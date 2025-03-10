Сводка с фронта: из 100 танков НАТО из Курской области не вернулся ни один, ВСУ оказалась в котле под Суджей

4:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной операции на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Представляем сводку на понедельник, 10 марта.

Курская область

На этом направлении по итогам вчерашнего дня освобождения дождались посёлки Кубаткин, Малая Локня, Михайловка, Мартыновка и Южный. Продолжаются бои в Казачьей Локне, Ивашковском и на восточных флангах Суджи.

Украинская группировка ВСУ попала в котёл между Малой Локней и Суджей. Российская армия заняла рубеж Казачья Локня — Лебедевка — Мартыновка. В северном квадрате путь боевикам перерезан.

Зеленский требует удерживать Суджу любой ценой. Всем военным, кто будет отступать, угрожают тюрьмой и даже расстрелом при побеге. Ему важно удержать Курщину как можно дольше. Особенно Суджу, как символ авантюры.

Армия РФ смогла выйти на дублирующую трассу Суджа — Сумы. Дорога идёт к границам через Гончаровку. До главной трассы не более трёх километров. Котла пока нет — его обеспечит выход на главную дорогу.

Вечером пришла информация, что украинская армия покидает населённики Бондаревка и Мирный. Радиоперехваты подтвердили полный хаос в украинских штабах — командование ВСУ не может даже дать чётких приказов, многие каналы бандеровской коммуникации молчат.

Наступление РФ идёт и с северо-востока, и с юга. Проблемы с логистикой не дают ВСУ использовать артиллерию, ограничиваясь беспилотниками, русские воины же используют всю огневую мощь без всяких ограничений. У 82-й бригады ВСУ колоссальные потери, много сожженной техники НАТО и живой силы, никаких активностей враг уже не предпринимает, сидит в глухой обороне.

Из более чем ста единиц тяжёлых танков Abrams, Leopard, Challenger и прочих польских, французских и т. д., из Курщины не вернулся ни один. После уничтожения тут гарнизона ВСУ, армии России можно смело формировать полк на натовской технике и вооружении.

Донбасс

На Покровском направлении серьёзные встречные бои на правом фланге, особенно в районе Елизаветовки и Малиновской развязки. Неонацисты периодически пытаются контратаковать в Тарасовке из района Новой Полтавки. Подразделения армии РФ проводят штурм в направлении Александрополя.

В районе сёл Песчаное и Зверево бойцы армии России удерживают занимаемые позиции. В Шевченко "шторма" РФ вернули часть населённого пункта и выбивают ВСУ с северо-восточного фланга. Бои идут у северной части Зелёного и севернее Нового Труда.

Новости к утру

ПВО армии России за прошедшую ночь уничтожила 9 украинских БПЛА, сообщает Минобороны. 3 дрона были сбиты над Самарской областью, по 2 — над Орловской и Воронежской, по 1 — над Курской и Белгородской областями.

"Купол Донбасса" за прошедшую неделю предотвратил более 220 атак беспилотников ВСУ на инфраструктуру ДНР, сообщили в УФСБ РФ по ДНР. Над кварталом города Макеевка перехвачен ударный дрон Switchblade-600 (США). Помимо этого, в Донецке вблизи Куйбышевского района подавлен разведывательный беспилотник.

Вечером в воскресенье в пригороде Николаева нанесены удары по объекту с военными, уничтожены десятки боевиков, более половины из них — иностранцы, сообщают в пророссийском подполье.

Российская армия за неделю уничтожила на рубеже ЛНР более 4,7 тысяч боевиков и иностранных наемников, сообщил военкор Андрей Марочко.

Лондон консультирует Киев по вопросам проведения переговоров с США — чтобы не допустить ссоры. А между тем, Трамп надеется на хороший итог по результатам встречи в Саудовской Аравии 11 марта.

Майдан. Итоги