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Дмитрий Плотников

Сводка с фронта: Зеленский втихаря извинился перед Трампом, Сырский заявил, что побеждает корейцев и русских

4:19
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели специальной военной операции на Украине.

Армия России
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Армия России

Представляем сводку на вторник, 11 марта.

Курская область

Армия Украины обратилась в бегство в Сумскую область по простреливаемой насквозь трассе через Махновку. Сам населённый пункт тоже в огневом мешке. Шаг отчаяния боевиков ВСУ произошел после того, как неонацистам окончательно обрушили связь, и единая система обороны рухнула, батальонно-тактические группы теперь там каждый сам за себя.

По бегущему врагу отрабатывают лучшие дроноводы ВС РФ. Оказалось, что воевать с русскими в открытом бою это не то же самое, что пытать пенсионеров.

У Суджи русские воины освободила населённики Колмаков и Бондаревку, идёт зачистка в Мирном, Южном, Дмитрюкове и Меловом. Освободив Агроном, Бондаревку и зачищая Мирное 11-я бригада ВДВ подошла вплотную к райцентру, в 1 километре от Бондаревки находится автостанция "Суджа". Тут ВСУ зажаты в клещи. По мародёрам и детоубийцам наши работают всем, что можно. Потери противника растут в геометрической прогрессии, за сутки он теряет больше, чем раньше за неделю, и это только начало.

30-й "подмосковный" полк после освобождения Правды, Кубаткина и Ивашковского, взяли много укропленных, и зачистили Ивашковский лес. Морские пехотинцы с "Ахматом" после взятия села Зазулевка добивают врага в Южном, заняв большую часть села. Махновка уже в полукольце, после взятия посёлка неизбежно падёт пригород Суджи — Замостье. Выход из Махновки под постоянным огнём дронов — вырваться невозможно.

 

В самой Судже боёв ещё нет, резерв противник не подвозит, вся логистика ВСУ под прицелом артиллерии и БПЛА. Ночью ожидались попытки эвакуации ряда подразделений в Сумскую область.

Под оккупантами осталось 18 населенных пунктов. Вечером враг потянулся "на выгодные рубежи" из Суджи в Сумы по единственной дороге простреливаемой и контролируемой ВС РФ. Получалось выйти далеко не у всех.

Донбасс

На левом фланге Покровского направления идут встречные бои. Инициатива переходит к подразделениям РФ. Попытки врага прорваться, заканчиваются одинаково: штурмовики ВСУ уничтожаются на подходе или просто блокируются и зачищаются. Армия России начинает восстанавливать положение на северо-западе Котлино и в районе Удачного.

Жёсткие бои в районе Песчаное-Зверево. Враг остервенело стремится попасть в село Песчаное, а русские подразделения восстанавливают положение по насыпи у юго-востока Зверево. В Шевченко также тяжёлые бои на северном фланге. ВСУ уничтожаются в районе ж/д, по северной окраине н. п. Зелёное и севернее Нового Труда.

 

В преддверии встречи США — Украина

Госсекретарь США Марко Рубио накануне заявил, что если им "понравятся" итоги встречи в Саудовской Аравии, военная помощь Украине возобновится. Он также отметил, что Вашингтон до сих пор рассчитывает на сделку по недрам, но не факт, что она будет согласована на встрече в Эр-Рияде, поскольку детали проработаны не до конца.

А между тем, Зеленский втихаря извинился перед президентом США за истерику в Белом доме, направив Трампу письмо, рассказал спецпосланник главы США Уиткофф

Однако Трамп не возобновит Киеву военную помощь, пока Зеленский не уйдёт с поста президента, сообщает Bild. По словам издания, что президент Штатов видит в Зеленском только препятствие и хочет заставить его уйти.

А чтобы хоть как-то не потерять лицо, Сырский прокомментировал положение в Курской области, отметив, что "ситуация под контролем, у ВС РФ и корейцев большие потери, а угрозы окружения частей ВСУ НЕТ".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы всу курская область
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