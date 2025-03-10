Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации

История создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) началась в 2009 году, когда Минобороны РФ заключило контракт с компанией "Туполев" на проведение научно-исследовательских работ.
Генеральный конструктор ОКБ Игорь Шевчук подчеркнул, что основное внимание уделялось не только военной составляющей, но и фундаментальным вопросам аэродинамики, прочности и новым технологиям.
В 2013 году проект получил официальное одобрение, и была утверждена схема "летающее крыло". Особенностью конструкции стали широкие крылья, которые, хотя и не позволяют самолёту превысить скорость звука, но обеспечивают его малую заметность для радаров.
К 2014 году КБ им. Туполева завершило предэскизное проектирование. Важным этапом стало определение разработчика двигателя — им стала компания "Кузнецов", которая должна была использовать технологии газогенератора НК-32 для создания нового двигателя НК-65.
Значительный прогресс был достигнут к 2019 году, когда был утверждён окончательный эскиз самолёта. Были согласованы все необходимые характеристики и началась подготовка к производству.
2020 год ознаменовался началом сборки первых опытных образцов для наземных испытаний. Был изготовлен опытный образец двигателя, который прошел испытания в 2022 году.
ПАК ДА создается как замена для существующих стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3. Новый самолёт будет оснащён современным прицельно-навигационным комплексом, системами связи и радиоэлектронной борьбы.
Производство планируется развернуть на казанском авиазаводе "КАПО им. Горбунова". Первый полёт намечен на 2025-2026 годы, а начало эксплуатации — до 2027 года.
Этот проект представляет собой важный шаг в развитии российской дальней авиации и призван обеспечить стратегическое превосходство в воздухе на долгие годы вперед.
ПАК ДА весьма расширит возможности ВКС РФ, заменив со временем Ту-95МС "Медведь". По данным из открытых источников, дальность его полёта — до 12 тысяч км, а продолжительность — до 30 часов, что позволит экипажу совершать дальние миссии без дозаправки.
Новая машина рассчитана на максимальную полезную нагрузку до 30 тонн, которая может включать различное вооружение: от высокоточных бомб до гиперзвуковых ракет.
Ожидается, что крейсерская скорость ПАК ДА составит 800 км/ч, практический потолок — 22 км. Несмотря на то, что самолёт дозвуковой, возможности РЭБ и скрытность компенсируют это.
А гиперзвуковое оружие имеет скорость свыше 5 Махов, что делает его весьма сложным для перехвата. Эта возможность даст ВКС РФ значительное преимущество наступательных и оборонительных операций.
ПАК ДА — это будущее стратегической авиации России. Он заменит стареющие Ту-95 и дополнит флот Ту-160. Ставка сделана на скрытность, большую дальность и высокотехнологичное оружие. Он также должен стать важным элементом стратегических ядерных сил России.
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