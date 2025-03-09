Сводка с фронта: в Судже отбита пресловутая Пятёрочка, Сырский, потеряв Курскую область, потеряет голову

4:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские воины продолжают выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ СВО

Представляем сводку на воскресенье, 9 марта.

Курская область

ВС РФ подняли флаг, освободив Черкасское Поречное, выбивая ВСУ из Курской области. Штурмовики, наступая к Судже, водрузили российский флаг над храмом. Бойцы РФ в центре заняли район Церкви Воздвижения Креста Господня, зачистив окраины.

Армия РФ выбила врага из Мартыновки и продвинулась в район промки на северо-восточном фланге Суджи и ж/д между Курбаткиным и Суджей. Ночью попытавшаяся убежать из Суджи на технике часть подразделений противника уперлась во взорванный мост и была накрыта артиллерией. Подбив замыкающую машину, заблокировав колонну, русские артиллеристы сожгли всю технику ВСУ.

Зажатый в Судже и сёлах Мирном, Бондаревке, Дмитрюкове, Махновке, Замостье враг оказывает сопротивление.

Работа БПЛА и огневое поражение ВС РФ лишили неонацистов техники и вооружения. В Мартыновке противник пытался прорваться из окружения, но был уничтожен. "Пятерочка", ставшая местом паломничества бандеровцев и ими загаженная, отбита, пишет военкор Котенок.

Главком Сырский срочно вызван на Банковую с приказом удержать позиции. Ермак очень им недоволен, поскольку он допустил критическую ситуацию, рискуя потерять захваченную территорию в самый ответственный для Киева момент. Ермак приказывает держать город до переговоров с США в Саудовской Аравии иначе Сырский отправится в отставку.

Важно учитывать, что генералитет ВСУ до сих пор не принял решений. Приказа на вывод войск нет, на контратаку или отправку резерва приказа тоже не поступало. Возможно, Генштаб ВСУ понимает, что они не могут вести бои, либо ресурс для принятия решения ограничен, либо он осознаёт сложность положения гарнизона, запертого в Судже и помогать ему Киев не собирается в принципе.

Ситуация для ВСУ критическая, так как армия РФ использовала газопровод для атаки. Спецназ по трубе прополз 5 км и зашёл в тыл ВСУ в Судже, уничтожив группы БПЛА, склады и вторые ряды обороны. У Украины грандиозные потери.

Донбасс

ВСУ выбиты из Константинополя. На Днепропетровском направлении продолжаются бои за Успеновку. Подразделения РФ продолжают атаковать в лесопосадках в направлении Новоалександровки. Южнее армия России продолжает атаки в направлении Преображенки и Котляровки.

Западнее и южнее посёлка Запорожье русская группировка выбила врага из леса и атакует в направлении Богдановки и Троицкого. Южнее до села Андреевка идут бои в лесополках за балки Солёненькая, Саранная и Ставковая.

Крым

Украина готовит третью атаку на Крымский мост. Об этом сообщает The Guardian. В Киеве сейчас обсуждают третью атаку, отмечает командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, цинично упомянув поговорку "Бог любит троицу".

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на речь главкома ВМС Украины.

"С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретёт их мощи", — заметила Захарова.

В Ассамблее славянских народов Крыма тоже были вынуждены отреагировать на слова террориста.

Заместитель председателя общественной палаты республики Крым Роман Чегринец назвал преступлением против человечества заявление Неижпапы.

"Они продолжают демонстрировать всему миру свою гнилую и террористическую суть, угрожая разрушить исключительно гражданский объект. Это заявление — терроризм, показатель агонии киевского режима, который решил напоследок громко хлопнуть дверью и устроить кровавую провокацию", — подчеркнул Чегринец.

Колонна техники ВСУ пытается бежать из Суджи, её сжигает армия России!