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Дмитрий Плотников

Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации

4:32
Силовые структуры » Военные новости

История создания перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) началась в 2009 году, когда Минобороны РФ заключило контракт с компанией "Туполев" на проведение научно-исследовательских работ.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА

Генеральный конструктор ОКБ Игорь Шевчук подчеркнул, что основное внимание уделялось не только военной составляющей, но и фундаментальным вопросам аэродинамики, прочности и новым технологиям.

История развития

В 2013 году проект получил официальное одобрение, и была утверждена схема "летающее крыло". Особенностью конструкции стали широкие крылья, которые, хотя и не позволяют самолёту превысить скорость звука, но обеспечивают его малую заметность для радаров.

К 2014 году КБ им. Туполева завершило предэскизное проектирование. Важным этапом стало определение разработчика двигателя — им стала компания "Кузнецов", которая должна была использовать технологии газогенератора НК-32 для создания нового двигателя НК-65.

Значительный прогресс был достигнут к 2019 году, когда был утверждён окончательный эскиз самолёта. Были согласованы все необходимые характеристики и началась подготовка к производству.

2020 год ознаменовался началом сборки первых опытных образцов для наземных испытаний. Был изготовлен опытный образец двигателя, который прошел испытания в 2022 году.

О чём речь

ПАК ДА создается как замена для существующих стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3. Новый самолёт будет оснащён современным прицельно-навигационным комплексом, системами связи и радиоэлектронной борьбы.

Производство планируется развернуть на казанском авиазаводе "КАПО им. Горбунова". Первый полёт намечен на 2025-2026 годы, а начало эксплуатации — до 2027 года.

Этот проект представляет собой важный шаг в развитии российской дальней авиации и призван обеспечить стратегическое превосходство в воздухе на долгие годы вперед.

ПАК ДА весьма расширит возможности ВКС РФ, заменив со временем Ту-95МС "Медведь". По данным из открытых источников, дальность его полёта — до 12 тысяч км, а продолжительность — до 30 часов, что позволит экипажу совершать дальние миссии без дозаправки.

Новая машина рассчитана на максимальную полезную нагрузку до 30 тонн, которая может включать различное вооружение: от высокоточных бомб до гиперзвуковых ракет.

Ожидается, что крейсерская скорость ПАК ДА составит 800 км/ч, практический потолок — 22 км. Несмотря на то, что самолёт дозвуковой, возможности РЭБ и скрытность компенсируют это.

А гиперзвуковое оружие имеет скорость свыше 5 Махов, что делает его весьма сложным для перехвата. Эта возможность даст ВКС РФ значительное преимущество наступательных и оборонительных операций.

Основные характеристики

  • Тип: стратегический малозаметный бомбардировщик
  • Схема: "Летающее крыло"
  • Экипаж: 4 человека
  • Дальность: до 12 000 км (без дозаправки)
  • Скорость: дозвуковая (около 900 км/ч).

Вооружение

  1. Крылатые ракеты Х-101, Х-102 (обычные и ядерные)
  2. Гиперзвуковые ракеты (в перспективе)
  3. Бомбы различных типов.

Сравнение с конкурентами

  • B-2 Spirit (США) — аналогичный дозвуковой "невидимка", но старше.
  • B-21 Raider (США, в разработке) — ближайший соперник ПАК ДА, тоже "летающее крыло".
  • Ту-160М2 (Россия) — быстрее (сверхзвук), но менее скрытный.

Вывод

ПАК ДА — это будущее стратегической авиации России. Он заменит стареющие Ту-95 и дополнит флот Ту-160. Ставка сделана на скрытность, большую дальность и высокотехнологичное оружие. Он также должен стать важным элементом стратегических ядерных сил России.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы вкс рф самолёт
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