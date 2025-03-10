В США прокомментировали масштабную закупку новых танков Польшей

2:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Польша готовиться к подписанию контракта на покупку 180 южнокорейских танков K2 на сумму 6,2 миллиарда долларов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они рассказывают о планируемом к передаче Варшаве вооружении. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Фото: flickr.com by SFJZ13, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Польские войска

Министерство обороны Польши готовится подписать контракт на сумму 6,2 миллиарда долларов на закупку 180 дополнительных южнокорейских основных боевых танков K2 Black Panther после предыдущего контракта, подписанного в августе 2022 года на 180 единиц K2. Этот первый заказ планируется выполнить в 2025 году, когда польская армия получит последние 96 единиц K2. Официальные лица польского правительства подтвердили, что новое соглашение, как ожидается, будет реализовано к апрелю 2025 года, и в результате парк корейских танков Польши увеличится до 360 единиц.

Ожидается, что танки, поставленные по второму контракту, будут собираться на месте, и Министерство обороны Польши планирует закупить 1000 единиц K2, увеличивая долю местных поставок между партиями. Крупномасштабные закупки танков К2 и быстрые темпы поставок Южной Кореей позволят Польше поставлять Украине танки Т-72 и ПТ-71 советского производства в значительном количестве, а в начале марта была поставлена новая партия модернизированных танков Т-72, в результате чего общий объем поставок превысил предполагаемый. 300.

Ожидается, что ускорение поставок K2 в 2025 году, таким образом, будет способствовать ускорению поставок танков Т-72 на Украину, в то время как подписание второго контракта на закупку большего количества K2 гарантирует, что Украина сможет продолжать получать танки Т-72 в 2026-2027 годах.

В ноябре 2024 года польская армия развернула танки K2 в составе 16-й Поморской механизированной дивизии в Бранево, в нескольких километрах от границы с Калининградской областью территорией, окруженной силами НАТО и отрезанной от материковой части России. Это последовало за решением Варшавы с августа втрое увеличить численность войск страны на границе с Белоруссией.