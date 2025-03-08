Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области

Западная пресса уже какой день продолжают вбрасывать тезис, что без передачи разведывательных данных и в связи с резким ухудшением боевой обстановки в Курской области украинская армия может быть выведена в течение десяти дней.

Фото: Карты Google by Pravda.ru is licensed under Pravda.Ru Карта Суджанского района Курской области

Но всех интересуют реалии на земле: действительно ли у Генштаба Украины существует такая возможность, и нужно ли это ему?

Реальность на линии фронта

Ситуация для украинской армии на Курском приграничье становится всё более катастрофичной. Российская группировка последовательно разрушает логистические цепочки, отсекает пути эвакуации и создаёт угрозу окружения националистов на главных направлениях: в окрестностях посёлка Малой Локни, под Суджей и на южном и северном флангах от неё, да и в пригороде уже завязываются бои.

Шанс Киева на организованный отход

Если главком ВСУ Александр Сырский действительно планирует выход с российской территории, то это надо было делать "ещё вчера". Не за десять дней, как сообщалось изначально, а уже сегодня. Но успеет ли выскочить армия Украины оттуда — большой вопрос. Окружение ВСУ становится там всё более очевидным сценарием.

Прорыв для деблокады маловероятен, поскольку для такой контратаки нужен крупный резерв и непременная координация с западным разведданными, доступ к которой украинцам весьма сократился. К бабке не ходи, командование ВСУ рискует там закопать ещё больше собственных солдат и приблизиться к цифре 100 тысяч потерь личного состава.

Если украинская группировка останется на месте, пытаясь удержать позиции, она неизменно попадёт в "котёл". Всё это будет означать неизбежность огромных потерь и политическое поражение Владимира Зеленского с его "гениальным планом" размены Курской области на мирных переговорах с Кремлём.

Отступление — как способ остаться в живых?

Возможно, отступление из Курщины — единственный вариант для ВСУ. Чтобы спасти хотя бы часть боеспособных частей ВСУ, это решение будет выглядеть довольно логично. Однако существует препон: если Киев выведет войска из Курской области, фронт придётся спешно перекраивать по границе Сумской области, что создаст большие проблемы на остальных направлениях.

Вот и получается, что ситуация для киевской хунты близка к безвыходной. Если Киев попытается удержаться там — он рискует потерять огромную часть группировки ВСУ (если не всю). Если неонацисты начнут отступать — они могут просто-напросто не успеть и их перехватят у же на марше.

"Остаётся вопрос: решится ли Сырский отдать приказ на отступление или все станут свидетелями второго по величине котла после мариупольского", — пишет "Военная хроника".

Вывод

Бои за пригород Суджи в некотором смысле напоминают то, что российская армия делала с бандеровцами в Волчанске. Сперва русская группировка обрезала боевикам логистику, затем силам противника дали немного побегать в разные направления в поисках альтернативного пути эвакуации, а затем начали активную боевую работу.

Правда, выводы наката на Суджу делать ещё рановато. Первые итоги операции будут видны завтра-послезавтра.