ВСУ беспорядочно отступают из Курской области. Её освобождение дело нескольких дней

Отличные новости продолжают поступать из зоны КТО в Курской области. Украинские части побежали, попав в оперативное окружение.

Фото: Карты Google by Pravda.Ru Схема наступления ВС РФ в Курской области

ВС РФ близки к освобождению Курской области

7 марта, по данным российских военкоров, освобождены населённые пункты Викторовка, Никольский, Старая Сорочина и Николаевка на севере Суджанского района. Как подчёркивалось в предыдущем отчёте, там для ВСУ образовался "котёл" после взрыва мостов на севере от Суджи и перекрытиия основной логистики в Сумскую область.

Поступают данные, что ВС РФ уже вошли в Малую Локню. С востока на этот населённый пункт идёт продвижение от Русского Поречного, за сегодня оно составило до 1 км. Опасаясь физического окружения, противник, согласно разведывательным данным, стал отступать к Казачьей Локне, от этого села до Суджи остаётся уже около 7 километров.

Тем временем на юге Суджанского района от Куриловки на запад морпехи из 810-й бригады прошли около девяти километров до почти до границы с Сумской области. Об этом сообщает украинский осинт-паблик DeepState.

Перейдя ранее границу области, российские подразделения уже "накапливаются" в селе Новенькое и пытаются двигаться южнее на Басовку, за которой откроется путь на КПП "Суджа", пишет DeepState. Если посмотреть на карту, то возможно продвижение на Басовку не только с севера, но и с и запада и даже шире — прямо до Юнаковки. По некоторым данным, в Курской области остались до 6000 бойцов ВСУ, почти лишённых возможности отхода и эвакуации.

Прогноз на ближайшие несколько дней — очень позитивный, поскольку видно, что ВСУ побежали. Этого следовало ожидать и не только в связи с грамотными действиями Генштаба МО и российских бойцов, а также — с последними событиями на переговорном треке. Позиции в Курской области потеряли для Украины всякое значение, как козырь для "обмена территориями".

Прорыв ВС РФ в Днепропетровскую область

Наступление ВС РФ на новопавловском направлении

После освобождения Курской области, возможно, ВС РФ ещё более активизируются на южно-донецком направлении. Это сейчас второй по активности участок фронта. Великая Новосёлка уже стала тылом, от неё на север и северо-запад идёт штурм последней линии обороны ВСУ перед заходом в Днепропетровскую область. Сейчас стоит задача полностью взять под контроль район Шевченко-Бурлацкое-Привольное-Вольное Поле, прорваться к дороге Запорожье — Донецк, и перерезать её где-то на участке между Комаром и Отрадным, продвигаясь по обеим берегам реки Мокрые Ялы.

Тогда можно будет добивать укрепрайоны ВСУ к западу от Курахова — Константинополь, Богатырь, Разлив. От Комара до Зелёного Гая укреплений у ВСУ нет, и это уже идёт обхват Новопавловки с запада.