Польша готовиться к подписанию контракта на покупку 180 южнокорейских танков K2 на сумму 6,2 миллиарда долларов, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они рассказывают о планируемом к передаче Варшаве вооружении. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.
Министерство обороны Польши готовится подписать контракт на сумму 6,2 миллиарда долларов на закупку 180 дополнительных южнокорейских основных боевых танков K2 Black Panther после предыдущего контракта, подписанного в августе 2022 года на 180 единиц K2. Этот первый заказ планируется выполнить в 2025 году, когда польская армия получит последние 96 единиц K2. Официальные лица польского правительства подтвердили, что новое соглашение, как ожидается, будет реализовано к апрелю 2025 года, и в результате парк корейских танков Польши увеличится до 360 единиц.
Ожидается, что танки, поставленные по второму контракту, будут собираться на месте, и Министерство обороны Польши планирует закупить 1000 единиц K2, увеличивая долю местных поставок между партиями. Крупномасштабные закупки танков К2 и быстрые темпы поставок Южной Кореей позволят Польше поставлять Украине танки Т-72 и ПТ-71 советского производства в значительном количестве, а в начале марта была поставлена новая партия модернизированных танков Т-72, в результате чего общий объем поставок превысил предполагаемый. 300.
Ожидается, что ускорение поставок K2 в 2025 году, таким образом, будет способствовать ускорению поставок танков Т-72 на Украину, в то время как подписание второго контракта на закупку большего количества K2 гарантирует, что Украина сможет продолжать получать танки Т-72 в 2026-2027 годах.
В ноябре 2024 года польская армия развернула танки K2 в составе 16-й Поморской механизированной дивизии в Бранево, в нескольких километрах от границы с Калининградской областью территорией, окруженной силами НАТО и отрезанной от материковой части России. Это последовало за решением Варшавы с августа втрое увеличить численность войск страны на границе с Белоруссией.
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