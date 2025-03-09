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Дмитрий Плотников

Операция Труба. В Курской области намечается грандиозный котёл

4:28
Силовые структуры » Военные новости

Российские десантно-штурмовые подразделения после неудачной попытки Вооружённых сил Украины контратаковать зачистили от противника лесной массив и посёлки Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Ход боёв

Сейчас в окрестностях Суджи активное наступление ведут солдаты 11-й бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка "Ветераны" и отряды спецназа "Ахмат". Мотострелковые подразделения РФ на данный момент штурмуют окрестности Малой Локни, успешно зачищает их. Враг ещё сопротивляется, идут серьёзные бои.

Также идут ожесточённые боевые действия за северный выступ, поскольку он имеет весьма важное тактическое значение для националистов. Потеря его даст возможность отрезать бандеровцев от Малой Локни и заставит убежать из населённого пункта.

155-я бригада Тихоокеанского флота в свою очередь наступает от села Никольское. Сейчас неонацисты пытаются сконцентрировать резервы для контратак, однако пока у украинской группировки ничего не получается, она начинает отходить к Судже.

В Мартыновке, Махновке, Агрономе и Русском Поречном активизировалась работа российских артиллеристов и ВКС России. Помимо этого, русская армия продолжает усложнять врагу логистику, подрывая мосты, ведущие в Суджу.

По данным радиоперехвата, украинские войска испытывают большие трудности с ротацией и подвозом боеприпасов и провизии. Сейчас ВСУ ищут альтернативные маршруты доставки. Участились случаи отказов от выполнения приказов не только рядовым составом, но и офицерами армии Украины.

На этом фоне подразделения ВСУ серьёзно уменьшили работу артиллерии, активность огня они поддерживают лишь посредством беспилотников. Вполне вероятно, что благодаря работе российских воинов, у националистов заканчивается артиллерийские снаряды.

А тем временем, подразделения армии России огневые воздействия не снижают, активно уничтожая пункты временной дислокации врага при помощи дальнобойных гаубиц и БПЛА. 82-я бригада украинских штурмовиков, которая находилась в авангарде наступления, выведена на восстановление. Практически вся натовская военная техника вместе с экипажами в сгоревшем состоянии находятся в полях Курщины. 61-я бригада ВСУ активных действий не ведёт, пехотинцы прячутся по окопом и позициям. Сейчас наша армия выжигает их дронами со сбросами.

Операция "Труба"…Киеву

Украинские формирования в настоящее время находятся в очень удручающем положении, где до 6,5 тысяч военнослужащих могут оказаться в Украине тяжёлой ситуации — громадном котле без всякой возможности эвакуации.

А тем временем, Киев заявляет, что российские войска пошли в активное наступление в районе города Суджа. Украинские пропагандисты подтверждают, что сотня русских солдат проникла в район города по трубе неработающего газового трубопровода "Уренгой — Помары — Ужгород".

Операцию "Труба" наверняка будут изучать как пример огромного, нечеловеческого риска ради выполнения боевых задач. Равных ей, нет и, по всей вероятности, уже не будет. Истощение, отравления, но всё оружие и боекомплект герои донесли до места, а после выхода из трубы — закрепились. Пройти 15 километров по подземному газопроводу, через который ещё пару месяцев назад транспортировали газ — это надо уметь. Панику неонацистов после внезапного появления из-под земли русских бойцов, описывать нет надобности.

Также наша армия взяла в огневой контроль дорогу Р-200. Это единственная трасса, через которую в Курскую область противник доставлял БК и резерв.

Утром сообщили, что несколько тысяч боевиков находятся в окружении. У бандеровцев нет связи с генштабом, а отдельные группы противника уже начали переговоры с российскими бойцами об эвакуации раненых и о сдаче в плен.

Штурмовики 114-й бригады показали кадры освобождения Андреевки
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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