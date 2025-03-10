БМП-1АМ "Басурманин". Новая жизнь легендарной машины пехоты

5:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

История разработки этой боевой машины началась с необходимости модернизации большого парка боевых машин пехоты БМП-1, которые были выпущены с 1966 по 1983 год.

Фото: commons.wikimedia.org by ALDOR46, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ БМП-2 на Мемориале, Майкоп 2025

За это время было произведено около 20 тысяч единиц данной техники.

Модернизированный вариант назвали БМП-1АМ "Басурманин".

Проблема модернизации БМП-1 существовала уже несколько десятилетий, так как базовая версия имела не самое удачное боевое отделение. За это время было предложено множество различных вариантов модернизации с использованием нового оборудования.

В начале 2018 года появилась информация о новом проекте модернизации БМП-1. Особенностью этого проекта стало решение использовать уже существующий боевой модуль от серийного бронетранспортера БТР-82А, что позволяло существенно сэкономить на разработке.

В августе 2018 года в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" Рубцовский филиал НПК "Уралвагонзавода" в первый раз представил полноценную машину нового типа. Тогда и были озвучено название проекта — БМП-1АМ и "Басурманин".

БМП демонстрировалась и в статической экспозиции, и поучаствовала в динамическом показе на полигоне. Планировали, что в ближайшее время одно из предприятий НПК "Уралвагонзавод” завершит ремонт и перестройку строевых БМП-1 по новому проекту.

Особенности проекта

Сохранение существующего броневого корпуса, замена мотора УТД-20 на модернизированный УТД-20С1, установка нового боевого модуля от БТР-82А.

Что касается вооружения, у "Бусурманина" появились 30-мм автоматическая пушка 2А72 и пулемёт ПКТМ (БК - 300 снарядов для пушки).

Важным преимуществом проекта стала его практичная конструкция, состоящая из существующих серийных компонентов. Это существенно упрощало производство, снижало стоимость модернизации и облегчало процесс обучения экипажей.

На момент разработки в российской армии оставалось в эксплуатации 500-1000 единиц БМП-1, ещё около 7000 машин находилось на хранении. Модернизация этих машин до уровня БМП-1АМ позволяла существенно повысить их боевые характеристики при относительно небольших затратах.

О чём речь

БМП-1АМ "Басурманин" — это глубокая модернизация советской боевой машины пехоты БМП-1, разработанная в России для продления срока службы и повышения боевых характеристик старых машин, находящихся на вооружении со времен СССР.

Ключевые отличия "Басурманина" от базовой БМП-1

Модернизация БМП-1 в версию “Басурманин” представляет собой комплексный подход к обновлению устаревшей техники с минимальными затратами. Главное отличие новой версии заключается в полностью переработанном боевом модуле. Вместо старой башни с 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 "Гром" и ПТУР "Малютка", машина получила современный боевой модуль от БТР-82А.

Конструктивно машина сохранила

Базовый броневой корпус, внутреннюю компоновку, основную трансмиссию, ходовую часть.

При этом эффективность обновленной машины значительно возросла:

Скорострельность основного орудия достигает 330-350 выстрелов в минуту

Дальность эффективного огня увеличилась до 3-4 км

Улучшилась общая надежность техники.

Такое обновление позволило создать современную боевую машину на базе устаревшей техники, сохранив при этом возможность обучения экипажей по уже существующим программам с минимальными изменениями в подготовке.

В результате модернизации БМП-1АМ получила современный уровень огневой мощи при сохранении проверенных временем характеристик базовой машины, что делает её эффективным и экономически выгодным решением для обновления парка бронетехники.

Почему "Басурманин"?

Название "Басурманин" выбрано довольно интересно, учитывая, что оно происходит от слова "мусульманин". Это прозвище исторически применялось к народностям, исповедующим иные религии, отличные от православия.

По "исторической" версии, БМП-1 активно применяли в Афганистане, где население исповедует ислам. Возможно, название связано с историей применения этой техники.

БМП-1АМ «Басурманин»: Новая жизнь легендарной машины