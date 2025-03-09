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Любовь Степушова

Стали известны подробности прорыва российских бойцов по газовой трубе в Курской области

Силовые структуры » Военные новости

Сложность операции ВС РФ в Курской области заключается в синхронизации множества ударов, в том числе с ударом через газовую трубу в тыл ВСУ.

Схема наступления ВС РФ на Суджу
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Схема наступления ВС РФ на Суджу

Задача операции — быстрое дробление группировки ВСУ в Курской области

Тактика вызвана особенностями современной войны, когда сосредоточить массированный кулак для нанесения главного удара невозможно — всё просматривают разные типы разведок, и вездесущие дроны не дают шансов даже развернуться. Поэтому поставлена задача множесвенными ударами по всей ЛБС раздробить группировку ВСУ на как можно более мелкие части с последующим их уничтожением.

Операция началась неделю назад ударами от Погребков на юг и во фланги ВСУ на этом же направлении. А также южнее Суджи — от Кругликова на запад с выходом на границу в Сумской области и подрывом мостов через реки Суджа и Локня, что в комплексе обеспечило перекрытие снабжения противника. В зоне к северу от Суджи Минобороны РФ на утро 9 марта подтверждает освобождение населённых пунктов Косица, Лебедевка и Новенькое Сумской области.

По данным российских военных, освобождены также Мартыновка, Русское Поречное и Черкасское Поречное — к востоку от Малой Локни, а в самом этом селе ВСУ частично блокированы, остальные отступили к Казачьей Локне (7 км до Суджи). То есть вся группировка противника к северу от Суджи фрагментирована и беспорядочно отступает. Очерчен район, где оказывается сопротивление — это, кроме Малой Локни и Казачьей Локни, населённые пункты Мирный, Бондаревка, Дмитрюков, Махновка, Замостье.

Как проходила операция по заходу в тыл ВСУ по газовой трубе

О заходе в газовую трубу рассказывает в Telegram группа бойцов из группы Аида спецназа "Ахмат". Они прошли 16 км за шесть дней, останавливаясь на отдых. В трубе диаметром 1,5 метров проделывали отверстия, но многие бойцы отравились метаном. С собой брали воду и еду. Долго ждали, когда прорвутся "наземные" части. После занятия лесополосы зачистили хутор Кубаткин. Этот хутор находится немного к северу от Казачьей Локни (на схеме).

Перечислены подразделения, участвовавшие в этой атаке. "Группа Аида спецназа "Ахмат", 11 бригада, 30 полк, штурмовые бригады "Ветераны" и "Восток", морская пехота, 106 бригада". Задачу свою они выполнили, потому что дезорганизовали этот фланг обороны ВСУ. Противник в панике побежал к разрушенному мосту в Судже, но увидев, что пути нет, бросил технику и дальше убегал "на своих двоих". Потери ВСУ только за 8 марта составили почти тысячу погибших и сотню единиц техники.

Украинские источники сообщали, что группа россиян была уничтожена, но кадры о её якобы ликвидации оказались двухнедельной давности.

Курская дуга 2.0 обеспечит перелом в войне

"Курское сражение превращается в мясорубку. ВСУ рискуют потерять захваченные российские территории в самый ответственный момент для Украины", — пишет украинский Telegram-канал "Резидент".

Вероятно, имеются ввиду переговоры в Саудовской Аравии, на которые Владимир Зеленский не приглашён, а участвуют глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Минобороны Рустем Умеров.

Если Киев не согласится на мирные переговоры, то США, как обещал президент Дональд Трамп "выйдут из конфликта". Временно Вашингтон прекратил снабжение ВСУ оружием и разведданными.

Вероятно, Курская дуга 2.0 обеспечит перелом в войне, как и 82 года назад.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы курская область
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