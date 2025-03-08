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Дмитрий Плотников

Т-64: советское наследие, которое Украина прокачала до 1000 лошадей, но не смогла удержать

4:49
Силовые структуры » Военные новости

Ещё до начала специальной военной операции танк Т-64 самых разных модификаций был основным танком армии Украины.

Танк Т-64, Площадка військової техніки
Фото: commons.wikimedia.org by Avaness, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Танк Т-64, Площадка військової техніки

После нападения на республики Донбасса Украина, несмотря на потери, продолжила наращивать в своих вооружённых силах количество этих машин. И хоть Киев стал восстанавливать снятые с хранения танки Т-72 и Т-80, боевая машина Т-64 осталась самой массовой в украинских войсках.

Советское наследие

Ясное дело, что эти танки активно проходили модернизацию. Например, Т-64БВ получил тепловизор, современные ночные приборы, цифровую радиостанцию, систему спутниковой связи и обновлённую динамическую защиту.

К началу СВО украинцы разработали модификацию Т-64БМ2 "Краб". На этом танке установили мотор на 1000 лошадиных сил, новые приборы прицеливания и наблюдения, резиновые щитки на башне, противокумулятивные решетчатые экраны, усовершенствованную топливную систему и дополнительную бронезащиту топливных баков. Радиостанции времён Советского Союза заменили на цифровые аналоги.

Систему управления огнём усилили за счёт прицела с тепловизионной матрицей, которая даёт возможность распознавать цель на расстоянии до трёх километров. За счёт динамический защиты "Нож" усилили выживаемость танка. Из вооружения "Краб" получил новую зенитную установку.

Было — стало

При помощи приблизительных подсчётов можно предполагать, что к началу спецоперации Киев имел около 1300 Т-64 различных модификаций. Однако в разных степенях готовности находилось от 600 до 1000 танков. И на многих позициях эти машины заменили на Т-80 или Т-72. А также надо отметить, что доставшиеся от СССР Украине Т-64 представляли из себя голые корпуса, которые самим восстанавливать было очень дорого, а военная промышленность Украины этого уже не могла.

В 2022-м году Т-64 взвалили на себя всю основную тяжесть боёв. Потери этих машин различных модификаций за первые месяцы СВО: 192 уничтожены и 77 захваченные русскими бойцами. А за первый год Киев потерял не менее 270 танков Т 64, что составляло почти треть всех машин, которые были на ходу.

Анализируя ход военных действий, в альянс НАТО поняли, что с такими потерями Киев может остаться без танков очень быстро. И уже в середине весный 2022 года Чехия стала поставлять Киеву танки Т-72, а позже к ней присоединилась и Польша.

О чём речь

Танк Т-64 — это революционный советский основной танк, созданный в начале 1960-х годов на Харьковском заводе транспортного машиностроения. Он стал первым в мире танком с множеством инновационных решений.

Основные характеристики

  • Боевая масса: 38,5 т
  • Экипаж: 3 человека
  • Двигатель: 2-тактный оппозитный мотор 5ТДФ мощностью 700 л. с.
  • Скорость по шоссе: 60 км/ч
  • Запас хода: 500-600 км.

Вооружение

  1. 125-мм гладкоствольная пушка 2А46-1
  2. Боекомплект: 37 снарядов
  3. Пулемёты: 7,62-мм ПКТ и 12,7-мм НСВТ.

Факты

  • Производство: 1969-1987 гг.
  • Общее количество выпущенных: более 8000 единиц
  • Изначально основное место службы — части на территории Украины
  • Со временем уступил место Т-72 и Т-80, но остался на вооружении
  • До сих пор находится в строю благодаря периодическим модернизациям.

Главная особенность конструкции — высокая плотность компоновки при минимальном внутреннем объеме. Однако это же стало ограничением для серьёзной модернизации, так как узлы работали на пределе возможностей без запаса прочности.

Вывод

Т-64 стал в своё время стал настоящим прорывом в танкостроении, опередив своих зарубежных конкурентов и задав новые стандарты в проектировании боевых машин. Сейчас это уже морально устаревшая модель.

Уничтожение танка Т-64 ВСУ расчётами FPV
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу танк
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