Запорожье — Донецк, и перерезать её где-то на участке между Комаром и Отрадным, продвигаясь по обеим берегам реки Мокрые Ялы.

Тогда можно будет добивать укрепрайоны ВСУ к западу от Курахова — Константинополь, Богатырь, Разлив. От Комара до Зелёного Гая укреплений у ВСУ нет, и это уже идёт обхват Новопавловки с запада.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы куриловка сумская область курская область
Обсудить
Новости Все >
Домашний доширак без вредных добавок — попробуйте эту версию
Дорого, богато, но почти бесплатно: стильный аксессуар для кухни из того, что вы обычно выбрасываете
Гориллы знали это раньше нас: почему их рацион важен для медицины
Замша уходит в прошлое, а блестящая кожа диктует тренды! Узнай, как носить
Ласковый компаньон или грозный защитник? Эти собаки всегда верны своему человеку
От успешной бизнес-леди до подозреваемой: блогершу Сашу Митрошину задержали в России
ТО дешевле не станет, но вы можете платить меньше – проверенные лайфхаки
ДНК черепахи хранит ключ к долголетию — вот что узнали исследователи
Оборона Европы без поддержки CША продержится несколько недель 
Миллионы от государства: сколько получил Сарик Андреасян на съёмки кино
Сейчас читают
Газ не интересует — Германия раскрыла планы на Северные потоки
Мир. Новости мира
Газ не интересует — Германия раскрыла планы на Северные потоки Аудио 
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Еда и рецепты
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
ВАЗ-2105 — пятёрка с плюсом советского автопрома  Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Последние материалы
Замша уходит в прошлое, а блестящая кожа диктует тренды! Узнай, как носить
Ласковый компаньон или грозный защитник? Эти собаки всегда верны своему человеку
От успешной бизнес-леди до подозреваемой: блогершу Сашу Митрошину задержали в России
ТО дешевле не станет, но вы можете платить меньше – проверенные лайфхаки
ДНК черепахи хранит ключ к долголетию — вот что узнали исследователи
Оборона Европы без поддержки CША продержится несколько недель 
Миллионы от государства: сколько получил Сарик Андреасян на съёмки кино
Странный метод удобрения, который сделает вашу малину в два раза крупнее
В долгах как в шелках! США не избежать экономического сердечного приступа
Экологично, удобно, технологично: куда поехать, чтобы увидеть будущее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.