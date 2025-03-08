Ракетный удар в ночь на 7 марта — у ВСУ начались проблемы с ПВО?

3:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

С момента масштабного комбинированного ракетно-дронового удара российской армии по территории Украины прошло чуть более суток.

Фото: kaareif.livejournal.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Взрыв и пожар

Однако сейчас можно подвести первые результаты по последствиям этого удара.

Куда прилетело

Если оценивать все цели, которые поразили российские боеприпасы, то можно отметить, что в этот раз российская армия отдала предпочтение газовой инфраструктуре Украины. Наиболее масштабные удары пришлись по Полтавской области, где были уничтожены крупнейшие резервуары в городе Бельск. Также сильные разрушения отмечают в пригороде Миргорода, где расположен аэродром тактической авиации армии Украины, а также подстанция, которая его питает.

В Харькове прилёт был у общежития, где проживали бандеровцы, правда, достоверной информации о цели удара нет. Однако ясно, что в здании находились формирования ВСУ. В городе Сумы прилёт зафиксирован также по энергетической инфраструктуре. В Черниговской области уничтожена насосная нефтегазовая станция в Талалаевке, разбита подстанция в около аэродрома Прилуки.

Если говорить про Одесскую область, то здесь российские "Герани" выносят энергоинфраструктуру уже который день кряду. В Илличевске опять отмечались прилёты в районе порта, а в Малой Долине разбита местная подстанция.

Однако наиболее любопытный с точки зрения последствия, удар нанесён по Тернопольской области. Там ракета уничтожила газокомпрессорной станцию. Из-за сильнейшего взрыва в данном районе даже отметили землетрясение более чем в 2 балла.

Признаюсь, давно мы не видели ударов таких масштабов по газовой инфраструктуре Незалежной. Наши самолёты и беспилотники целенаправленно били по основным объектам в различных областях Украины. А самое главное, что в подавляющем большинстве все эти объекты были поражены в той или иной степени разрушения.

Вывод

Раньше у самых важных объектов Вооружённые силы Украины активно применяли средства противовоздушной обороны, которые им поставил Запад. Разумеется, натовские комплексы ПВО так или иначе снижали эффективность российских налётов. Однако вчера ПВО Украины почти не работала. И это может указывать только на одно — проблемы украинской армии с отражением таких атак теперь будут увеличиваться.

Если разбирать причины, то, во-первых, это связано с нехваткой боеприпасов в зенитно-ракетных комплексах. Вторая причина, что также имеет серьёзное влияние на ситуацию, это отключение Украины от американской помощи. Соединённые Штаты предоставляли гигантские потоки данных для Киева, в том числе, оказывая помощь в отражении российских ударов. Однако сегодня большая часть БПЛА и ракет достигают своих целей.

И это невзирая на то, что в момент масштабной атаки у границы Украины с Белоруссией воздухе находились сразу два борта дальнего радиолокационного обнаружения: Е-3А ОВВС НАТО и Saab 340 ВС Польши. Они-то и оказывали помощь ПВОшникам Украины.

Ну и, наконец, самая свежая информация за прошедшую ночь. Взрывы раздавались в пока ещё оккупированных городах Запорожье и Херсоне. Ну и традиционно, в Одесской, Полтавской, Сумской, Киевской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.

Объекты критической инфраструктуры поражены в Одессе — в промышленном здании начался пожар после, пишет местный гауляйтер Кипер.

Роботизированный комплекс «Тарик» поддерживает наступление штурмовых групп у Улаклы