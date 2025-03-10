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Петр Ермилин

В Германии обеспокоились из-за возможности вывода из строя всего флота F-35

5:37
Силовые структуры » Военные новости

Немецкие политики обеспокоены тем, что американский "аварийный выключатель" может вывести из строя их флот F-35, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей новой статье, перевод которой публикует Pravda.Ru, авторы рассказывают о критической уязвимости.

F-35
Фото: commons.wikimedia.org by Airman 1st Class Zachary Foster, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
F-35

После возникновения значительных разногласий между Вашингтоном и большинством его европейских союзников по поводу их позиции в отношении продолжающегося российско-украинского конфликта немецкие политики выразили растущую обеспокоенность по поводу возможности того, что США могут дистанционно вывести из строя истребители пятого поколения F-35A, закупленные для ВВС Германии, в случае угрозы безопасности.

Тридцать пять истребителей в настоящее время находятся в стадии заказа в рамках сделки стоимостью девять миллиардов долларов, причем самолеты были приобретены специально из-за их передовых возможностей доставки ядерного оружия, что считается необходимым в связи с продолжающимся соглашением Германии о совместном использовании ядерного оружия с Соединенными Штатами, которое дает ей доступ к американским бомбам B61 в военное время. Угрозы Соединенных Штатов перекрыть доступ Украины к спутниковой сети Starlink и сообщения об ограничении ее доступа к данным целеуказания для использования высокоточного оружия создали прецедент для этого.

"Аварийный выключатель” в F-35 — это больше, чем просто слухи", —  сообщил местному изданию Bild Йоахим Шранцхофер, глава отдела коммуникаций немецкой оборонной компании Hensoldt.

Бывший президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер был в числе информированных источников, которые подвергли сомнению будущее планов Германии по закупкам F-35. 

 "Если мы должны опасаться, что США могут сделать с будущими немецкими F-35 то же, что они сейчас делают с Украиной, мы могли бы рассмотреть возможность расторжения контракта", — заявил он.

Опасения по поводу ограниченной автономии, которой будут обладать операторы F-35, были высказаны за пределами Германии, и военный аналитик Ричард Абулафия в интервью лондонской Financial Times отметил, что, хотя существование аварийного выключателя не было подтверждено, "если вы допускаете существование чего-то, что может быть сделано с помощью просто программного кода, то оно точно существует”.

"Большинство европейских вооруженных сил сильно зависят от США в вопросах связи, радиоэлектронной борьбы и пополнения запасов боеприпасов в любом серьезном конфликте", — заявил Джастин Бронк, старший научный сотрудник.

Возможность того, что Соединенные Штаты выведут из строя истребители F-35, поставляемые заказчикам за рубежом, неоднократно поднималась в прошлом, и аналитики, в частности, отмечали, что система Autonomic Logistics Information System (ALIS), которая в значительной степени централизована в Соединенных Штатах, может быть легко использована для выведения истребителей из строя.

С 1980-х годов Соединенные Штаты ввели особенно жесткие ограничения на использование своих истребителей иностранными заказчиками. В начале 2020 года бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад прокомментировал ограничения, наложенные Королевскими ВВС Малайзии на использование истребителей F-18 в стране: "Мы не можем запрограммировать самолет для любых атак на другие страны без согласования с американцами. Так что, хотя самолеты очень хорошие, с точки зрения характеристик, очень мощные двигатели, но мы не можем запрограммировать самолет самостоятельно. Вы должны обратиться к Соединенным Штатам за разработкой программы, например, для любых налетов на зарубежные страны. Поэтому наши самолеты были дорогостоящими. Они у нас есть. Мы можем демонстрировать их на авиашоу. Но мы не можем использовать их для борьбы с какой-либо другой страной, потому что у нас нет исходного кода".

В феврале 2025 года бывший маршал авиации ВВС Индии Анил Чопра отметил, что отсутствие возможности зависеть от Соединенных Штатов и "склонность Вашингтона оказывать давление и отказываться от союзников, когда его собственные интересы расходятся с их интересами", были ведущими факторами, из-за которых Дели отказался рассматривать F-35.

Ограничения на доступ к программным кодам, а также на то, с каких баз можно было эксплуатировать истребители и для каких целей, также были основными факторами, из-за которых Индия в прошлом не рассматривала всерьез предложения о поставках F-16 или F-18.

Члены НАТО обычно не высказывают подобных опасений из-за их более широкого доступа к программным кодам и общих стратегических целей с Вашингтоном, хотя новый беспрецедентный разрыв между Вашингтоном и Европой может привести к смене парадигмы в этом отношении. Тем не менее, положение F-35 как единственного истребителя пятого поколения, находящегося в производстве на Западе, оставляет европейским государствам мало жизнеспособных альтернатив.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы military watch magazine
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