Сводка с фронта: кто в Курской области не сдастся 8 марта утром, тот погибнет, Киев не извинится перед Байденом

4:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бойцы Росгвардии в зоне проведения спецоперации на Украине

Представляем сводку на субботу, 8 марта.

Курская область

Положение врага продолжает стремительно ухудшаться, командование ВСУ загнало своих солдат в ловушку, не достигнув никаких целей. Вместо укрепления позиций противник только помог ВС РФ сформировать ударный кулак для удара по Сумской области. Освобождены сёла Старая Сорочина, Новая Сорочина, Викторовка и Николаевка. ВСУ бегут из Малой Локни.

В окружении сейчас тут находится от 4500 до 6500 бандеровцев. Выйти у боевиков возможности нет — только идти на прорыв, который осилят не более 20 процентов от общей массы нацистов. Деблокировать их в котле у ВСУ тоже нет возможности — боевикам остаётся умирать или сдаваться в плен.

РЭБ выключил связь, Starlink не работают почти неделю. Отдельные группы националистов уже без оглядки на Генштаб, завели переговоры о сдаче в плен и эвакуации раненных в обмен на жизнь. Они готовы даже сдать новые виды поставленных Вашингтоном и Парижем вооружений: новые виды дронов, спутниковую систему шифрования, системы РЭБ и бронетехнику.

Уже сейчас в плен готовы сдаться более 1 тыс. солдат ВСУ. Ещё есть 230 тяжёлых "трёхсотых". Командование ушло из эфира ещё вчера рано утром, бросив войска.

Но никаких поблажек для ВСУ в Курской области не будет. Кто не сдастся сегодня утром, будет уничтожен КАБами уже к концу выходных.

Прогноз на выходные позитивный. Враг побежал кто куда. Никакого "организованного вывода", как пишет Киев, нет.

Донбасс

На Богатырском направлении продолжаются бои в Константинополе. Армия РФ закрепилась на восточной окраине. ВСУ подтянули резерв и провели контратаку на юго-западном фланге. Сейчас ВС РФ контролируют более двух третей населённика. За бандеровцами узкая полоса в западной части и опорник в юго-западной. Поступает информация, что враг выходит из села в направлении Богатыря и Разлива.

Продолжаются атаки армии России в направлении южного фланга Разлива и от балки Капитан к Отрадному и к трассе Богатырь — Великая Новосёлка. Подразделения РФ пытаются обойти основные линии обороны ВСУ севернее Раздольного.

Продолжаются бои между Днепроэнергией и Раздольным. На участке интенсивно работают артиллеристы и дроны с обеих сторон. Севернее реки Волчья 114-я бригада ВС РФ атакует восточный фланг Алексеевки.

Кейс мирных переговоров

Накануне Киев пошёл ва-банк — советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что они не будут извиняться за поведение Зеленского в Вашингтоне.

"Мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было", — сказал Подоляк.

Незадолго до этого его отстранили от переговоров.

К вечеру слово взял Дональд Трамп. Он заявил, что если Киев не хочет урегулировать военный конфликт, "США уходят оттуда". Белый дом прекратит оказание помощи Киеву, если тот не готов к урегулированию.

По словам президента США, с Москвой проще иметь дело, чем с украинцами, а у самой Украины нет козырей в переговорах. Со стороны Киева нет желания завершить конфликт с Россией, а Путин как раз не хотел начинать этот конфликт, отметил Трамп.

В завершение он сказал, что Европа вообще не понимает, что с этим всем делать.

Майдан. Итоги