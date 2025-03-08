Т-64: советское наследие, которое Украина прокачала до 1000 лошадей, но не смогла удержать

Ещё до начала специальной военной операции танк Т-64 самых разных модификаций был основным танком армии Украины.
После нападения на республики Донбасса Украина, несмотря на потери, продолжила наращивать в своих вооружённых силах количество этих машин. И хоть Киев стал восстанавливать снятые с хранения танки Т-72 и Т-80, боевая машина Т-64 осталась самой массовой в украинских войсках.
Ясное дело, что эти танки активно проходили модернизацию. Например, Т-64БВ получил тепловизор, современные ночные приборы, цифровую радиостанцию, систему спутниковой связи и обновлённую динамическую защиту.
К началу СВО украинцы разработали модификацию Т-64БМ2 "Краб". На этом танке установили мотор на 1000 лошадиных сил, новые приборы прицеливания и наблюдения, резиновые щитки на башне, противокумулятивные решетчатые экраны, усовершенствованную топливную систему и дополнительную бронезащиту топливных баков. Радиостанции времён Советского Союза заменили на цифровые аналоги.
Систему управления огнём усилили за счёт прицела с тепловизионной матрицей, которая даёт возможность распознавать цель на расстоянии до трёх километров. За счёт динамический защиты "Нож" усилили выживаемость танка. Из вооружения "Краб" получил новую зенитную установку.
При помощи приблизительных подсчётов можно предполагать, что к началу спецоперации Киев имел около 1300 Т-64 различных модификаций. Однако в разных степенях готовности находилось от 600 до 1000 танков. И на многих позициях эти машины заменили на Т-80 или Т-72. А также надо отметить, что доставшиеся от СССР Украине Т-64 представляли из себя голые корпуса, которые самим восстанавливать было очень дорого, а военная промышленность Украины этого уже не могла.
В 2022-м году Т-64 взвалили на себя всю основную тяжесть боёв. Потери этих машин различных модификаций за первые месяцы СВО: 192 уничтожены и 77 захваченные русскими бойцами. А за первый год Киев потерял не менее 270 танков Т 64, что составляло почти треть всех машин, которые были на ходу.
Анализируя ход военных действий, в альянс НАТО поняли, что с такими потерями Киев может остаться без танков очень быстро. И уже в середине весный 2022 года Чехия стала поставлять Киеву танки Т-72, а позже к ней присоединилась и Польша.
Танк Т-64 — это революционный советский основной танк, созданный в начале 1960-х годов на Харьковском заводе транспортного машиностроения. Он стал первым в мире танком с множеством инновационных решений.
Главная особенность конструкции — высокая плотность компоновки при минимальном внутреннем объеме. Однако это же стало ограничением для серьёзной модернизации, так как узлы работали на пределе возможностей без запаса прочности.
Т-64 стал в своё время стал настоящим прорывом в танкостроении, опередив своих зарубежных конкурентов и задав новые стандарты в проектировании боевых машин. Сейчас это уже морально устаревшая модель.
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